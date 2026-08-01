Benjamin Mendy, campeón del Mundial de 2018 con la selección de Francia, desató una amplia ola de polémica tras decidir vender la réplica oficial de la Copa del Mundo que recibió después de la coronación de "Les Bleus" con el título en Rusia.

La venta del trofeo se produjo dentro de la subasta Global Football Auction Part 2, organizada por la casa de subastas estadounidense Goldin, especializada en objetos deportivos, donde la réplica se vendió por 62.000 dólares (unos 54.000 euros).

Mendy respondió a las críticas que recibió a través de su cuenta en la aplicación "Snapchat", diciendo: "¿Es mi copa o la vuestra? Al final es mía, y hago con ella lo que quiera".

El jugador añadió con ironía, según recogió la cadena francesa RMC : "Y además, ocupaba demasiado espacio dentro del armario".

Mendy no se quedó ahí, sino que insinuó la posibilidad de vender otros objetos, al decir: "Y por cierto, todavía tengo más títulos a la venta".

Además del título de la Copa del Mundo de 2018 que ganó con la selección francesa tras la derrota de Croacia en la final de 2018, el defensa cuenta con un extenso palmarés, ya que se coronó con el título de la Ligue 1 con el Mónaco en 2017, antes de su traspaso al Manchester City en una operación de 58 millones de euros, que lo convirtió en aquel momento en el defensa más caro del mundo.

Durante su etapa con el Manchester City entre 2017 y 2023, Mendy conquistó ocho títulos, entre ellos cuatro títulos de la Premier League, además disputó 10 partidos internacionales con la camiseta de la selección francesa y estuvo dentro de la lista campeona de la Copa del Mundo de 2018.

La trayectoria del jugador sufrió un gran revés en 2021, después de enfrentar varias acusaciones de violación e intento de violación, antes de que el tribunal dictara en julio de 2023 un fallo que lo absolvió de todos los cargos que se le imputaban.

Tras alejarse de los terrenos de juego durante más de dos años debido al caso y a su período de detención, Mendy regresó a los campos con el Lorient francés, antes de trasladarse posteriormente al Zúrich suizo, y luego al Pogoń Szczecin polaco, donde está vinculado por un contrato que se extiende hasta junio de 2027.