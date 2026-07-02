Goal.com
En directo

Esta página contiene enlaces de afiliados. Cuando compra a través de los enlaces proporcionados, es posible que ganemos una comisión.

+18 | Publicidad | Aplican Términos y Condiciones | Juega con responsabilidad | Principios editoriales
USA v Paraguay: Group D - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Book USA TicketsBuy USA Kits

Traducido por

El camino de EE. UU. hacia la final del Mundial: partido de octavos contra Bélgica, escenarios del cuadro, calendario y más información

SHOPPING
Tickets
World Cup
USA
C. Pulisic
F. Balogun

¿Dónde jugarán los coanfitriones del Mundial y a quién podrían enfrentarse si llegan a la final?

La Gran Manzana hervía tras el triunfo de los NY Knicks en las Finales de la NBA, y «la ciudad que nunca duerme» celebrará toda la noche si Estados Unidos levanta la Copa del Mundo de la FIFA en el cercano MetLife Stadium el 19 de julio.

Aunque la afición sabe que el camino al título es largo, los seguidores de laselección estadounidense están entusiasmados tras ganar el Grupo D y eliminar a Bosnia-Herzegovina por 2-0 en octavos.

El próximo paso son los octavos de final contra Bélgica, el lunes 6 de julio en Seattle.

Deja que GOAL te muestre todos los posibles caminos y rivales que le esperan al equipo de Mauricio Pochettino de aquí a la final del Mundial, el 19 de julio, y cómo puedes reservar entradas para verlos en acción en su búsqueda de la gloria mundial.

Resultados y calendario de EE. UU. en el Mundial 2026

Fecha

Partido (hora local de inicio)

Sede

Resultado final / Entradas

Viernes 12 de junio

Estados Unidos vs. Paraguay (18:00, hora del Pacífico)

SoFi Stadium, Inglewood

Estados Unidos ganó 4-1

Viernes 19 de junio

EE. UU. vs. Australia (12:00 h, hora del Pacífico)

Lumen Field, Seattle

Estados Unidos ganó 2-0

Jueves 25 de junio

EE. UU. vs. Turquía (19:00 h, hora del Pacífico)

SoFi Stadium, Inglewood

Turquía ganó 3-2

Miércoles 1 de julio

EE. UU. vs Bosnia y Herzegovina (17:00 h, hora del Pacífico)

Estadio Levi's, Santa Clara

Estados Unidos ganó 2-0

Lunes 6 de julio

EE. UU. vs. Bélgica (17:00 h, hora del Pacífico)

Lumen Field, Seattle

Entradas

El camino de EE. UU. hacia la final del Mundial 2026

Tras ganar el Grupo D, estas son sus posibles fechas, horarios y sedes hasta la final del 19 de julio.

Tras vencer a Bosnia y Herzegovina, el equipo de Pochettino buscará revancha contra los Diablos Rojos en octavos, tras perder 5-2 en un amistoso en Atlanta en marzo.

En cuartos podría medirse a España o Portugal, en semis a Francia o Marruecos y en la final a Brasil, Argentina o Inglaterra.

Fecha (hora local)

Ronda

Sede

Posible emparejamiento

Entradas

6 de julio (17:00 h, hora del Pacífico)

Octavos de final

Lumen Field, Seattle

EE. UU. vs. Bélgica

Entradas

10 de julio (12:00 h, hora del Pacífico)

Cuartos de final

Estadio SoFi, Inglewood

Partido 98: vs. ganador del partido 93

Entradas

14 de julio (14:00 h, hora central de EE. UU.)

Semifinales

Estadio AT&T, Arlington

Partido 101: vs. ganador del partido 97

Entradas

19 de julio (15:00 h, hora del Este)

Final

Estadio MetLife (East Rutherford)

Partido 104: vs. ganador del partido 102

Entradas

Grupo D – Clasificación final

Puesto

Equipo

Partidos jugados

G

E

D

Goles a favor

Goles en contra

Diferencia de goles

Puntos

Situación

1.º

EE. UU.

3

2

0

1

8

4

+4

6

Clasificado

2.º

Australia

3

1

1

1

2

2

0

4

Clasificado

3.º

Paraguay

3

1

1

1

2

4

-2

4

Clasificado

4.º

Turquía

3

1

0

2

3

5

-2

3

Eliminado

Cómo comprar entradas para el Mundial de EE. UU.

A continuación se muestra el estado actual de la venta de entradas:

  • Fase de venta de últimahora: ya en curso, por orden de llegada. Transacciones en tiempo real. Última oportunidad para comprar a la FIFA.
  • Mercado oficial de reventa de la FIFA: única plataforma autorizada para comprar y vender entradas verificadas a su valor nominal. Estará abierta hasta el final del torneo.
  • Mercados secundarios: También puedes buscar entradas en plataformas como StubHub, especialmente para los eliminatorios de alta demanda, aunque los precios suelen ser superiores al valor nominal. Lee siempre los términos y condiciones de la plataforma antes de comprar.

¿Cuánto cuestan las entradas?

La FIFA ha aplicado una política de precios variables para el torneo de 2026.

En la fase de grupos los precios arrancan en 60 dólares (para algunos niveles de aficionados), mientras que la final llega a 6.730 dólares; en reventa y mercados secundarios pueden ser aún mayores.

Precios de las entradas para la Copa del Mundo de la FIFA 2026:

Fechas

Fase / Categoría

Rango de precios oficial

Rango estimado en el mercado secundario

28 de junio - 3 de julio

Octavos de final (recintos con gran demanda)

225–540 $

550–3 200 $ (1 250 $)

Del 28 de junio al 3 de julio

Ronda de 32 (sedes estándar)

225–540 $

400 – 2.800 dólares (1.134 dólares)

Del 4 al 7 de julio

Octavos de final

240–640 $

650–4 200 $ (1 518 $)

Del 9 al 11 de julio

Cuartos de final

450 $ – 1.775 $

850–5 500 $ (2 348 $)

14–15 de julio

Semifinales

930–3.295 $

1.500 $ – 9.500 $ (3.721 $)

18 de julio

Partido por el tercer puesto

250–800

500–3.500 $ (1.480 $)

19 de julio

Final de la Copa del Mundo de la FIFA (MetLife Stadium)

1.490 $ – 7.875

5.900–38.000 $+ (15.240 $)

¿Quiénes forman parte de la convocatoria de EE. UU. para el Mundial de 2026?

Esta es la lista oficial de 26 jugadores que representarán a EE. UU. en la Copa del Mundo de la FIFA 2026:

Posición

Jugador

Club actual

Porteros

Matt Turner

Nueva Inglaterra Revolution


Matt Freese

Nueva York City FC


Chris Brady

Chicago Fire

Defensas

Chris Richards

Crystal Palace


Tim Ream

Charlotte FC


Antonee Robinson

Fulham


Sergiño Dest

PSV Eindhoven


Joe Scally

Borussia Mönchengladbach


Miles Robinson

FC Cincinnati


Mark McKenzie

Toulouse


Auston Trusty

Celtic


Alex Freeman

Villarreal


Max Arfsten

Columbus Crew

Centrocampistas

Tyler Adams

AFC Bournemouth


Weston McKennie

Juventus


Gio Reyna

Borussia Mönchengladbach


Malik Tillman

Bayer Leverkusen


Cristian Roldán

Seattle Sounders


Sebastian Berhalter

Vancouver Whitecaps

Delanteros

Christian Pulisic

AC Milan


Folarin Balogun

Mónaco


Timothy Weah

Olympique de Marsella


Ricardo Pepi

PSV Eindhoven


Haji Wright

Coventry City


Brenden Aaronson

Leeds United


Alejandro Zendejas

Club América

Tienda: Equipaciones de EE. UU. para la Copa Mundial de la FIFA 2026

La equipación local de 2026, llamada «Stripes», reproduce con audacia la bandera estadounidense. Inspirada en las rayas «Waldo» de 2012 y en los uniformes del Mundial de 1994, lleva vivos trazos ondulados rojos y blancos en pecho y mangas.

El efecto busca replicar una bandera al viento. Para compensar, lleva cuello redondo y puños en azul marino. Está fabricada con la tecnología Aero-FIT de Nike, ligera, transpirable y de secado rápido.

En contraste, la equipación visitante, llamada «Stars», es más discreta. Predomina un negro intenso que ofrece un look elegante dentro y fuera del campo.

Destaca un sutil patrón de estrellas en tonos similares, más visible bajo las luces del estadio. Detalles en rojo en los paneles laterales y en la parte posterior del cuello, mientras que el escudo de la federación luce un acabado plateado metalizado que simboliza la ambición del país anfitrión.

Cómo ver los partidos de EE. UU. con una VPN

Una VPN, como ExpressVPN, crea una conexión segura y cifrada.

Al cambiar virtualmente tu ubicación a un país donde se retransmite el partido, puedes eludir las restricciones y ver a tu equipo en directo. También puedes consultar nuestra guía sobre las mejores VPN para ver deportes en streaming.