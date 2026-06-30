El camino de México hacia la final del Mundial: partido confirmado de la ronda de 32, posibles escenarios del cuadro, calendario y más información

En México crece la confianza en que sus estrellas del fútbol llegarán lejos en el Mundial de la FIFA 2026 y alzarán el trofeo el 19 de julio.

La selección mexicana, «El Tri», coanfitriona del Mundial, es una de las tres selecciones (con Francia y Argentina) que han avanzado a octavos con un récord perfecto: tres victorias y cero goles recibidos.

Al organizar el Mundial en 1970 y 1986 llegó a cuartos de final en ambas ocasiones; ahora, con la garantía de jugar en casa en la ronda de 32 y, de ganar, en octavos, busca igualar o superar esas hazañas.

El próximo martes 30 de junio reciben a Ecuador en el Estadio Azteca.

GOAL te muestra los posibles caminos y rivales hasta la final del 19 de julio, y cómo reservar entradas para apoyarlos en su búsqueda de la gloria.

Calendario y resultados de México en el Mundial 2026

Fecha Partido (hora local de inicio) Sede Resultado / Entradas Jueves 11 de junio México vs. Sudáfrica (13:00 CST) Estadio Azteca, Ciudad de México México ganó 2-0 Jueves 18 de junio México vs. Corea del Sur (19:00 h CST) Estadio Akron, Zapopan México ganó 1-0 Miércoles 24 de junio México vs. República Checa (19:00 h CST) Estadio Azteca, Ciudad de México México ganó 3-0 Martes 30 de junio México vs. Ecuador (19:00 h CST) Estadio Azteca, Ciudad de México Entradas

El camino de México hacia la final del Mundial 2026

Al terminar primero del Grupo A, estos son sus posibles partidos hasta la final del 19 de julio.

Si México vence a Ecuador el martes y Inglaterra supera a la República Democrática del Congo, se verían las caras en octavos en el Azteca. El Tri solo ha perdido dos veces en este estadio desde 1966.

En cuartos podría toparse con Brasil, en semis con Argentina o Colombia y en la final con España, Francia o Portugal.

Fecha (hora local) Fase Sede Posible enfrentamiento Entradas 30 de junio (19:00 h CST) Octavos de final Estadio Azteca (Ciudad de México) México vs. Ecuador Entradas 5 de julio (18:00 h CST) Octavos de final Estadio Azteca (Ciudad de México) Partido 92: vs. Inglaterra o República Democrática del Congo Entradas 11 de julio (17:00 h, hora del Este) Cuartos de final Hard Rock Stadium (Miami Gardens) Partido 99: vs. ganador del partido 91 Entradas 15 de julio (15:00 h, hora del Este) Semifinales Estadio Mercedes-Benz (Atlanta) Partido 102: vs. ganador del partido 100 Entradas 19 de julio (15:00 h, hora del Este) Final Estadio MetLife (East Rutherford) Partido 104: vs. ganador del partido 101 Entradas

Grupo A – Clasificación final

Puesto Equipo Partidos jugados G E D Goles a favor Goles en contra Diferencia de goles Puntos Situación 1.º México 3 3 0 0 6 0 +6 9 Clasificado 2.º Sudáfrica 3 1 1 1 2 3 -1 4 Clasificado 3.º Corea del Sur 3 1 0 2 2 3 -1 3 Eliminado 4.º República Checa 3 0 1 2 2 6 -4 1 Eliminado

Cómo comprar entradas para el Mundial de México

A continuación, el estado actual de la venta de entradas:

Fase de venta de última hora: ya en curso, por orden de llegada. Transacciones en tiempo real. Última oportunidad para comprar a la FIFA.

Mercado oficial de reventa de la FIFA: única plataforma autorizada para comprar y vender entradas verificadas a su valor nominal. Estará abierta hasta el final del torneo.

Mercados secundarios: También puedes buscar entradas en plataformas como StubHub , especialmente para los partidos de eliminatoria de alta demanda, aunque los precios suelen ser superiores al valor nominal. Lee siempre los términos y condiciones de la plataforma antes de comprar.

¿Cuánto cuestan las entradas?

La FIFA usa precios variables para el torneo de 2026.

En la fase de grupos, los precios arrancan en 60 dólares (para algunos niveles de aficionados), mientras que la final llega a 6.730 dólares; en reventa, pueden ser aún mayores.

Precios de las entradas para la Copa del Mundo de la FIFA 2026:

Fechas Fase / Categoría Rango de precios oficial Rango estimado en el mercado secundario 28 de junio - 3 de julio Octavos de final (recintos con gran demanda) 225–540 $ 550–3 200 $ (1 250 $) Del 28 de junio al 3 de julio Ronda de 32 (sedes estándar) 225–540 $ 400 – 2.800 dólares (1.134 dólares) Del 4 al 7 de julio Octavos de final 240–640 $ 650–4 200 $ (1 518 $) Del 9 al 11 de julio Cuartos de final 450 $ – 1.775 $ 850–5 500 $ (2 348 $) 14–15 de julio Semifinales 930–3.295 $ 1.500 $ – 9.500 $ (3.721 $) 18 de julio Partido por el tercer puesto 250–800 500–3.500 $ (1.480 $) 19 de julio Final de la Copa del Mundo de la FIFA (MetLife Stadium) 1.490 $ – 7.875 5.900–38.000 $+ (15.240 $)

¿Quiénes forman parte de la convocatoria de México para el Mundial de 2026?

Esta es la lista oficial de 26 jugadores que representarán a México en la Copa del Mundo de la FIFA 2026:

Posición Jugador Club actual Porteros Guillermo Ochoa AEL Limassol

Raúl Rangel Chivas / Guadalajara

Carlos Acevedo Santos Laguna Defensas Edson Álvarez Fennerbache

César Montes Lokomotiv de Moscú

Johan Vásquez Génova

Jesús Gallardo Toluca

Jorge Sánchez PAOK

Israel Reyes Club América

Mateo Chávez AZ Alkmaar Centrocampistas Luis Chávez Dinamo de Moscú

Álvaro Fidalgo Real Betis

Orbelín Pineda AEK de Atenas

Luis Romo Chivas / Guadalajara

Érik Lira Cruz Azul

Obed Vargas Atlético de Madrid

Brian Gutiérrez Chivas / Guadalajara

Gilberto Mora Tijuana Delanteros Raúl Jiménez Fulham

Santiago Giménez AC Milan

Julián Quiñones Al-Qadsiah

Roberto Alvarado Chivas / Guadalajara

Alexis Vega Toluca

César Huerta Anderlecht

Guillermo Martínez Pumas de la UNAM

Armando González Chivas / Guadalajara

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