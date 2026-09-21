El campeón del mundo: De la Fuente eleva el listón del desafío: ¡No estamos satisfechos con lo que hemos logrado!

En un movimiento que puso fin a todas las especulaciones, la Federación Española de Fútbol anunció oficialmente la ampliación del contrato del artífice de la gloria, Luis de la Fuente, hasta el año 2032.

Un contrato de larga duración que no llegó únicamente como recompensa por las Eurocopas y el Mundial, sino como una clara declaración de un proyecto de Estado que quiere gobernar el fútbol mundial durante la próxima década.

Y desde el corazón de la ciudad de Las Rozas, el seleccionador salió con un único mensaje contundente: lo que hemos logrado es solo el principio.

El anuncio oficial se produjo el lunes en un acto de homenaje celebrado en la sede de la Federación en Las Rozas, durante el cual De la Fuente repasó una trayectoria dorada que comenzó desde su incorporación a la Federación en 2013.

Sobre el escenario se alinearon todos sus títulos: el Campeonato de Europa sub-19, el Campeonato de Europa sub-21, la medalla de plata olímpica en Tokio 2020, el título de la Liga de Naciones de la UEFA 2023 y la Eurocopa 2024.

Únicamente la Copa del Mundo, el trofeo más preciado de sus vitrinas, faltó en el acto, no por olvido, sino porque actualmente está expuesta en el Centro Pompidou de Málaga, como símbolo de la celebración nacional por el logro histórico.

«No estamos satisfechos»: una filosofía que no se sacia

Y en sus primeras declaraciones tras la renovación que garantiza su permanencia hasta 2032 al frente del cuerpo técnico de la selección de España, De la Fuente se mostró completamente alejado del lenguaje de la celebración y armado con el lenguaje del desafío.

El seleccionador campeón del mundo dijo en declaraciones recogidas por los medios de comunicación españoles: «El éxito reside en competir y en dar todo lo que está en tu mano para alcanzar tu objetivo».

Y añadió: «No estamos satisfechos con lo que hemos logrado hasta ahora, lo mejor está por llegar, todavía quedan muchos éxitos maravillosos que vamos a disfrutar».

Y agregó: «A pesar de haber ganado numerosos títulos, mi próximo objetivo es seguir evolucionando, el equipo aún tiene un amplio margen de crecimiento».

El técnico español rechazó hablar con el lenguaje de los logros concluidos, subrayando que su atención está por completo puesta en los compromisos venideros.

Y explicó: «Estamos en una situación muy frágil, la vida me ha enseñado a ser cortoplacista, gestiono las cosas día a día. Mi objetivo es estar en mi mejor momento para el partido ante Inglaterra y los partidos de la Liga de Naciones de la UEFA que le siguen».

Y continuó con entusiasmo: «Pero estoy especialmente ilusionado por clasificarnos para el Mundial 2030, que será en nuestra casa, y, por encima de todo, por la Eurocopa 2032, y daremos lo mejor de nosotros para conseguirlo».

La decisión del presidente: más que un simple seleccionador

La verdadera sorpresa estuvo en la duración del contrato, ya que la ampliación hasta 2032, es decir, hasta después del Mundial 2030 que organiza España, fue una propuesta personal del nuevo presidente de la Federación, Rafael Louzán.

Louzán dijo en su intervención: «Fue una propuesta que Luis acogió con gran satisfacción, y es la culminación de una trayectoria larga y exitosa. Creo que es la decisión acertada; Luis se lo merece».

Y el elogio del presidente no se detuvo en el aspecto deportivo, sino que fue más allá, hacia la dimensión humana, al decir: «Tenemos a una persona excepcional, lo encarna todo. Todos aquellos con quienes hablo me confirman el aprecio que le tiene la sociedad española, es un campeón y una gran persona de verdad».

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Con esta renovación, la Federación Española garantiza la estabilidad deportiva durante el período más largo de su historia reciente, y apuesta por que el hombre que devolvió a «La Roja» a lo más alto del mundo sea el mismo capaz de mantenerla allí durante muchos años venideros.