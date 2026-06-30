El camino de Portugal hacia la final del Mundial: partido confirmado de la ronda de 32, posibles escenarios del cuadro, calendario y más información

De cara a la Copa del Mundo de la FIFA 2026, los aficionados portugueses soñaban con que su talentoso equipo lograra el primer título mundial del país. El optimismo crecía gracias a una plantilla de estrellas que buscaba mantener su sólida campaña de clasificación. En el Grupo K, tras un tenso 1-1 ante la República Democrática del Congo, Portugal se impuso 5-0 a Uzbekistán y empató 0-0 con Colombia, acabando segunda.

Portugal llegó a cuartos en 2022 y sigue siendo potencia, pero aún busca su primer título. Ahora, el equipo de Roberto Martínez afronta un duelo de alto riesgo en el Estadio de Toronto contra Croacia, segunda del Grupo L.

A continuación se detalla el camino que les queda hasta la final del 19 de julio, con los posibles rivales en esta búsqueda de la gloria.

Resultados y próximos partidos de Portugal en el Mundial 2026

Fecha Partido (hora local / SAST) Estadio Resultado / Entradas Miércoles 17 de junio Portugal vs. República Democrática del Congo (12:00 h CT) Estadio de Houston, Houston 1-1 Martes 23 de junio Portugal vs. Uzbekistán (12:00 h, hora central) Estadio de Houston, Houston Portugal ganó 5-0 Sábado 27 de junio Colombia vs. Portugal (19:30 h, hora del Este) Estadio de Miami, Miami Gardens 0-0 Jueves 2 y viernes 3 de julio Portugal vs. Croacia (19:00 ET / 01:00 SAST) Estadio de Toronto, Toronto Entradas

El camino de Portugal hacia la final del Mundial 2026

Al haber quedado segundo en el Grupo K, estos son los posibles cruces hasta la final del 19 de julio. Si vence a Croacia, en octavos le esperaría en Dallas un duro rival: España o Austria. En cuartos podría medirse a Bélgica o EE. UU., en semis a Francia o Países Bajos, y en la final a Argentina, Brasil o Inglaterra.

Fecha (hora local) Ronda Sede Posible emparejamiento Entradas 2 de julio (19:00 h, hora del Este) Octavos de final Estadio de Toronto (Toronto) Portugal vs. Croacia Entradas 6 de julio (14:00 h, hora central) Octavos de final Estadio de Dallas (Arlington) Partido 93: vs. España o Austria Entradas 10 de julio (12:00 h, hora del Pacífico) Cuartos de final Estadio de Los Ángeles (Inglewood) Partido 98: vs. ganador del partido 94 (EE. UU./Bélgica/Senegal) Entradas 14 de julio (15:00 h, hora central) Semifinales Estadio de Dallas (Arlington) Partido 101: vs. ganador del partido 97 (Francia/Alemania/Países Bajos) Entradas 19 de julio (20:00 h, hora del Este) Final Estadio MetLife (East Rutherford) Partido 104: vs. ganador del partido 102 (Argentina/Brasil/Inglaterra) Entradas

Grupo K – Clasificación final

Puesto Equipo Partidos jugados G E D Goles a favor Goles en contra Diferencia de goles Puntos Clasificación 1.º Colombia 3 2 1 0 4 1 +3 7 Clasificado 2.º Portugal 3 1 2 0 6 1 +5 5 Clasificado 3.º República Democrática del Congo 3 1 1 1 4 3 +1 4 Clasificado 4.º Uzbekistán 3 0 0 3 2 11 -9 0 Eliminado

Cómo comprar entradas para el Mundial de Portugal

A continuación se muestra el estado actual de la venta de entradas:

Fase de venta de última hora: ya en curso, por orden de llegada. Transacciones en tiempo real. Última oportunidad para comprar a la FIFA.

Mercado oficial de reventa de la FIFA: única plataforma autorizada para comprar y vender entradas verificadas a su valor nominal. Estará abierta hasta el final del torneo.

Mercados secundarios: plataformas como StubHub ofrecen entradas, especialmente para eliminatorias de alta demanda, con precios variables. Lee siempre sus términos y condiciones antes de comprar.

Entradas para el Mundial de Portugal: ¿cuánto cuestan?

Entradas para el Mundial de Portugal: ¿cuánto cuestan?

La FIFA aplica precios variables para el torneo de 2026: desde 60 dólares en la fase de grupos (para algunos niveles de aficionados) hasta 6.730 dólares en la final.

A continuación se indican los rangos de precios estimados para las posibles fases del torneo de Portugal:

Categoría Fase de grupos Octavos y Cuartos Semifinales y final Categoría 1 250 $ - 400 $ 600–1 200 $ 1.500 $ - 6.730 $ Categoría 2 150–280 $ 400 - 800 1.000 - 4.210 Categoría 3 100–200 $ 200–500 $ 600 - 2.790 Categoría 4 60–120 $ 150–350 350–1.350

¿Quiénes forman parte de la convocatoria de Portugal para el Mundial de 2026?

Esta es la lista oficial de 26 jugadores que representarán a Portugal en el Mundial de la FIFA 2026:

Posición Jugador Club actual Porteros Diogo Costa FC Porto

José Sá Wolverhampton Wanderers

Rui Silva Sporting CP Defensas Rúben Dias Manchester City

Gonçalo Inácio Sporting CP

Diogo Dalot Manchester United

João Cancelo FC Barcelona

Nuno Mendes París Saint-Germain

Nélson Semedo Fennerbahçe

Renato Veiga Villarreal

Tomás Araújo SL Benfica Centrocampistas Bruno Fernandes Manchester United

Bernardo Silva Manchester City

Vitinha París Saint-Germain

João Neves París Saint-Germain

Rúben Neves Al-Hilal

Matheus Nunes Manchester City

Samuel Costa Mallorca Delanteros Cristiano Ronaldo (capitán) Al-Nassr

Rafael Leão AC Milan

João Félix Al-Nassr

Gonçalo Ramos París Saint-Germain

Pedro Neto Chelsea

Francisco Conceição Juventus

Francisco Trincão Sporting CP

Gonçalo Guedes Real Sociedad



