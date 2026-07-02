El camino de Argentina hacia la final del Mundial: partido de la ronda de 32 contra Cabo Verde, posibles escenarios del cuadro, calendario y más información

Desde 1962, cuando Brasil lo consiguió, ningún campeón ha repetido título en la Copa del Mundo. Pero la actual campeona, Argentina, aspira a lograrlo en el Mundial de la FIFA 2026, y gran parte del mérito se debe a Lionel Messi.
Hasta ahora todo ha ido sobre ruedas para la Albiceleste de Lionel Scaloni, una de las tres selecciones que ganaron todos sus partidos antes de la fase eliminatoria. Messi marcó en cada victoria de Argentina en la fase de grupos y se convirtió en el máximo goleador de la historia de la Copa del Mundo.
Ahora apunta a Cabo Verde, rival de la ronda de 32 que enfrentará en Miami el viernes 3 de julio.
Calendario y resultados de Argentina en el Mundial 2026
Fecha
Partido (hora local de inicio)
Sede
Resultado final / Entradas
Martes 16 de junio
Argentina vs. Argelia (20:00 h CDT)
Arrowhead Stadium, Kansas City
Argentina ganó 3-0
Lunes 22 de junio
Argentina vs. Austria (12:00 h CDT)
Estadio AT&T, Arlington
Argentina ganó 2-0
Sábado 27 de junio
Jordania vs. Argentina (21:00 h CDT)
Estadio AT&T, Arlington
Argentina ganó 3-1
Viernes 3 de julio
Argentina vs. Cabo Verde (18:00 ET)
Estadio Hard Rock, Miami Gardens
El camino de Argentina hacia la final del Mundial 2026
Al haber terminado primera del Grupo J, estas son las fechas, horarios y sedes de sus partidos, de cara a la final del 19 de julio.
Si Argentina supera a Cabo Verde en la ronda de 32, se medirá a Australia o Egipto en Atlanta en octavos. La Albiceleste acumula nueve encuentros sin perder en Copas del Mundo tras caer sorpresivamente ante Arabia Saudí en su debut de 2022.
En cuartos podría medirse a Suiza o Colombia, en semis a Brasil, México o Inglaterra, y en la final a Francia, España o Portugal.
Fecha (hora local)
Ronda
Sede
Posible emparejamiento
Entradas
3 de julio (18:00 h, hora del Este)
Octavos de final
Hard Rock Stadium, Miami Gardens
Argentina vs. Cabo Verde
7 de julio (12:00 h, hora del Este)
Octavos de final
Estadio Mercedes-Benz, Atlanta
Partido 95: vs. Australia o Egipto
11 de julio (20:00 h, hora central de EE. UU.)
Cuartos de final
Estadio Arrowhead, Kansas City
Partido 100: vs. ganador del partido 96
15 de julio (15:00 h CDT)
Semifinales
Estadio Mercedes-Benz, Atlanta
Partido 102: vs. ganador del partido 99
19 de julio (15:00 h, hora del Este)
Final
Estadio MetLife (East Rutherford)
Partido 104: vs. ganador del partido 101
Grupo J – Clasificación final
Puesto
Equipo
Partidos jugados
G
E
D
Goles a favor
Goles en contra
Diferencia de goles
Puntos
Situación
1.º
Argentina
3
3
0
0
8
1
+7
9
Clasificado
2.º
Austria
3
1
1
1
6
6
0
4
Clasificado
3.º
Argelia
3
1
1
1
5
7
-2
4
Clasificado
4.º
Jordania
3
0
0
3
3
8
-5
0
Eliminado
Cómo comprar entradas para el Mundial de Argentina
Esta es la situación actual de la venta de entradas:
- Fase de venta de últimahora: ya en curso, por orden de llegada. Transacciones en tiempo real. Última oportunidad para comprar a la FIFA.
- Mercado oficial de reventa de la FIFA: única plataforma autorizada para comprar y vender entradas verificadas a su valor nominal. Estará abierta hasta el final del torneo.
- Mercados secundarios: plataformas como StubHub ofrecen entradas, especialmente para eliminatorias de alta demanda, con precios variables. Lee siempre sus términos y condiciones antes de comprar.
¿Cuánto cuestan?
La FIFA usa precios variables para el torneo de 2026.
En la fase de grupos los precios arrancan en 60 dólares (para algunos niveles de aficionados), mientras que la final llega a 6.730 dólares. En reventa y mercados secundarios las cifras suben aún más.
Precios de las entradas para el Mundial de la FIFA 2026:
Fechas
Fase / Categoría
Rango de precios oficial
Rango estimado en el mercado secundario
28 de junio - 3 de julio
Octavos de final (recintos con gran demanda)
225–540 $
550–3 200 $ (1 250 $)
Del 28 de junio al 3 de julio
Ronda de 32 (sedes estándar)
225–540 $
400 – 2.800 dólares (1.134 dólares)
Del 4 al 7 de julio
Octavos de final
240–640 $
650–4 200 $ (1 518 $)
Del 9 al 11 de julio
Cuartos de final
450 $ – 1.775 $
850–5 500 $ (2 348 $)
14–15 de julio
Semifinales
930–3.295 $
1.500–9.500 $ (3.721 $)
18 de julio
Partido por el tercer puesto
250–800
500–3.500 $ (1.480 $)
19 de julio
Final de la Copa del Mundo de la FIFA (MetLife Stadium)
1.490 $ – 7.875
5.900–38.000 $+ (15.240 $)
¿Quiénes integran la convocatoria de Argentina para el Mundial 2026?
Esta es la lista oficial de 26 jugadores que representarán a Argentina en la Copa del Mundo de la FIFA 2026:
Posición
Jugador
Club actual
Porteros
Emiliano Martínez
Aston Villa
Gerónimo Rulli
Olympique de Marsella
Juan Musso
Atlético de Madrid
Defensas
Cristian Romero
Tottenham Hotspur
Lisandro Martínez
Manchester United
Nicolás Otamendi
SL Benfica
Nahuel Molina
Atlético de Madrid
Nicolás Tagliafico
Olympique de Lyon
Gonzalo Montiel
River Plate
Facundo Medina
Olympique de Marsella
Marcos Senesi
Tottenham Hotspur
Centrocampistas
Alexis Mac Allister
Liverpool
Enzo Fernández
Chelsea
Rodrigo De Paul
Inter de Miami
Leandro Paredes
Boca Juniors
Giovani Lo Celso
Real Betis
Exequiel Palacios
Bayer Leverkusen
Valentín Barco
RC Estrasburgo
Delanteros
Lionel Messi (capitán)
Inter de Miami
Julián Álvarez
Atlético de Madrid
Lautaro Martínez
Inter de Milán
Thiago Almada
Atlético de Madrid
Nicolás González
Atlético de Madrid
Nico Paz
Como 1907
Giuliano Simeone
Atlético de Madrid
José Manuel López
SE Palmeiras
Tienda: Equipaciones de Argentina para la Copa Mundial de la FIFA 2026
La actual campeona del mundo estrena en la Copa Mundial de la FIFA 2026 una equipación local de adidas que celebra su historia y mira al futuro. Las clásicas rayas blancas y azul cielo ahora incluyen un degradado de tres tonos que evoca las copas de 1978, 1986 y 2022. En la nuca se lee “1896”, año de fundación de la AFA, y los detalles en azul marino en hombros y puños completan el diseño.
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