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Canada v Bosnia and Herzegovina: Group B - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
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El camino de Canadá hacia la final del Mundial: partido de octavos contra Marruecos, escenarios del cuadro, calendario y más información

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Canadá
A. Davies

¿Dónde jugarán los coanfitriones del Mundial y a quién podrían enfrentarse si llegan a la final?

La Copa del Mundo de la FIFA 2026 está siendo inolvidable para Canadá. Tras ganar 6-0 a Catar y clasificarse por primera vez para la fase eliminatoria, su objetivo es llegar lo más lejos posible.

Cayeron ante Suiza en el cierre del grupo, pero terminaron segundos y enfrentaron a Sudáfrica en Los Ángeles. En un duelo apretado, el capitán Stephen Eustáquio anotó en el añadido y desató la locura de la afición.

Aunque no volverá a jugar en casa en este torneo, la afición lo arropará en cada estadio. El sábado 4 de julio se medirá a Marruecos en Houston con un puesto en cuartos en juego.

Deja que GOAL te muestre las posibles rutas y rivales hasta la final del 19 de julio, y cómo conseguir entradas para apoyarlos en su búsqueda de la gloria.

Partidos y resultados de Canadá en el Mundial 2026

Fecha

Partido (hora local de inicio)

Estadio

Resultado / Entradas

Viernes 12 de junio

Canadá vs. Bosnia y Herzegovina (15:00 h EDT)

BMO Field, Toronto

1-1

Jueves 18 de junio

Canadá vs. Catar (15:00 PDT)

BC Place, Vancouver

Canadá ganó 6-0

Miércoles 24 de junio

Canadá vs. Suiza (12:00 h PDT)

Estadio AT&T, Arlington

Suiza ganó 2-1

Domingo 28 de junio

Sudáfrica vs. Canadá (12:00 h PT)

Estadio SoFi, Inglewood

Canadá ganó 1-0

Sábado 4 de julio

Canadá vs. Marruecos (12:00 h, hora central)

Estadio NRG, Houston

Entradas

El camino de Canadá hacia la final del Mundial 2026

Tras quedar subcampeón del Grupo B, Canadá avanza a la siguiente ronda.

Tras eliminar a Sudáfrica en la ronda de 32, Canadá se mide a Marruecos en octavos en Houston. Los Leones del Atlas quieren demostrar que su pase a semifinales en Catar no fue casualidad.

De avanzar, se mediría a Francia o Paraguay en cuartos, a España, Portugal, EE. UU. o Bélgica en semis y, quizá, a Brasil, México, Inglaterra o Argentina en la final.

Fecha (hora local)

Ronda

Sede

Posible emparejamiento

Entradas

4 de julio (12:00 h CDT)

Octavos de final

Estadio NRG, Houston

Canadá vs. Marruecos

Entradas

9 de julio (16:00 h, hora del Este)

Cuartos de final

Estadio Gillette, Foxborough

Partido 97: vs. Francia o Paraguay

Entradas

14 de julio (14:00 h, hora central de EE. UU.)

Semifinales

Estadio AT&T, Arlington

Partido 101: contra España/Portugal/EE. UU./Bélgica

Entradas

19 de julio (15:00 h, hora del Este)

Final

Estadio MetLife (East Rutherford)

Partido 104: vs. ganador del partido 101

Entradas

Grupo B – Clasificación final

Puesto

Equipo

Partidos jugados

G

E

D

Goles a favor

Goles en contra

Diferencia de goles

Puntos

Clasificación

1.º

Suiza

3

2

1

0

7

3

+4

7

Clasificado

2.º

Canadá

3

1

1

1

8

3

+5

4

Clasificado

3.º

Bosnia y Herzegovina

3

1

1

1

5

6

-1

4

Clasificado

4.º

Qatar

3

0

1

2

2

10

-8

1

Eliminado

Cómo comprar entradas para el Mundial de Canadá

A continuación, el estado actual de la venta de entradas:

  • Fase de venta de últimahora: ya en curso, por orden de llegada. Transacciones en tiempo real. Última oportunidad para comprar a la FIFA.
  • Mercado oficial de reventa de la FIFA: única plataforma autorizada para comprar y vender entradas verificadas a su valor nominal. Estará abierta hasta el final del torneo.
  • Mercados secundarios: plataformas como StubHub ofrecen entradas, especialmente para eliminatorias, aunque con precios variables. Lee siempre sus términos y condiciones antes de comprar.

¿Cuánto cuestan?

La FIFA ha aplicado una política de precios variables para el torneo de 2026.

En la fase de grupos los precios arrancan en 60 dólares (para algunos niveles de aficionados), mientras que la final llega a 6.730 dólares; en reventa y mercados secundarios pueden ser aún mayores.

Precios de las entradas para la Copa del Mundo de la FIFA 2026:

Fechas

Fase / Categoría

Rango de precios oficial

Rango estimado en el mercado secundario

28 de junio - 3 de julio

Octavos de final (recintos con gran demanda)

225–540 $

550–3.200 $ (1.250 $)

Del 28 de junio al 3 de julio

Ronda de 32 (sedes estándar)

225–540 $

400–2.800 $ (1.134 $)

Del 4 al 7 de julio

Octavos de final

240–640 $

650–4 200 $ (1 518 $)

Del 9 al 11 de julio

Cuartos de final

450 $ – 1.775 $

850–5.500 $ (2.348 $)

14–15 de julio

Semifinales

930–3.295 $

1.500 $ – 9.500 $ (3.721 $)

18 de julio

Partido por el tercer puesto

250 $ – 800 $

500–3.500 $ (1.480 $)

19 de julio

Final de la Copa del Mundo de la FIFA (MetLife Stadium)

1.490 $ – 7.875

5.900–38.000 $+ (15.240 $)

¿Quiénes forman parte de la convocatoria de Canadá para el Mundial de 2026?

Esta es la lista oficial de 26 jugadores que representarán a Canadá en la Copa del Mundo de la FIFA 2026:

Posición

Jugador

Club actual

Porteros

Maxime Crépeau

Orlando City SC


Dayne St. Clair

Inter Miami CF


Owen Goodman

Crystal Palace

Defensas

Alphonso Davies (capitán)

Bayern de Múnich


Alistair Johnston

Celtic


Moïse Bombito

OGC Niza


Derek Cornelius

Rangers / Marsella


Richie Laryea

Toronto FC


Luc de Fougerolles

F.C.V. Dender E.H. / Fulham


Alfie Jones

Middlesbrough


Niko Sigur

HNK Hajduk Split


Joel Waterman

Chicago Fire FC

Centrocampistas

Stephen Eustáquio

FC Porto


Ismaël Koné

Olympique de Marsella / Sassuolo


Tajon Buchanan

Villarreal CF


Jonathan Osorio

Toronto FC


Mathieu Choinière

Los Ángeles FC


Ali Ahmed

Norwich City F.C.


Nathan Saliba

R.S.C. Anderlecht


Liam Millar

Hull City A.F.C.


Jacob Shaffelburg

Los Ángeles FC / Toronto


Jayden Nelson

Austin FC

Delanteros

Jonathan David

Juventus FC


Cyle Larin

Southampton F.C. / Mallorca


Tani Oluwaseyi

Villarreal CF


Promise David

Royale Union Saint-Gilloise

Tienda: Equipaciones de Canadá para el Mundial de la FIFA 2026

Las equipaciones de Canadá para el Mundial 2026 reflejan identidad, ambición y un diseño llamativo.

Nike ha creado un diseño a medida para la nación anfitriona. Tras quedarse sin un diseño exclusivo en 2022, la selección masculina de Canadá afronta su Mundial en casa con la identidad «Full Tilt», que mezcla tradición, innovación y simbolismo nacional.

La equipación local mantiene el rojo tradicional y añade un moderno gráfico de hoja de arce en dos tonos, símbolo nacional.

Los detalles técnicos recuerdan a la ropa de montaña canadiense, mientras que los ribetes negros aportan contraste. La tecnología Aero-FIT garantiza ventilación y comodidad.

El resultado es una equipación clásica y enérgica, lista para brillar en casa.

Cómo ver los partidos de Canadá con una VPN

Una VPN, como ExpressVPN, te permite establecer una conexión segura y cifrada a Internet.

Al cambiar virtualmente tu ubicación a un país donde se transmite el partido, puedes eludir las restricciones geográficas y ver a tu equipo en directo. También puedes consultar nuestra guía sobre las mejores VPN para ver deportes en streaming.



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