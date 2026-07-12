De cara al Mundial de la FIFA 2026, los aficionados de Inglaterra tenían grandes esperanzas de que su selección pudiera llegar hasta el final y, por fin, hacerse con el reluciente trofeo dorado, aunque hayan tenido que soportar sesenta años de sufrimiento.
Después de terminar primera de su grupo, tras dos victorias ante Croacia y Panamá y un empate con Ghana, Inglaterra ha eliminado a RD Congo, a la coanfitriona México en el Azteca y a Noruega en la prórroga durante las rondas eliminatorias.
Esa victoria prepara un épico enfrentamiento de semifinales contra su rival de largo recorrido, Argentina, el miércoles (15 de julio).
Inglaterra alcanzó las semifinales del Mundial en 2018 y los cuartos de final en 2022, pero, ¿podrá llegar hasta el final en 2026? GOAL te ofrece toda la información más reciente sobre las entradas del Mundial 2026, incluida la forma de conseguir asientos para los próximos partidos de Inglaterra y cuánto costarán.
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Resultados de Inglaterra en el Mundial 2026 y próximos partidos
Fecha
Partido (hora local de inicio)
Estadio
Resultado final / Entradas
Miércoles, 17 de junio
Inglaterra vs Croacia (15:00 CDT)
AT&T Stadium, Dallas
Inglaterra ganó 4-2
Martes, 23 de junio
Inglaterra vs Ghana (16:00 ET)
Gillette Stadium, Foxborough
0-0
Sábado, 27 de junio
Panamá vs Inglaterra (17:00 ET)
MetLife Stadium, East Rutherford
Inglaterra ganó 2-0
Miércoles, 1 de julio
Inglaterra vs RD Congo (12:00 ET)
Mercedes-Benz Stadium, Atlanta
Inglaterra ganó 2-1
Domingo, 5 de julio
México vs Inglaterra (18:00 CST)
Estadio Azteca, Ciudad de México
Inglaterra ganó 3-2
Sábado, 10 de julio
Noruega vs Inglaterra (17:00 ET)
Hard Rock Stadium, Miami Gardens
Inglaterra ganó 2-1 (prórroga)
Miércoles, 15 de julio
Inglaterra vs Argentina (15:00 ET)
Mercedes-Benz Stadium, Atlanta
El camino de Inglaterra hacia la final del Mundial 2026
Como Inglaterra terminó primera del Grupo L, estas son las fechas, horarios y sedes en las que jugará, si logra avanzar hasta la final del Mundial el 19 de julio.
Tras su victoria en cuartos de final ante Noruega, Inglaterra pone ahora rumbo a Atlanta para medirse a Argentina el miércoles (15 de julio).
Las selecciones se han enfrentado cinco veces en anteriores Mundiales, desde la edición de 1962. Aunque Inglaterra sufrió derrotas memorables ante la selección sudamericana en 1986 (la 'Mano de Dios' de Maradona) y en 1998 (la tarjeta roja de Beckham), Inglaterra sí tiene ventaja de 3-2 en los enfrentamientos directos de esos duelos oficiales.
Si tiene éxito, Inglaterra se enfrentará a Francia o España en la final.
Fecha (hora local de inicio)
Ronda
Estadio
Posible partido
Entradas
15 de julio (15:00 ET)
Semifinales
Mercedes-Benz Stadium (Atlanta)
Inglaterra vs Argentina
19 de julio (15:00 ET)
Final
MetLife Stadium (East Rutherford)
Partido 104: Por determinar vs Francia o España
Bota de Oro del Mundial 2026: clasificación actualizada
Tras su octavo gol del torneo, durante el cruce de cuartos de final de Francia con Marruecos, Kylian Mbappe volvió a colocarse en lo más alto de la clasificación de la Bota de Oro del Mundial de la FIFA 2026 junto a Lionel Messi. Sin embargo, los héroes de Inglaterra Harry Kane y Jude Bellingham, ambos actualmente con seis goles, siguen en la pelea por el honor de máximo goleador en Norteamérica.
Jugador (Selección)
N.º de goles
Próximo partido - Entradas
Lionel Messi (Argentina)
8
vs Inglaterra - Entradas
Kylian Mbappe (Francia)
8
vs España - Entradas
Erling Haaland (Noruega)
7
Eliminado
Harry Kane (Inglaterra)
6
vs Argentina - Entradas
Jude Bellingham (Inglaterra)
6
vs Argentina - Entradas
Ousmane Dembele (Francia)
5
vs España - Entradas
Vinícius Júnior (Brasil)
4
Eliminado
Julián Quiñones (México)
4
Eliminado
Ismaïla Sarr (Senegal)
4
Eliminado
Mikel Oyarzabal (España)
4
vs Francia - Entradas
Cómo comprar entradas de Inglaterra para el Mundial
Aquí está el estado actual de la venta de entradas:
- Fase de ventas de última hora: Esta fase está actualmente activa y funciona por orden de llegada. A diferencia de los sorteos, se trata de transacciones en tiempo real. Esta es la última ventana para comprar directamente a la FIFA.
- Mercado oficial de reventa de la FIFA: Esta es la única plataforma autorizada para que los aficionados compren y vendan entradas verificadas a su valor nominal. Permanecerá abierta hasta el final del torneo.
- Mercados secundarios: Los aficionados también pueden encontrar entradas en plataformas como StubHub. Estas suelen ser las mejores opciones para partidos eliminatorios de alta demanda, aunque los precios pueden variar respecto al valor nominal. Consulta siempre los términos y condiciones del sitio secundario antes de comprar.
Entradas de Inglaterra para el Mundial: ¿cuánto cuestan?
La FIFA ha implementado precios variables para el torneo de 2026.
Las entradas para la fase de grupos empezaron desde solo 60 $ (para niveles específicos de aficionados), mientras que los precios para la final han llegado hasta los 6.730 $, por no hablar de los mercados secundarios y la reventa, que suben incluso más.
Precios de las entradas del Mundial de la FIFA 2026:
Fechas
Fase / Categoría
Rango oficial de precios
Rango estimado en mercado secundario
14 de julio - 15 de julio
Semifinales
930 $ - 3.295 $
1.500 $ - 9.500 $ (3.721 $)
18 de julio
Partido por el tercer puesto
250 $ - 800 $
500 $ - 3.500 $ (1.480 $)
19 de julio
Final de la Copa Mundial de la FIFA (MetLife Stadium)
1.490 $ - 7.875 $
5.900 $ - 38.000 $+ (15.240 $)
Grupo L - clasificación final
Posición
Selección
Jugados
G
E
P
GF
GC
DG
Pts
Estado
1.º
Inglaterra
3
2
1
0
6
2
+4
7
Clasificada
2.º
Croacia
3
2
0
1
5
5
0
6
Clasificada
3.º
Ghana
3
1
1
1
2
2
0
4
Clasificada
4.º
Panamá
3
0
0
3
0
4
-4
0
Eliminada
¿Quién está en la plantilla de Inglaterra para el Mundial 2026?
Aquí está la convocatoria oficial de 26 jugadores que representa a Inglaterra en el Mundial de la FIFA 2026:
Posición
Jugador
Club actual
Porteros
Jordan Pickford
Everton
Dean Henderson
Crystal Palace
James Trafford
Manchester City
Defensas
Ezri Konsa
Aston Villa
Nico O'Reilly
Manchester City
John Stones
Manchester City
Marc Guéhi
Manchester City
Trevoh Chalobah
Chelsea
Dan Burn
Newcastle United
Reece James
Chelsea
Djed Spence
Tottenham Hotspur
Jarell Quansah
Bayer Leverkusen
Centrocampistas
Declan Rice
Arsenal
Elliot Anderson
Nottingham Forest
Jude Bellingham
Real Madrid
Jordan Henderson
Brentford
Kobbie Mainoo
Manchester United
Morgan Rogers
Aston Villa
Eberechi Eze
Arsenal
Delanteros
Bukayo Saka
Arsenal
Harry Kane (capitán)
Bayern de Múnich
Marcus Rashford
Barcelona
Anthony Gordon
Newcastle United
Ollie Watkins
Aston Villa
Noni Madueke
Arsenal
Ivan Toney
Al-Ahli
Trazar la posible ruta de Inglaterra hacia la final del Mundial revela una serie potencialmente exigente de eliminatorias contra formidables rivales internacionales. A medida que avance el torneo, los posibles enfrentamientos de cuartos de final y semifinales dependerán de las posiciones finales de grupo y de los resultados a partido único. Para quienes estén interesados en seguir las cuotas a largo plazo del torneo o las líneas de partidos individuales, completar el proceso de registro en betano da acceso a mercados completos de fútbol internacional. Mantener un perfil activo de apuestas deportivas permite a los aficionados analizar las proyecciones del torneo, evaluar los caminos de las selecciones y seguir la evolución de las cuotas al ganador a medida que los países avanzan por cada ronda de la competición.