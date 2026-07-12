De cara al Mundial de la FIFA 2026, los aficionados ingleses soñaban con que su selección por fin conquistara el trofeo, pese a sesenta años de decepciones.

Primeros de grupo tras vencer a Croacia y Panamá y empatar con Ghana, eliminaron a la República Democrática del Congo, a la anfitriona México en el Azteca y a Noruega en prórroga.

El miércoles 15 de julio se medirá a Argentina en semifinales.

Inglaterra llegó a semifinales en 2018 y a cuartos en 2022, ¿será 2026 su año? GOAL te ofrece la última información sobre entradas para el Mundial 2026: cómo conseguir tus boletos para los próximos partidos de Inglaterra y cuánto costarán.

Resultados y próximos partidos de Inglaterra en el Mundial 2026

Fecha Partido (hora local de inicio) Sede Resultado / Entradas Miércoles 17 de junio Inglaterra vs. Croacia (15:00 h CDT) Estadio AT&T, Dallas Inglaterra ganó 4-2 Martes 23 de junio Inglaterra vs. Ghana (16:00 ET) Estadio Gillette, Foxborough 0-0 Sábado 27 de junio Panamá vs. Inglaterra (17:00 ET) Estadio MetLife, East Rutherford Inglaterra ganó 2-0 Miércoles 1 de julio Inglaterra vs. República Democrática del Congo (12:00, hora del Este) Estadio Mercedes-Benz, Atlanta Inglaterra ganó 2-1 Domingo 5 de julio México vs. Inglaterra (18:00 h, hora central) Estadio Azteca, Ciudad de México Inglaterra ganó 3-2 Sábado 10 de julio Noruega vs. Inglaterra (17:00 h, hora del Este) Hard Rock Stadium, Miami Gardens Inglaterra ganó 2-1 (en la prórroga) Miércoles 15 de julio Inglaterra vs. Argentina (15:00, hora del Este) Estadio Mercedes-Benz, Atlanta Entradas





El camino de Inglaterra hacia la final del Mundial 2026

Tras ganar el Grupo L, estos son sus posibles partidos hasta la final del 19 de julio.

Tras vencer a Noruega en cuartos, el miércoles 15 de julio se medirá a Argentina en Atlanta.

Se han cruzado en cinco Mundiales desde 1962. Inglaterra perdió de forma inolvidable en 1986 (la «Mano de Dios» de Maradona) y en 1998 (expulsión de Beckham), pero mantiene una ventaja de 3-2 en el historial.

De ganar, se medirá en la final a Francia o España.

Fecha (hora local) Ronda Estadio Posible emparejamiento Entradas 15 de julio (15:00 h, hora del Este) Semifinales Estadio Mercedes-Benz (Atlanta) Inglaterra vs. Argentina Entradas 19 de julio (15:00 h, hora del Este) Final Estadio MetLife (East Rutherford) Partido 104: Por confirmar vs. Francia o España Entradas

Bota de Oro del Mundial 2026: última clasificación

Tras anotar su octavo gol en el partido de cuartos entre Francia y Marruecos, Kylian Mbappé comparte el liderato de la Bota de Oro 2026 con Lionel Messi. Harry Kane y Jude Bellingham, con seis tantos cada uno, aún aspiran al título.

Jugador (Selección) Goles Próximo partido – Entradas Lionel Messi (Argentina) 8 vs Inglaterra - Entradas Kylian Mbappé (Francia) 8 contra España – Entradas Erling Haaland (Noruega) 7 Eliminado Harry Kane (Inglaterra) 6 vs Argentina – Entradas Jude Bellingham (Inglaterra) 6 vs. Argentina – Entradas Ousmane Dembélé (Francia) 5 vs. España - Entradas Vinícius Júnior (Brasil) 4 Eliminado Julián Quiñones (México) 4 Eliminado Ismaïla Sarr (Senegal) 4 Eliminado Mikel Oyarzabal (España) 4 vs Francia – Entradas

Cómo comprar entradas para el Mundial de Inglaterra

A continuación, el estado actual de la venta de entradas:

Fase de venta de última hora: ya en curso, por orden de llegada. Transacciones en tiempo real. Última oportunidad para comprar a la FIFA.

Mercado oficial de reventa de la FIFA: única plataforma autorizada para comprar y vender entradas verificadas a su valor nominal. Estará abierta hasta el final del torneo.

Mercados secundarios: plataformas como StubHub ofrecen entradas, especialmente para eliminatorias de alta demanda, con precios variables. Lee siempre sus términos y condiciones antes de comprar.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Mundial de Inglaterra?

La FIFA aplica precios variables para el torneo de 2026.

En la fase de grupos los precios arrancan en 60 dólares (para algunos niveles de aficionados), mientras que la final llega a 6.730 dólares; en reventa pueden ser aún mayores.

Precios de las entradas para la Copa del Mundo de la FIFA 2026:

Fechas Fase / Categoría Rango de precios oficial Rango estimado en reventa 14–15 de julio Semifinales 930–3295 $ 1.500–9.500 $ (3.721 $) 18 de julio Partido por el tercer puesto 250 $ – 800 $ 500–3.500 $ (1.480 $) 19 de julio Final de la Copa del Mundo de la FIFA (MetLife Stadium) 1.490 $ – 7.875 5.900–38.000 $+ (15.240 $)

Grupo L – Clasificación final

Puesto Equipo Partidos disputados V E D Goles a favor Goles en contra Diferencia de goles Puntos Clasificación 1.º Inglaterra 3 2 1 0 6 2 +4 7 Clasificado 2.º Croacia 3 2 0 1 5 5 0 6 Clasificado 3.º Ghana 3 1 1 1 2 2 0 4 Clasificado 4.º Panamá 3 0 0 3 0 4 -4 0 Eliminado

¿Quiénes forman parte de la convocatoria de Inglaterra para el Mundial de 2026?

Esta es la lista oficial de 26 jugadores que representarán a Inglaterra en el Mundial de la FIFA 2026:

Posición Jugador Club actual Porteros Jordan Pickford Everton

Dean Henderson Crystal Palace

James Trafford Manchester City Defensas Ezri Konsa Aston Villa

Nico O'Reilly Manchester City

John Stones Manchester City

Marc Guéhi Manchester City

Trevoh Chalobah Chelsea

Dan Burn Newcastle United

Reece James Chelsea

Djed Spence Tottenham Hotspur

Jarell Quansah Bayer Leverkusen Centrocampistas Declan Rice Arsenal

Elliot Anderson Nottingham Forest

Jude Bellingham Real Madrid

Jordan Henderson Brentford

Kobbie Mainoo Manchester United

Morgan Rogers Aston Villa

Eberechi Eze Arsenal Delanteros Bukayo Saka Arsenal

Harry Kane (capitán) Bayern de Múnich

Marcus Rashford Barcelona

Anthony Gordon Newcastle United

Ollie Watkins Aston Villa

Noni Madueke Arsenal

Ivan Toney Al-Ahli



