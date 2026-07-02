La Gran Manzana hervía tras el triunfo de los NY Knicks en las Finales de la NBA, y «la ciudad que nunca duerme» celebrará toda la noche si Estados Unidos levanta la Copa del Mundo de la FIFA en el cercano MetLife Stadium el 19 de julio.

Aunque la afición sabe que el camino al título es largo, los seguidores de laselección estadounidense están entusiasmados tras ganar el Grupo D y eliminar a Bosnia-Herzegovina por 2-0 en octavos.

El próximo paso son los octavos de final contra Bélgica, el lunes 6 de julio en Seattle.

Deja que GOAL te muestre todos los posibles caminos y rivales que le esperan al equipo de Mauricio Pochettino de aquí a la final del Mundial, el 19 de julio, y cómo puedes reservar entradas para verlos en acción en su búsqueda de la gloria mundial.

Resultados y calendario de EE. UU. en el Mundial 2026

Fecha Partido (hora local de inicio) Sede Resultado final / Entradas Viernes 12 de junio Estados Unidos vs. Paraguay (18:00, hora del Pacífico) SoFi Stadium, Inglewood Estados Unidos ganó 4-1 Viernes 19 de junio EE. UU. vs. Australia (12:00 h, hora del Pacífico) Lumen Field, Seattle Estados Unidos ganó 2-0 Jueves 25 de junio EE. UU. vs. Turquía (19:00 h, hora del Pacífico) SoFi Stadium, Inglewood Turquía ganó 3-2 Miércoles 1 de julio EE. UU. vs Bosnia y Herzegovina (17:00 h, hora del Pacífico) Estadio Levi's, Santa Clara Estados Unidos ganó 2-0 Lunes 6 de julio EE. UU. vs. Bélgica (17:00 h, hora del Pacífico) Lumen Field, Seattle Entradas

El camino de EE. UU. hacia la final del Mundial 2026

Tras ganar el Grupo D, estas son sus posibles fechas, horarios y sedes hasta la final del 19 de julio.

Tras vencer a Bosnia y Herzegovina, el equipo de Pochettino buscará revancha contra los Diablos Rojos en octavos, tras perder 5-2 en un amistoso en Atlanta en marzo.

En cuartos podría medirse a España o Portugal, en semis a Francia o Marruecos y en la final a Brasil, Argentina o Inglaterra.

Fecha (hora local) Ronda Sede Posible emparejamiento Entradas 6 de julio (17:00 h, hora del Pacífico) Octavos de final Lumen Field, Seattle EE. UU. vs. Bélgica Entradas 10 de julio (12:00 h, hora del Pacífico) Cuartos de final Estadio SoFi, Inglewood Partido 98: vs. ganador del partido 93 Entradas 14 de julio (14:00 h, hora central de EE. UU.) Semifinales Estadio AT&T, Arlington Partido 101: vs. ganador del partido 97 Entradas 19 de julio (15:00 h, hora del Este) Final Estadio MetLife (East Rutherford) Partido 104: vs. ganador del partido 102 Entradas

Grupo D – Clasificación final

Puesto Equipo Partidos jugados G E D Goles a favor Goles en contra Diferencia de goles Puntos Situación 1.º EE. UU. 3 2 0 1 8 4 +4 6 Clasificado 2.º Australia 3 1 1 1 2 2 0 4 Clasificado 3.º Paraguay 3 1 1 1 2 4 -2 4 Clasificado 4.º Turquía 3 1 0 2 3 5 -2 3 Eliminado

Cómo comprar entradas para el Mundial de EE. UU.

A continuación se muestra el estado actual de la venta de entradas:

Fase de venta de última hora: ya en curso, por orden de llegada. Transacciones en tiempo real. Última oportunidad para comprar a la FIFA.

Mercado oficial de reventa de la FIFA: única plataforma autorizada para comprar y vender entradas verificadas a su valor nominal. Estará abierta hasta el final del torneo.

Mercados secundarios: También puedes buscar entradas en plataformas como StubHub , especialmente para los eliminatorios de alta demanda, aunque los precios suelen ser superiores al valor nominal. Lee siempre los términos y condiciones de la plataforma antes de comprar.

¿Cuánto cuestan las entradas?

La FIFA ha aplicado una política de precios variables para el torneo de 2026.

En la fase de grupos los precios arrancan en 60 dólares (para algunos niveles de aficionados), mientras que la final llega a 6.730 dólares; en reventa y mercados secundarios pueden ser aún mayores.

Precios de las entradas para la Copa del Mundo de la FIFA 2026:

Fechas Fase / Categoría Rango de precios oficial Rango estimado en el mercado secundario 28 de junio - 3 de julio Octavos de final (recintos con gran demanda) 225–540 $ 550–3 200 $ (1 250 $) Del 28 de junio al 3 de julio Ronda de 32 (sedes estándar) 225–540 $ 400 – 2.800 dólares (1.134 dólares) Del 4 al 7 de julio Octavos de final 240–640 $ 650–4 200 $ (1 518 $) Del 9 al 11 de julio Cuartos de final 450 $ – 1.775 $ 850–5 500 $ (2 348 $) 14–15 de julio Semifinales 930–3.295 $ 1.500 $ – 9.500 $ (3.721 $) 18 de julio Partido por el tercer puesto 250–800 500–3.500 $ (1.480 $) 19 de julio Final de la Copa del Mundo de la FIFA (MetLife Stadium) 1.490 $ – 7.875 5.900–38.000 $+ (15.240 $)

¿Quiénes forman parte de la convocatoria de EE. UU. para el Mundial de 2026?

Esta es la lista oficial de 26 jugadores que representarán a EE. UU. en la Copa del Mundo de la FIFA 2026:

Posición Jugador Club actual Porteros Matt Turner Nueva Inglaterra Revolution

Matt Freese Nueva York City FC

Chris Brady Chicago Fire Defensas Chris Richards Crystal Palace

Tim Ream Charlotte FC

Antonee Robinson Fulham

Sergiño Dest PSV Eindhoven

Joe Scally Borussia Mönchengladbach

Miles Robinson FC Cincinnati

Mark McKenzie Toulouse

Auston Trusty Celtic

Alex Freeman Villarreal

Max Arfsten Columbus Crew Centrocampistas Tyler Adams AFC Bournemouth

Weston McKennie Juventus

Gio Reyna Borussia Mönchengladbach

Malik Tillman Bayer Leverkusen

Cristian Roldán Seattle Sounders

Sebastian Berhalter Vancouver Whitecaps Delanteros Christian Pulisic AC Milan

Folarin Balogun Mónaco

Timothy Weah Olympique de Marsella

Ricardo Pepi PSV Eindhoven

Haji Wright Coventry City

Brenden Aaronson Leeds United

Alejandro Zendejas Club América

Tienda: Equipaciones de EE. UU. para la Copa Mundial de la FIFA 2026

La equipación local de 2026, llamada «Stripes», reproduce con audacia la bandera estadounidense. Inspirada en las rayas «Waldo» de 2012 y en los uniformes del Mundial de 1994, lleva vivos trazos ondulados rojos y blancos en pecho y mangas.

El efecto busca replicar una bandera al viento. Para compensar, lleva cuello redondo y puños en azul marino. Está fabricada con la tecnología Aero-FIT de Nike, ligera, transpirable y de secado rápido.

En contraste, la equipación visitante, llamada «Stars», es más discreta. Predomina un negro intenso que ofrece un look elegante dentro y fuera del campo.

Destaca un sutil patrón de estrellas en tonos similares, más visible bajo las luces del estadio. Detalles en rojo en los paneles laterales y en la parte posterior del cuello, mientras que el escudo de la federación luce un acabado plateado metalizado que simboliza la ambición del país anfitrión.

Cómo ver los partidos de EE. UU. con una VPN

Una VPN, como ExpressVPN, crea una conexión segura y cifrada.

Al cambiar virtualmente tu ubicación a un país donde se retransmite el partido, puedes eludir las restricciones y ver a tu equipo en directo. También puedes consultar nuestra guía sobre las mejores VPN para ver deportes en streaming.



