El camino de Francia hacia la final del Mundial: partido confirmado de dieciseisavos, posibles escenarios del cuadro, partidos y más información

De cara al torneo de la Copa Mundial de la FIFA 2026, los aficionados de Francia se han mostrado comprensiblemente optimistas sobre sus opciones de levantar una tercera corona y alcanzar una tercera final consecutiva.

Las actuaciones en la fase de grupos han respaldado ese optimismo. Francia ganó sus tres partidos contra Senegal, Irak y Noruega para preparar un duelo de dieciseisavos de final con Suecia. Deja que GOAL te muestre el camino que espera al equipo de Didier Deschamps desde ahora hasta la final del Mundial del 19 de julio, y a quiénes podría enfrentarse en su búsqueda de la gloria.

Trazar el posible recorrido de Francia en el cuadro pone de relieve la versatilidad táctica y la profundidad necesarias para alcanzar la cima del fútbol mundial. Si planeas poner a prueba tus pronósticos del cuadro del torneo o realizar apuestas a partido único, disponer de un saldo mejorado te da un margen extra de maniobra. Explora nuestra guía paso a paso para activar el código promocional de 1xbet.

Resultados de Francia en el Mundial 2026 y próximos partidos

Fecha Partido Sede Resultado final / Entradas mar., 16 de junio Francia vs Senegal MetLife Stadium, NJ Francia ganó 3-1 lun., 22 de junio Francia vs Irak Lincoln Financial Field, Filadelfia Francia ganó 3-0 vie., 26 de junio Noruega vs Francia Gillette Stadium, Foxborough Francia ganó 4-1 mar., 30 de junio Francia vs Suecia, MetLife Stadium, NJ Entradas

El posible camino de Francia hacia la gloria mundialista

Si la subcampeona de 2022 supera a Suecia, le espera un enfrentamiento con Paraguay en octavos de final el sáb., 4 de julio, en Filadelfia. Si también supera esa eliminatoria, su rival en cuartos de final será el ganador del Canadá vs Marruecos. Ese posible duelo entre los ocho mejores se disputaría en Boston el 9 de julio.

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Cómo comprar entradas para Francia en el Mundial

Este es el estado actual de la venta de entradas:

Fase de venta de última hora: Esta fase está actualmente activa y funciona por orden de llegada. A diferencia de los sorteos, estas son transacciones en tiempo real. Esta es la última ventana para comprar directamente a la FIFA.

Mercado oficial de reventa de la FIFA: Esta es la única plataforma autorizada para que los aficionados compren y vendan entradas verificadas a su valor nominal. Permanecerá abierta hasta el final del torneo.

Mercados secundarios: Los aficionados también pueden encontrar entradas en plataformas como StubHub . Estas suelen ser las mejores opciones para los partidos eliminatorios de alta demanda, aunque los precios pueden variar respecto al valor nominal. Comprueba siempre los términos y condiciones del sitio secundario antes de comprar.

Entradas de Francia para el Mundial: ¿cuánto cuestan?

La FIFA ha implantado precios variables para el torneo de 2026. Las entradas para la fase de grupos empiezan desde solo 60 $ (para niveles específicos de aficionado), mientras que los precios para la final pueden llegar hasta 6.730 $.

A continuación, los rangos de precios estimados para las fases actuales del torneo:

Categoría Fase de grupos Dieciseisavos - Cuartos Semifinales y final Categoría 1 250 $ - 400 $ 600 $ - 1.200 $ 1.500 $ - 6.730 $ Categoría 2 150 $ - 280 $ 400 $ - 800 $ 1.000 $ - 4.210 $ Categoría 3 100 $ - 200 $ 200 $ - 500 $ 600 $ - 2.790 $ Categoría 4 60 $ - 120 $ 150 $ - 350 $ 400 $ - 2.030 $

¿Quiénes integran la convocatoria de Francia para el Mundial 2026?

Porteros: Mike Maignan (AC Milan), Robin Risser (Lens), Brice Samba (Rennes).

Defensas: Lucas Digne (Aston Villa), Malo Gusto (Chelsea), Lucas Hernandez (Paris St-Germain), Theo Hernandez (Al Hilal), Ibrahima Konate (Liverpool), Maxence Lacroix (Crystal Palace), Jules Kounde (Barcelona), William Saliba (Arsenal), Dayot Upamecano (Bayern de Múnich).

Centrocampistas: N'Golo Kante (Fenerbahçe), Manu Kone (Roma), Adrien Rabiot (AC Milan), Aurelien Tchouameni (Real Madrid), Warren Zaire-Emery (Paris St-Germain).

Delanteros: Maghnes Akliouche (Monaco), Bradley Barcola (Paris St-Germain), Rayan Cherki (Man City), Ousmane Dembele (Paris St-Germain), Desire Doue (Paris St-Germain), Michael Olise (Bayern de Múnich), Kylian Mbappe (Real Madrid), Jean-Phillippe Mateta (Crystal Palace), Marcus Thuram (Inter de Milán).