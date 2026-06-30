El camino de Portugal hacia la final del Mundial: partido confirmado de la ronda de 32, posibles escenarios del cuadro, calendario y más información

De cara a la Copa del Mundo de la FIFA 2026, los aficionados portugueses soñaban con que su talentoso equipo lograra el primer título mundial del país. El optimismo crecía gracias a una plantilla de estrellas que buscaba mantener su sólida campaña de clasificación. En el Grupo K, tras un tenso 1-1 ante la República Democrática del Congo, Portugal se impuso 5-0 a Uzbekistán y empató 0-0 con Colombia, acabando segunda.
Portugal llegó a cuartos en 2022 y sigue siendo potencia, pero aún busca su primer título. Ahora, el equipo de Roberto Martínez afronta un duelo de alto riesgo en el Estadio de Toronto contra Croacia, segunda del Grupo L.
A continuación se detalla el camino que les queda hasta la final del 19 de julio, con los posibles rivales en esta búsqueda de la gloria.
Resultados y próximos partidos de Portugal en el Mundial 2026
Fecha
Partido (hora local / SAST)
Estadio
Resultado / Entradas
Miércoles 17 de junio
Portugal vs. República Democrática del Congo (12:00 h CT)
Estadio de Houston, Houston
1-1
Martes 23 de junio
Portugal vs. Uzbekistán (12:00 h, hora central)
Estadio de Houston, Houston
Portugal ganó 5-0
Sábado 27 de junio
Colombia vs. Portugal (19:30 h, hora del Este)
Estadio de Miami, Miami Gardens
0-0
Jueves 2 y viernes 3 de julio
Portugal vs. Croacia (19:00 ET / 01:00 SAST)
Estadio de Toronto, Toronto
El camino de Portugal hacia la final del Mundial 2026
Al haber quedado segundo en el Grupo K, estos son los posibles cruces hasta la final del 19 de julio. Si vence a Croacia, en octavos le esperaría en Dallas un duro rival: España o Austria. En cuartos podría medirse a Bélgica o EE. UU., en semis a Francia o Países Bajos, y en la final a Argentina, Brasil o Inglaterra.
Fecha (hora local)
Ronda
Sede
Posible emparejamiento
Entradas
2 de julio (19:00 h, hora del Este)
Octavos de final
Estadio de Toronto (Toronto)
Portugal vs. Croacia
6 de julio (14:00 h, hora central)
Octavos de final
Estadio de Dallas (Arlington)
Partido 93: vs. España o Austria
10 de julio (12:00 h, hora del Pacífico)
Cuartos de final
Estadio de Los Ángeles (Inglewood)
Partido 98: vs. ganador del partido 94 (EE. UU./Bélgica/Senegal)
14 de julio (15:00 h, hora central)
Semifinales
Estadio de Dallas (Arlington)
Partido 101: vs. ganador del partido 97 (Francia/Alemania/Países Bajos)
19 de julio (20:00 h, hora del Este)
Final
Estadio MetLife (East Rutherford)
Partido 104: vs. ganador del partido 102 (Argentina/Brasil/Inglaterra)
Grupo K – Clasificación final
Puesto
Equipo
Partidos jugados
G
E
D
Goles a favor
Goles en contra
Diferencia de goles
Puntos
Clasificación
1.º
Colombia
3
2
1
0
4
1
+3
7
Clasificado
2.º
Portugal
3
1
2
0
6
1
+5
5
Clasificado
3.º
República Democrática del Congo
3
1
1
1
4
3
+1
4
Clasificado
4.º
Uzbekistán
3
0
0
3
2
11
-9
0
Eliminado
Cómo comprar entradas para el Mundial de Portugal
A continuación se muestra el estado actual de la venta de entradas:
- Fase de venta de últimahora: ya en curso, por orden de llegada. Transacciones en tiempo real. Última oportunidad para comprar a la FIFA.
- Mercado oficial de reventa de la FIFA: única plataforma autorizada para comprar y vender entradas verificadas a su valor nominal. Estará abierta hasta el final del torneo.
- Mercados secundarios: plataformas como StubHub ofrecen entradas, especialmente para eliminatorias de alta demanda, con precios variables. Lee siempre sus términos y condiciones antes de comprar.
Entradas para el Mundial de Portugal: ¿cuánto cuestan?
Entradas para el Mundial de Portugal: ¿cuánto cuestan?
La FIFA aplica precios variables para el torneo de 2026: desde 60 dólares en la fase de grupos (para algunos niveles de aficionados) hasta 6.730 dólares en la final.
A continuación se indican los rangos de precios estimados para las posibles fases del torneo de Portugal:
Categoría
Fase de grupos
Octavos y Cuartos
Semifinales y final
Categoría 1
250 $ - 400 $
600–1 200 $
1.500 $ - 6.730 $
Categoría 2
150–280 $
400 - 800
1.000 - 4.210
Categoría 3
100–200 $
200–500 $
600 - 2.790
Categoría 4
60–120 $
150–350
350–1.350
¿Quiénes forman parte de la convocatoria de Portugal para el Mundial de 2026?
Esta es la lista oficial de 26 jugadores que representarán a Portugal en el Mundial de la FIFA 2026:
Posición
Jugador
Club actual
Porteros
Diogo Costa
FC Porto
José Sá
Wolverhampton Wanderers
Rui Silva
Sporting CP
Defensas
Rúben Dias
Manchester City
Gonçalo Inácio
Sporting CP
Diogo Dalot
Manchester United
João Cancelo
FC Barcelona
Nuno Mendes
París Saint-Germain
Nélson Semedo
Fennerbahçe
Renato Veiga
Villarreal
Tomás Araújo
SL Benfica
Centrocampistas
Bruno Fernandes
Manchester United
Bernardo Silva
Manchester City
Vitinha
París Saint-Germain
João Neves
París Saint-Germain
Rúben Neves
Al-Hilal
Matheus Nunes
Manchester City
Samuel Costa
Mallorca
Delanteros
Cristiano Ronaldo (capitán)
Al-Nassr
Rafael Leão
AC Milan
João Félix
Al-Nassr
Gonçalo Ramos
París Saint-Germain
Pedro Neto
Chelsea
Francisco Conceição
Juventus
Francisco Trincão
Sporting CP
Gonçalo Guedes
Real Sociedad