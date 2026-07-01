De cara al Mundial de la FIFA 2026, los aficionados ingleses soñaban con que su selección por fin conquistara el trofeo, pese a sesenta años de decepciones.

Tras golear a Croacia en el debut, el optimismo creció pese a los empates ante Ghana y Panamá. Los Tres Leones lideraron su grupo y en dieciseisavos se midieron a la República Democrática del Congo.

Llegó a semifinales en 2018 y a cuartos en 2022, ¿será 2026 su año? GOAL te muestra el camino de los hombres de Thomas Tuchel hasta la final del 19 de julio y sus posibles rivales.

Resultados y próximos partidos de Inglaterra en el Mundial 2026

Fecha Partido (hora local de inicio) Sede Resultado final / Entradas Miércoles 17 de junio Inglaterra vs. Croacia (15:00 h CDT) Estadio AT&T, Dallas Inglaterra ganó 4-2 Martes 23 de junio Inglaterra vs. Ghana (16:00 ET) Estadio Gillette, Foxborough 0-0 Sábado 27 de junio Panamá vs. Inglaterra (17:00 ET) Estadio MetLife, East Rutherford Inglaterra ganó 2-0 Miércoles 1 de julio Inglaterra vs. República Democrática del Congo (12:00, hora del Este) Estadio Mercedes-Benz, Atlanta Entradas

El camino de Inglaterra hacia la final del Mundial 2026

Al terminar primera del Grupo L, estos son los posibles partidos de Inglaterra hasta la final del 19 de julio.

Si vence a la República Democrática del Congo, le aguardará México en el Estadio Azteca: «El Tri» solo ha perdido dos veces en este escenario desde 1966.

En cuartos podría medirse a Brasil; en semis, a Argentina o Colombia; y en la final, a España, Francia o Portugal.

Fecha (hora local) Ronda Sede Posible emparejamiento Entradas 1 de julio (12:00 h, hora del Este) Octavos de final Estadio Mercedes-Benz (Atlanta) Inglaterra vs. República Democrática del Congo Entradas 5 de julio (18:00 h, hora central) Octavos de final Estadio Azteca (Ciudad de México) Partido 92: vs México Entradas 11 de julio (17:00 h, hora del Este) Cuartos de final Hard Rock Stadium (Miami Gardens) Partido 99: vs. ganador del partido 91 Entradas 15 de julio (15:00 h, hora del Este) Semifinales Estadio Mercedes-Benz (Atlanta) Partido 102: vs. ganador del partido 100 Entradas 19 de julio (15:00 h, hora del Este) Final Estadio MetLife (East Rutherford) Partido 104: vs. ganador del partido 101 Entradas

Grupo L - Clasificación final

Puesto Equipo Partidos jugados G E D Goles a favor Goles en contra Diferencia de goles Puntos Situación 1.º Inglaterra 3 2 1 0 6 2 +4 7 Clasificado 2.º Croacia 3 2 0 1 5 5 0 6 Clasificado 3.º Ghana 3 1 1 1 2 2 0 4 Clasificado 4.º Panamá 3 0 0 3 0 4 -4 0 Eliminado

Cómo comprar entradas para el Mundial de Inglaterra

A continuación, el estado actual de la venta de entradas:

Fase de venta de última hora: ya en curso, por orden de llegada. Transacciones en tiempo real. Última oportunidad para comprar a la FIFA.

Mercado oficial de reventa de la FIFA: única plataforma autorizada para comprar y vender entradas verificadas a su valor nominal, abierta hasta el final del torneo.

Mercados secundarios: plataformas como StubHub ofrecen entradas, especialmente para eliminatorias de alta demanda, con precios variables. Lee siempre sus términos y condiciones antes de comprar.

¿Cuánto cuestan?

La FIFA aplica precios variables para el torneo de 2026: desde 60 dólares en la fase de grupos (según categoría de aficionado) hasta 6.730 dólares para la final.

A continuación se indican los rangos de precios estimados para las fases actuales del torneo:

Categoría Fase de grupos Octavos y Cuartos de final Semifinales y Final Categoría 1 250 $ - 400 $ 600–1 200 $ 1.500–6.730 $ Categoría 2 150–280 $ 400–800 $ 1.000 - 4.210 Categoría 3 100–200 $ 200 $ - 500 $ 600 - 2.790 Categoría 4 60–120 $ 150–350 $ 400 - 2.030

¿Quiénes forman parte de la convocatoria de Inglaterra para el Mundial de 2026?

Esta es la lista oficial de 26 jugadores que representarán a Inglaterra en el Mundial de la FIFA 2026:

Posición Jugador Club actual Porteros Jordan Pickford Everton

Dean Henderson Crystal Palace

James Trafford Manchester City Defensas Ezri Konsa Aston Villa

Nico O'Reilly Manchester City

John Stones Manchester City

Marc Guéhi Manchester City

Trevoh Chalobah Chelsea

Dan Burn Newcastle United

Reece James Chelsea

Djed Spence Tottenham Hotspur

Jarell Quansah Bayer Leverkusen Centrocampistas Declan Rice Arsenal

Elliot Anderson Nottingham Forest

Jude Bellingham Real Madrid

Jordan Henderson Brentford

Kobbie Mainoo Manchester United

Morgan Rogers Aston Villa

Eberechi Eze Arsenal Delanteros Bukayo Saka Arsenal

Harry Kane (capitán) Bayern de Múnich

Marcus Rashford Barcelona

Anthony Gordon Newcastle United

Ollie Watkins Aston Villa

Noni Madueke Arsenal

Ivan Toney Al-Ahli



