De cara al Mundial de la FIFA 2026, los aficionados ingleses soñaban con que su selección por fin conquistara el trofeo, pese a sesenta años de decepciones.

Tras ganar el grupo con dos triunfos sobre Croacia y Panamá y un empate ante Ghana, eliminaron a la República Democrática del Congo en la ronda de 32 y luego a la anfitriona México en el Estadio Azteca.

El sábado 11 de julio, en Miami, les aguarda un duelo europeo contra la Noruega de Erling Haaland.

Tras llegar a semifinales en 2018 y a cuartos en 2022, ¿podrá esta vez alcanzar la final? GOAL te muestra el camino de los hombres de Thomas Tuchel hasta la final del 19 de julio y los posibles rivales en su búsqueda de la gloria.

Resultados y próximos partidos de Inglaterra en el Mundial 2026

Fecha Partido (hora local de inicio) Sede Resultado final / Entradas Miércoles 17 de junio Inglaterra vs. Croacia (15:00 h CDT) Estadio AT&T, Dallas Inglaterra ganó 4-2 Martes 23 de junio Inglaterra vs. Ghana (16:00 ET) Estadio Gillette, Foxborough 0-0 Sábado 27 de junio Panamá vs. Inglaterra (17:00 ET) Estadio MetLife, East Rutherford Inglaterra ganó 2-0 Miércoles 1 de julio Inglaterra vs. República Democrática del Congo (12:00, hora del Este) Estadio Mercedes-Benz, Atlanta Inglaterra ganó 2-1 Domingo 5 de julio México vs. Inglaterra (18:00 h, hora central) Estadio Azteca, Ciudad de México Inglaterra ganó 3-2 Sábado 10 de julio Noruega vs. Inglaterra (17:00 h, hora del Este) Hard Rock Stadium, Miami Gardens Entradas

El camino de Inglaterra hacia la final del Mundial 2026

Tras ganar el Grupo L, estos son sus posibles partidos hasta la final del 19 de julio.

Tras su épica victoria en octavos contra México en el Azteca, Inglaterra viaja a Miami para los cuartos ante Noruega. No se ven desde un amistoso en Wembley en 2014, que Inglaterra ganó 1-0 con un penalti de Wayne Rooney.

De ganar, se medirá en semifinales a Argentina o Suiza y, en la final, podría toparse con Francia, Marruecos, España o Bélgica.

Fecha (hora local) Ronda Sede Posible emparejamiento Entradas 11 de julio (17:00 h, hora del Este) Cuartos de final Hard Rock Stadium (Miami Gardens) Inglaterra vs. Noruega Entradas 15 de julio (15:00 h, hora del Este) Semifinales Estadio Mercedes-Benz (Atlanta) Partido 102: vs. Argentina o Suiza Entradas 19 de julio (15:00 h, hora del Este) Final Estadio MetLife (East Rutherford) Partido 104: vs. Francia/Marruecos/España/Bélgica Entradas

Bota de Oro del Mundial 2026: última clasificación

Lionel Messi lidera la clasificación tras anotar su octavo gol contra Egipto en octavos. Le siguen los ingleses Harry Kane (6 goles) y Jude Bellingham (4), aún en la lucha por el título de máximo goleador en Norteamérica.

Jugador (Selección) Goles Próximo partido – Entradas Lionel Messi (Argentina) 8 vs. Suiza – Entradas Kylian Mbappé (Francia) 7 contra Marruecos - Entradas Erling Haaland (Noruega) 7 contra Inglaterra - Entradas Harry Kane (Inglaterra) 6 contra Noruega - Entradas Vinícius Júnior (Brasil) 4 Eliminado Jude Bellingham (Inglaterra) 4 vs Noruega - Entradas Ousmane Dembélé (Francia) 4 vs. Marruecos - Entradas Julián Quiñones (México) 4 Eliminado Ismaïla Sarr (Senegal) 4 Eliminado Mikel Oyarzabal (España) 4 vs. Bélgica – Entradas

Cómo comprar entradas para el Mundial de Inglaterra

A continuación, el estado de la venta de entradas:

Fase de venta de última hora: ya activa y por orden de llegada. Transacciones en tiempo real. Última oportunidad de comprar a la FIFA.

Mercado oficial de reventa de la FIFA: única plataforma autorizada para comprar y vender entradas verificadas a su valor nominal. Estará abierta hasta el final del torneo.

Mercados secundarios: También puedes buscar entradas en plataformas como StubHub , especialmente para los partidos eliminatorios de alta demanda, aunque los precios suelen ser superiores al valor nominal. Lee siempre los términos y condiciones de la plataforma antes de comprar.

¿Cuánto cuestan?

La FIFA aplica precios variables para el torneo de 2026: desde 60 dólares en la fase de grupos (para algunos niveles de aficionados) hasta 6.730 dólares en la final.

A continuación se indican los rangos de precios estimados para las fases actuales del torneo:

Categoría Fase de grupos Octavos y Cuartos de final Semifinales y final Categoría 1 250 $ - 400 $ 600–1 200 $ 1.500 $ - 6.730 $ Categoría 2 150–280 dólares 400–800 dólares 1.000 - 4.210 Categoría 3 100–200 $ 200–500 $ 600–2.790 dólares Categoría 4 60–120 $ 150–350 $ 400 - 2.030

Grupo L – Clasificación final

Puesto Equipo Partidos disputados V E D Goles a favor Goles en contra Diferencia de goles Puntos Clasificación 1.º Inglaterra 3 2 1 0 6 2 +4 7 Clasificado 2.º Croacia 3 2 0 1 5 5 0 6 Clasificado 3.º Ghana 3 1 1 1 2 2 0 4 Clasificado 4.º Panamá 3 0 0 3 0 4 -4 0 Eliminado

¿Quiénes forman parte de la convocatoria de Inglaterra para el Mundial de 2026?

Esta es la lista oficial de 26 jugadores que representarán a Inglaterra en el Mundial de la FIFA 2026:

Posición Jugador Club actual Porteros Jordan Pickford Everton

Dean Henderson Crystal Palace

James Trafford Manchester City Defensas Ezri Konsa Aston Villa

Nico O'Reilly Manchester City

John Stones Manchester City

Marc Guéhi Manchester City

Trevoh Chalobah Chelsea

Dan Burn Newcastle United

Reece James Chelsea

Djed Spence Tottenham Hotspur

Jarell Quansah Bayer Leverkusen Centrocampistas Declan Rice Arsenal

Elliot Anderson Nottingham Forest

Jude Bellingham Real Madrid

Jordan Henderson Brentford

Kobbie Mainoo Manchester United

Morgan Rogers Aston Villa

Eberechi Eze Arsenal Delanteros Bukayo Saka Arsenal

Harry Kane (capitán) Bayern de Múnich

Marcus Rashford Barcelona

Anthony Gordon Newcastle United

Ollie Watkins Aston Villa

Noni Madueke Arsenal

Ivan Toney Al-Ahli



