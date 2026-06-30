España empezó con un empate 0-0 ante Cabo Verde en la Copa del Mundo de la FIFA 2026, pero los campeones de 2010 se repusieron y, ya en la fase eliminatoria, buscarán mejorar.
Tras ese sorprendente empate sin goles en su debut, La Roja le endosó cuatro a Arabia Saudí, gracias a Lamine Yamal y Mikel Oyarzabal, y venció 1-0 a Uruguay en uno de los duelos estelares de la fase de grupos.
Su siguiente reto será el jueves 2 de julio en el SoFi Stadium: los octavos de final contra Austria.
GOAL te muestra los posibles caminos y rivales hasta la final del 19 de julio, y cómo comprar entradas para apoyarlos.
Calendario y resultados de España en el Mundial 2026
Fecha
Partido (hora local de inicio)
Sede
Resultado final / Entradas
Lunes 15 de junio
España vs. Cabo Verde (12:00, hora del Este)
Estadio Mercedes-Benz, Atlanta
0-0
Domingo 21 de junio
España vs. Arabia Saudí (12:00 h, hora del Este)
Estadio Mercedes-Benz, Atlanta
España ganó 4-0
Viernes 26 de junio
Uruguay vs. España (18:00 h, hora central)
Estadio Akron, Zapopan
España ganó 1-0
Jueves 2 de julio
España vs. Austria (12:00 h PT)
Estadio SoFi, Inglewood
El camino de España hacia la final del Mundial 2026
Al terminar primera del Grupo H, España jugará en las siguientes fechas y sedes, siempre que avance a la final del 19 de julio.
Si vence a Austria, se medirá en octavos a Portugal o Croacia en Dallas. Un posible derbi ibérico sería el primer cruce desde el 3-3 de 2018, cuando Ronaldo firmó un hat-trick y forzó el empate con un tiro libre en el 88’.
En cuartos podría medirse a EE. UU. o Bélgica, en semifinales a Francia o Marruecos y en la final a Brasil, Argentina, México o Inglaterra.
Fecha (hora local)
Ronda
Sede
Posible enfrentamiento
Entradas
2 de julio (12:00 h PT)
Octavos de final
Estadio SoFi, Inglewood
España vs. Austria
6 de julio (14:00 h, hora central de EE. UU.)
Octavos de final
Estadio AT&T, Arlington
Partido 93: vs. Portugal o Croacia
10 de julio (12:00 h PT)
Cuartos de final
Estadio SoFi, Inglewood
Partido 98: vs. ganador del partido 94
14 de julio (14:00 h, hora central de EE. UU.)
Semifinales
Estadio AT&T, Arlington
Partido 101: vs. ganador del partido 97
19 de julio (15:00 h, hora del Este)
Final
Estadio MetLife (East Rutherford)
Partido 104: vs. ganador del partido 102
Grupo H – Clasificación final
Puesto
Equipo
Partidos disputados
PJ
E
D
Goles a favor
Goles en contra
Diferencia de goles
Puntos
Situación
1.º
España
3
2
1
0
5
0
+5
7
Clasificado
2.º
Cabo Verde
3
0
3
0
2
2
0
3
Clasificado
3.º
Uruguay
3
0
2
1
3
4
-1
2
Eliminado
4.º
Arabia Saudí
3
0
2
1
1
5
-4
2
Eliminado
Cómo comprar entradas para el Mundial de España
A continuación, el estado actual de la venta de entradas:
- Fase de venta de últimahora: ya en curso, por orden de llegada. Transacciones en tiempo real. Última oportunidad para comprar a la FIFA.
- Mercado oficial de reventa de la FIFA: única plataforma autorizada para comprar y vender entradas verificadas a su valor nominal. Estará abierta hasta el final del torneo.
- Mercados secundarios: También puedes buscar entradas en plataformas como StubHub, especialmente para los partidos eliminatorios más demandados, aunque los precios suelen ser superiores al valor nominal. Lee siempre los términos y condiciones de la plataforma antes de comprar.
¿Cuánto cuestan las entradas?
La FIFA usa precios variables para el torneo de 2026.
En la fase de grupos los precios arrancan en 60 dólares (para algunos niveles de aficionados), mientras que la final llega a 6.730 dólares; en reventa pueden ser aún mayores.
Precios de las entradas para el Mundial de la FIFA 2026:
Fechas
Fase / Categoría
Rango de precios oficial
Rango estimado en el mercado secundario
28 de junio - 3 de julio
Octavos de final (recintos con gran demanda)
225–540 $
550–3 200 $ (1 250 $)
Del 28 de junio al 3 de julio
Ronda de 32 (sedes estándar)
225–540 $
400 – 2.800 dólares (1.134 dólares)
Del 4 al 7 de julio
Octavos de final
240–640 $
650–4 200 $ (1 518 $)
Del 9 al 11 de julio
Cuartos de final
450–1.775 $
850–5 500 $ (2 348 $)
14–15 de julio
Semifinales
930–3.295 $
1.500 $ – 9.500 $ (3.721 $)
18 de julio
Partido por el tercer puesto
250–800
500–3.500 $ (1.480 $)
19 de julio
Final de la Copa del Mundo de la FIFA (MetLife Stadium)
1.490 $ – 7.875
5.900–38.000 $+ (15.240 $)
¿Quiénes forman parte de la convocatoria de España para el Mundial de 2026?
Esta es la lista oficial de 26 jugadores que representarán a España en la Copa del Mundo de la FIFA 2026:
Posición
Jugador
Club actual
Porteros
David Raya
Arsenal
Joan García
Barcelona
Unai Simón
Athletic de Bilbao
Defensas
Pau Cubarsí
Barcelona
Marc Cucurella
Chelsea
Eric García
Barcelona
Alejandro Grimaldo
Bayer Leverkusen
Aymeric Laporte
Athletic de Bilbao
Marcos Llorente
Atlético de Madrid
Pedro Porro
Tottenham Hotspur
Marc Pubill
Atlético de Madrid
Centrocampistas
Álex Baena
Atlético de Madrid
Gavi
Barcelona
Mikel Merino
Arsenal
Pedri
Barcelona
Rodri
Manchester City
Fabián Ruiz
París Saint-Germain
Martín Zubimendi
Arsenal
Delanteros
Borja Iglesias
Celta de Vigo
Víctor Muñoz
Osasuna
Dani Olmo
Barcelona
Mikel Oyarzabal
Real Sociedad
Yéremy Pino
Crystal Palace
Ferran Torres
Barcelona
Nico Williams
Athletic de Bilbao
Lamine Yamal
Barcelona
Tienda: Equipaciones de España para la Copa Mundial de la FIFA 2026
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Se completa con pantalón azul marino con vivos en rojo y amarillo, y medias a juego, un conjunto que une tradición y tecnología.
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