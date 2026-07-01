El camino de Marruecos hacia la final del Mundial: partido confirmado de octavos, escenarios del cuadro y calendario

De cara a la Copa del Mundo de la FIFA 2026, los aficionados marroquíes soñaban con que los Leones del Atlas repitieran o superaran su histórica llegada a semifinales en 2022. Bajo el recién nombrado seleccionador Mohamed Ouahbi, que asumió el cargo solo meses antes del torneo, el equipo cumplió esa promesa.
Los Leones del Atlas iniciaron con un 1-1 ante Brasil, vencieron 1-0 a Escocia y cerraron con un 4-2 sobre Haití. Segundos del Grupo C, solo por diferencia de goles, enfrentaron a Países Bajos en dieciseisavos. En un partido dramático, Issa Diop igualó 1-1 en el 91’ y Marruecos ganó 3-2 en los penaltis.
Tras conquistar a la afición mundial con su semifinal en 2022, ¿podrán llegar a la final del 19 de julio? Este es el camino que tienen por delante los hombres de Mohamed Ouahbi.
Resultados y próximos partidos de Marruecos en el Mundial 2026
Fecha
Partido (hora local de inicio)
Sede
Resultado final / Entradas
Sábado 13 de junio
Brasil vs. Marruecos
Estadio de Nueva York-Nueva Jersey
1-1
Viernes 19 de junio
Escocia vs. Marruecos
Estadio de Boston
Marruecos ganó 1-0
Miércoles 24 de junio
Marruecos vs. Haití
Estadio de Atlanta
Marruecos ganó 4-2
Lunes 29 de junio
Países Bajos vs. Marruecos
Estadio de Monterrey
1-1 (Marruecos ganó 3-2 en los penaltis)
Sábado 4 de julio
Marruecos vs. Canadá
Estadio de Houston (Houston)
El camino de Marruecos hacia la final del Mundial 2026
Tras superar la fase de grupos y eliminar a Holanda en dieciseisavos, Marruecos avanza en la eliminatoria. Si este sábado vence a Canadá en Houston, le aguardará un duelo de gigantes.
De avanzar, podrían reencontrarse con Brasil u otros gigantes en la final del MetLife Stadium.
Fecha (hora local)
Ronda
Sede
Posible enfrentamiento
Entradas
4 de julio
Octavos de final
Estadio de Houston (Houston)
contra Canadá
11 y 12 de julio
Cuartos de final
Por determinar
vs. ganador de octavos
15/16 de julio
Semifinales
Por determinar
contra Por determinar
19 de julio (15:00 h, hora del Este)
Final
Estadio MetLife (East Rutherford)
vs. por determinar
Grupo C – Clasificación final
Puesto
Equipo
Partidos jugados
G
E
D
Goles a favor
Goles en contra
Diferencia de goles
Puntos
Situación
1.º
Brasil
3
2
1
0
7
1
+6
7
Clasificado
2.º
Marruecos
3
2
1
0
6
3
+3
7
Clasificado
3.º
Escocia
3
1
0
2
1
4
-3
3
Eliminado
4.º
Haití
3
0
0
3
2
8
-6
0
Eliminado
Cómo comprar entradas para el Mundial de Marruecos
A continuación se detalla el estado actual de la venta de entradas para los aficionados que deseen ver en directo a los Leones del Atlas en Norteamérica:
- Fase de venta de última hora: ya activa y por orden de llegada. Las transacciones son en tiempo real, última oportunidad para comprar a la FIFA.
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- Mercados secundarios: plataformas como StubHub registran mucha actividad para los partidos eliminatorios más demandados, aunque los precios fluctúan según la demanda. Lee siempre los términos y condiciones antes de comprar.
¿Cuánto cuestan?
Categoría
Octavos - Cuartos
Semifinales y final
Categoría 1
600–1 200 $
1.500 $ - 6.730 $
Categoría 2
400–800
1.000–4.210
Categoría 3
200–500 $
600 - 2.790
Categoría 4
150 $ - 350 $
400 – 2.030
¿Quiénes forman parte de la convocatoria de Marruecos para el Mundial de 2026?
Esta es la lista oficial de 26 jugadores que representarán a Marruecos en el Mundial de la FIFA 2026:
Posición
Jugador
Club actual
Porteros
Yassine Bounou
Munir El Kajoui
Ahmed Reda Tagnaouti
Al Hilal
RS Berkane
MAS Fez
Defensas
Achraf Hakimi (C)
Noussair Mazraoui
Issa Diop
Chadi Riad
Marwane Saâdane
Zakaria El Ouahdi
Anass Salah-Eddine
Redouane Halhal
Youssef Belammari
París Saint-Germain
Manchester United
Fulham
Crystal Palace
Al Fateh
K.R.C. Genk
AS Roma
KV Mechelen
Al Ahly
Centrocampistas
Sofyan Amrabat
Azzedine Ounahi
Bilal El Khannouss
Neil El Aynaoui
Ayyoub Bouaddi
Ismael Saibari
Samir El Mourabet
Gessime Yassine
Real Betis
Girona
Leicester City
AS Roma
LOSC Lille
PSV
RC Estrasburgo
RC Estrasburgo
Delanteros
Brahim Díaz
Soufiane Rahimi
Ayoub El Kaabi
Amine Sbaï
Chemsdine Talbi
Ayoube Amaimouni
Real Madrid
Al Ain
Olympiacos
Angers
Sunderland
Eintracht de Fráncfort