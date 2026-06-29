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USA v Paraguay: Group D - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
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El camino de EE. UU. hacia la final del Mundial: partido confirmado de la ronda de 32, posibles escenarios del cuadro, calendario y más información

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C. Pulisic
F. Balogun

¿Dónde jugarán los coanfitriones del Mundial y a quién podrían enfrentarse si llegan a la final?

La Gran Manzana hervía tras el triunfo de los NY Knicks en las Finales de la NBA, y «la ciudad que nunca duerme» celebrará toda la noche si Estados Unidos levanta la Copa del Mundo de la FIFA en el cercano MetLife Stadium el 19 de julio.

Aunque la afición sabe que el camino al título es largo, los seguidores de la selección masculina de fútbol de Estados Unidos celebran el arranque del equipo: cuatro goles a Paraguay y un 2-0 ante Australia que les dio el primer lugar del Grupo D.

El miércoles 1 de julio, en la ronda de 32, se medirá a Bosnia-Herzegovina en el Levi’s Stadium de Santa Clara.

Deja que GOAL te muestre las posibles rutas y rivales del equipo de Mauricio Pochettino hasta la final del 19 de julio, y cómo reservar entradas para apoyarlo en su búsqueda de la gloria.

Resultados y próximos partidos de EE. UU. en el Mundial 2026

Fecha

Partido (hora local de inicio)

Sede

Resultado / Entradas

Viernes 12 de junio

Estados Unidos vs. Paraguay (18:00, hora del Pacífico)

SoFi Stadium, Inglewood

Estados Unidos ganó 4-1

Viernes 19 de junio

EE. UU. vs. Australia (12:00 h, hora del Pacífico)

Lumen Field, Seattle

Estados Unidos ganó 2-0

Jueves 25 de junio

EE. UU. vs. Turquía (19:00 h, hora del Pacífico)

SoFi Stadium, Inglewood

Turquía ganó 3-2

Miércoles 1 de julio

EE. UU. vs Bosnia y Herzegovina (17:00 h, hora del Pacífico)

Estadio Levi's, Santa Clara

Entradas

El camino de EE. UU. hacia la final del Mundial 2026

Al terminar primero del Grupo D, el equipo estadounidense conoce ya las fechas, horarios y sedes de sus posibles próximos partidos hasta la final del 19 de julio.

Si vence a Bosnia y Herzegovina, se medirá en octavos a Bélgica o Senegal en Seattle. De ser Bélgica, buscará revancha tras el 5-2 sufrido en Atlanta en marzo.

En cuartos podrían cruzarse con España o Portugal, en semis con Francia o Alemania y en la final con Brasil, Argentina o Inglaterra.

Fecha (hora local)

Ronda

Sede

Posible emparejamiento

Entradas

1 de julio (17:00 h, hora del Pacífico)

Octavos de final

Levi's Stadium, Santa Clara

EE. UU. vs. Bosnia y Herzegovina

Entradas

6 de julio (17:00 h, hora del Pacífico)

Octavos de final

Lumen Field, Seattle

Partido 94: vs. Bélgica o Senegal

Entradas

10 de julio (12:00 h, hora del Pacífico)

Cuartos de final

Estadio SoFi, Inglewood

Partido 98: vs. ganador del partido 93

Entradas

14 de julio (14:00 h, hora central de EE. UU.)

Semifinales

Estadio AT&T, Arlington

Partido 101: vs. ganador del partido 97

Entradas

19 de julio (15:00 h, hora del Este)

Final

Estadio MetLife (East Rutherford)

Partido 104: vs. ganador del partido 102

Entradas

Grupo D – Clasificación final

Puesto

Equipo

Partidos jugados

G

E

D

Goles a favor

Goles en contra

Diferencia de goles

Puntos

Situación

1.º

EE. UU.

3

2

0

1

8

4

+4

6

Clasificado

2.º

Australia

3

1

1

1

2

2

0

4

Clasificado

3.º

Paraguay

3

1

1

1

2

4

-2

4

Clasificado

4.º

Turquía

3

1

0

2

3

5

-2

3

Eliminado

Cómo comprar entradas para el Mundial de EE. UU.

A continuación, el estado actual de la venta de entradas:

  • Fase de venta de últimahora: ya en curso, por orden de llegada. Transacciones en tiempo real. Última oportunidad para comprar a la FIFA.
  • Mercado oficial de reventa de la FIFA: única plataforma autorizada para comprar y vender entradas verificadas a su valor nominal. Estará abierta hasta el final del torneo.
  • Mercados secundarios: También puedes buscar entradas en plataformas como StubHub, especialmente para los partidos eliminatorios de alta demanda, aunque los precios suelen ser superiores al valor nominal. Lee siempre los términos y condiciones de la plataforma antes de comprar.

¿Cuánto cuestan?

La FIFA aplica precios variables para el torneo de 2026: desde 60 dólares en la fase de grupos (para algunos niveles de aficionados) hasta 6.730 dólares en la final.

A continuación se indican los rangos de precios estimados para las fases actuales del torneo:

Categoría

Fase de grupos

Octavos y Cuartos de final

Semifinales y Final

Categoría 1

250 $ - 400 $

600–1 200 $

1.500 $ - 6.730 $

Categoría 2

150–280 $

400–800 $

1.000 - 4.210

Categoría 3

100–200 $

200 $ - 500 $

600 - 2.790

Categoría 4

60 $ - 120 $

150–350 $

400 - 2.030

¿Quiénes forman parte de la selección de EE. UU. para el Mundial de 2026?

Esta es la lista oficial de 26 jugadores que representarán a EE. UU. en la Copa del Mundo de la FIFA 2026:

Posición

Jugador

Club actual

Porteros

Matt Turner

Nueva Inglaterra Revolution


Matt Freese

Nueva York City FC


Chris Brady

Chicago Fire

Defensas

Chris Richards

Crystal Palace


Tim Ream

Charlotte FC


Antonee Robinson

Fulham


Sergiño Dest

PSV Eindhoven


Joe Scally

Borussia Mönchengladbach


Miles Robinson

FC Cincinnati


Mark McKenzie

Toulouse


Auston Trusty

Celtic


Alex Freeman

Villarreal


Max Arfsten

Columbus Crew

Centrocampistas

Tyler Adams

AFC Bournemouth


Weston McKennie

Juventus


Gio Reyna

Borussia Mönchengladbach


Malik Tillman

Bayer Leverkusen


Cristian Roldán

Seattle Sounders


Sebastian Berhalter

Vancouver Whitecaps

Delanteros

Christian Pulisic

AC Milan


Folarin Balogun

Mónaco


Timothy Weah

Olympique de Marsella


Ricardo Pepi

PSV Eindhoven


Haji Wright

Coventry City


Brenden Aaronson

Leeds United


Alejandro Zendejas

Club América

Tienda: equipaciones de EE. UU. para la Copa Mundial de la FIFA 2026

La equipación local de 2026, llamada «Stripes», reproduce con audacia la bandera estadounidense. Inspirada en las rayas «Waldo» de 2012 y en los uniformes del Mundial de 1994, lleva vivos trazos ondulados rojos y blancos en pecho y mangas.

El efecto busca replicar una bandera al viento. Para compensar, lleva cuello redondo y puños en azul marino. Está fabricada con la tecnología Aero-FIT de Nike, ligera, transpirable y de secado rápido.

En contraste, la equipación visitante, llamada «Stars», es más discreta. Su tono negro intenso aporta elegancia tanto dentro como fuera del campo.

Destaca un sutil patrón de estrellas en tonos similares, más visible bajo las luces del estadio. Detalles en rojo en los paneles laterales y en la parte posterior del cuello, mientras que el escudo de la federación luce un acabado plateado metalizado que simboliza la ambición del país anfitrión.

Cómo ver los partidos de EE. UU. con una VPN

Una VPN, como ExpressVPN, crea una conexión segura y cifrada a Internet.

Al cambiar virtualmente tu ubicación a un país donde se retransmite el partido, puedes eludir las restricciones geográficas y ver a tu equipo en directo. También puedes consultar nuestra guía sobre las mejores VPN para ver deportes en streaming.