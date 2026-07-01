El camino de Marruecos hacia la final del Mundial: partido confirmado de octavos, escenarios del cuadro y calendario

De cara a la Copa del Mundo de la FIFA 2026, los aficionados marroquíes soñaban con que los Leones del Atlas repitieran o superaran su histórica llegada a semifinales en 2022. Bajo el recién nombrado seleccionador Mohamed Ouahbi, que asumió el cargo solo meses antes del torneo, el equipo cumplió esa promesa.

Los Leones del Atlas iniciaron con un 1-1 ante Brasil, vencieron 1-0 a Escocia y cerraron con un 4-2 sobre Haití. Segundos del Grupo C, solo por diferencia de goles, enfrentaron a Países Bajos en dieciseisavos. En un partido dramático, Issa Diop igualó 1-1 en el 91’ y Marruecos ganó 3-2 en los penaltis.

Tras conquistar a la afición mundial con su semifinal en 2022, ¿podrán llegar a la final del 19 de julio? Este es el camino que tienen por delante los hombres de Mohamed Ouahbi.

Resultados y próximos partidos de Marruecos en el Mundial 2026

Fecha Partido (hora local de inicio) Sede Resultado final / Entradas Sábado 13 de junio Brasil vs. Marruecos Estadio de Nueva York-Nueva Jersey 1-1 Viernes 19 de junio Escocia vs. Marruecos Estadio de Boston Marruecos ganó 1-0 Miércoles 24 de junio Marruecos vs. Haití Estadio de Atlanta Marruecos ganó 4-2 Lunes 29 de junio Países Bajos vs. Marruecos Estadio de Monterrey 1-1 (Marruecos ganó 3-2 en los penaltis) Sábado 4 de julio Marruecos vs. Canadá Estadio de Houston (Houston) Entradas

El camino de Marruecos hacia la final del Mundial 2026

Tras superar la fase de grupos y eliminar a Holanda en dieciseisavos, Marruecos avanza en la eliminatoria. Si este sábado vence a Canadá en Houston, le aguardará un duelo de gigantes.

De avanzar, podrían reencontrarse con Brasil u otros gigantes en la final del MetLife Stadium.

Fecha (hora local) Ronda Sede Posible enfrentamiento Entradas 4 de julio Octavos de final Estadio de Houston (Houston) contra Canadá Entradas 11 y 12 de julio Cuartos de final Por determinar vs. ganador de octavos Entradas 15/16 de julio Semifinales Por determinar contra Por determinar Entradas 19 de julio (15:00 h, hora del Este) Final Estadio MetLife (East Rutherford) vs. por determinar Entradas

Grupo C – Clasificación final

Puesto Equipo Partidos jugados G E D Goles a favor Goles en contra Diferencia de goles Puntos Situación 1.º Brasil 3 2 1 0 7 1 +6 7 Clasificado 2.º Marruecos 3 2 1 0 6 3 +3 7 Clasificado 3.º Escocia 3 1 0 2 1 4 -3 3 Eliminado 4.º Haití 3 0 0 3 2 8 -6 0 Eliminado

Cómo comprar entradas para el Mundial de Marruecos

A continuación se detalla el estado actual de la venta de entradas para los aficionados que deseen ver en directo a los Leones del Atlas en Norteamérica:

Fase de venta de última hora: ya activa y por orden de llegada. Las transacciones son en tiempo real, última oportunidad para comprar a la FIFA.

Mercado oficial de reventa de la FIFA: única plataforma autorizada para comprar y vender entradas verificadas a su valor nominal. Estará abierta hasta el final del torneo.

Mercados secundarios: plataformas como StubHub registran mucha actividad para los partidos eliminatorios más demandados, aunque los precios fluctúan según la demanda. Lee siempre los términos y condiciones antes de comprar.

¿Cuánto cuestan?

Categoría Octavos - Cuartos Semifinales y final Categoría 1 600–1 200 $ 1.500 $ - 6.730 $ Categoría 2 400–800 1.000–4.210 Categoría 3 200–500 $ 600 - 2.790 Categoría 4 150 $ - 350 $ 400 – 2.030

¿Quiénes forman parte de la convocatoria de Marruecos para el Mundial de 2026?

Esta es la lista oficial de 26 jugadores que representarán a Marruecos en el Mundial de la FIFA 2026: