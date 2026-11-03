El Camp Nou recibe a invitados de la Casa Real británica en la cumbre entre el Barcelona y el Aston Villa

Una noche europea con sabor real vivirán esta noche los aficionados del Camp Nou; más allá de la pugna por los puntos entre el Barcelona y el Aston Villa, las miradas se han desviado hacia el palco de autoridades, después de confirmarse la presencia del príncipe Guillermo, heredero de la Corona británica, acompañado de su hijo mayor, el príncipe Jorge, para seguir el esperado enfrentamiento desde el corazón del estadio.

El Fútbol Club Barcelona recibió una confirmación oficial de la presencia del príncipe Guillermo y su hijo Jorge en el palco de autoridades del estadio Camp Nou durante el partido de esta noche que enfrenta al cuadro blaugrana con su invitado inglés, el Aston Villa, según "Mundo Deportivo".

El heredero de la Corona británica, hijo del rey Carlos III y de la fallecida princesa Diana, es conocido por su gran afición al Aston Villa, pues solía asistir a muchos de los partidos del equipo en las competiciones europeas, y estará acompañado de su hijo, que sigue sus pasos animando al club procedente de la ciudad de Birmingham.

Recibirá a los invitados reales el presidente del Barcelona, Joan Laporta, que los acogerá en la zona reservada para las autoridades.

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Por parte del club inglés, Damià Vidagany, director ejecutivo del Aston Villa, será el representante de mayor rango del club en el palco.

El palco no se limitará únicamente a la presencia real, ya que también estará presente el español Rafa Benítez, campeón de la Liga de Campeones de Europa con el Liverpool en 2005, en calidad de observador de la Unión Europea de Fútbol, junto al delegado de la UEFA Vito di Gioia, y el observador de árbitros Thomas Einwaller, además de la exleyenda del Barcelona y ganador del Balón de Oro en 1977 Allan Simonsen.

Entre las demás personalidades que asistirán al palco de autoridades del Camp Nou figuran José Crespín, delegado del Gobierno español en Cataluña, Òscar Ordeig, consejero de Agricultura, Pesca y Alimentación de la región, David Escudé, concejal de Deportes del Ayuntamiento de Barcelona, y David Pérez, vicepresidente segundo del Parlamento de Cataluña.

También estarán presentes Glòria Freixa, secretaria primera de la Mesa del Parlamento, Pilar Díaz, delegada del Gobierno en Barcelona, Manuel Rodríguez, jefe superior de Policía en Cataluña, Annabel Sprott, vicecónsul general del Reino Unido, y Charlie Marshall, director ejecutivo de la Asociación de Clubes Europeos (EFC).