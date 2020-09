El campeón se estrena: Nueva temporada, viejo Real Madrid

El Real Madrid es el único equipo de Primera que no ha fichado aún y debuta ante la Real Sociedad en Liga donde defiende título.

El empieza a poner en juego el título que conquistó brillantemente la temporada pasada con un final de Liga casi perfecto. Y lo hace en San Sebastián donde se medirá a uno de los equipos revelación la última temporada con un juego entusiasmante.

La vuelta de Odegaard a San Sebastián

El foco estará puesto en Martin Odegaard, quien pese a no entrenarse durante los últimos días, parece haberse recuperado y que si bien no se espera que sea titular, sí podría contar con unos minutos dado el detallismo de Zidane que sabe que el noruego no pudo despedirse en Anoeta de su afición hasta hace un mes. Y eso que su pase se fraguó a toda velocidad y de forma inesperada para el presidente donostiarra y para el propio jugador.

Pero lo cierto es que este Real Madrid es el único de la Liga que no ha fichado (además del Athletic quien también incorpora jugadores del filial). Sí recupera algunos jugadores cedidos como el propio Odegaard, Mayoral, Odriozola o Reguilón (cuya salida al se da por hecha).

Como dato positivo para el Real Madrid, no ha perdido en su primer partido de una temporada en en las últimas 11 campañas (8V 3E), ganando los cuatro últimos, desde una derrota por 2-1 en Riazor ante el Deportivo de La Coruña en agosto de 2008.

Zidane confía en su veterana columna vertebral

La columna vertebral de Zidane es la misma de los últimos años y así los Carvajal, Ramos, Varane, Marcelo, Kroos, Modric, Casemiro o Benzema son de sobra conocidos por un Zizou que les avala y considera insustituibles.

Pero no fichar no es sinónimo de no tener éxitos. De hecho en la temporada 2016/17 solo recompró a Morata y ganó Champions, Liga, Supercopa de Europa y Mundial de Clubes. ¿Repetirá fórmula y éxitos?