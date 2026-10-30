El Camp Nou, amenazado de cierre: el Barcelona al borde de la catástrofe tras el incidente de Camavinga

La decisión de la directiva del Barcelona de suspender el acceso a la famosa grada "Gol 1957" durante el partido ante el Alavés no fue una simple sanción disciplinaria por un incidente individual, sino un paso preventivo para salvar al propio Camp Nou del riesgo de un cierre total.

La decisión adoptada ayer por la junta directiva generó una gran polémica dentro de la comunidad del club, ya que los grupos que forman la grada de animación expresaron su profundo malestar, al considerar que todo el colectivo es castigado por el episodio en el que un aficionado agitó una bandera en la cara del jugador del Real Madrid Eduardo Camavinga.

Sin embargo, la verdad que reveló el club este viernes es mucho más grave, pues la directiva del Barcelona recibió información confirmada de que la acumulación de incidentes conflictivos en esta grada podría llevar realmente al cierre del estadio por decisión de las instancias disciplinarias.

Acumulación de denuncias y un peligro cada vez más cercano

El "Mundo Deportivo" informó, citando fuentes del Barcelona, de que la patronal de la Liga española, "LaLiga", presentó una serie de denuncias consecutivas contra el Barcelona, que a su vez remitió al Comité de Disciplina de la Real Federación Española de Fútbol, y que incluyen cánticos ofensivos, insultos y otros incidentes registrados en la grada "Gol 1957" durante los partidos del equipo ante el Real Madrid, el Getafe, el Racing de Santander y el Athletic de Bilbao.

Ante este agravamiento, el Barcelona se encontró frente a una ecuación difícil: multas económicas acumuladas que dañan la imagen del club y un riesgo real y creciente de cierre del Camp Nou, lo que significaría una catástrofe económica reflejada en la ausencia de ingresos por los partidos oficiales, y una catástrofe deportiva traducida en privar al equipo del técnico Hansi Flick del apoyo de su afición en las fases más importantes de la temporada.

Por este motivo, el club prefirió tomar una medida decisiva y contundente para enviar un mensaje claro de que está dispuesto a poner fin definitivo a estos excesos, que han dejado de ser casos individuales aislados y se han convertido, a ojos de LaLiga y de la Federación Española, en un patrón recurrente que agrava los problemas.

La solución a través del diálogo

La decisión no busca la ruptura, ya que el club tiene previsto celebrar una reunión decisiva con los representantes de las peñas de aficionados el próximo lunes, con el objetivo de alcanzar un compromiso tajante para impedir que estos incidentes se repitan.

En caso de llegar a un acuerdo, el Barcelona planea reabrir de nuevo la grada "Gol 1957" en el importante partido del equipo ante el Aston Villa el próximo martes, en un intento de poner fin a la crisis mediante el diálogo antes de que se transforme en una sanción histórica con el cierre del feudo catalán.