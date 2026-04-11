El campeón de la Bundesliga de 2009 se encamina a toda velocidad hacia el descenso

Todo indica que el VfL Wolfsburgo descenderá la próxima temporada. El campeón de la Bundesliga 2009 perdió 1-2 ante el Eintracht de Fráncfort y ocupa zona de descenso directo.

Llevaba once encuentros sin ganar y llegaba con poca confianza al duelo.

Con Christian Eriksen en el medio, el Wolfsburgo encajó el primero de Óscar Højlund a mitad de la primera parte: el hermano del delantero del Nápoles remató con maestría un centro desde la derecha.

Diez minutos después, Kamil Grabara detuvo un disparo de Jonathan Burkardt, pero el rebote quedó servido para que Arnaud Kalimuendo marcara.

El tanto de Dzenan Pejcinovic llegó en el descuento y no bastó: 1-2. A falta de cinco jornadas, el Wolfsburgo está en una situación muy delicada.

Los Lobos son decimoséptimos, a cuatro puntos del St. Pauli, que es decimosexto y ocuparía el puesto de promoción.

St. Pauli, a dos puntos del decimoquinto, el FC Köln, tiene un partido pendiente. Aún debe recibir al Bayern, lo que no augura puntos.

Aún debe visitar al Unión Berlín y al Friburgo, recibir al Mönchengladbach y al Bayern, y cerrar la temporada en la cancha del St. Pauli.

La situación actual contrasta con la temporada 2008/09, cuando la dupla Grafite-Dzeko llevó al Wolfsburgo a su único título de la Bundesliga. Nunca antes había descendido.