La emoción está garantizada cuando Argentina salte al campo en el Mundial 2026. No creíamos que se pudiera superar aquel épico encuentro contra Cabo Verde. Nos equivocamos. Los campeones defensores parecían sentenciados al perder 2-0 ante Egipto a los 67 minutos de su partido de octavos. Ahí comenzó una de las mayores remontadas de la historia del Mundial.
Lionel Messi, tras fallar un penalti en la primera parte, asistió en el primer gol de Romero y luego igualó el marcador. En el 92’, Enzo Fernández cabeceó el 3-2 y desató la locura de la afición albiceleste en Atlanta.
Ahora la Albiceleste de Lionel Scaloni viaja a Kansas City para enfrentar a Suiza en cuartos de final el sábado 11 de julio.
Deja que GOAL te muestre el camino y los posibles rivales que esperan a Messi y compañía de aquí a la final del Mundial, el 19 de julio, y cómo puedes reservar entradas para verlos en acción mientras intentan revalidar su título mundial.
Partidos y resultados de Argentina en el Mundial 2026
Fecha
Partido (hora local de inicio)
Sede
Resultado / Entradas
Martes 16 de junio
Argentina vs. Argelia (20:00 h CDT)
Arrowhead Stadium, Kansas City
Argentina ganó 3-0
Lunes 22 de junio
Argentina vs. Austria (12:00 h CDT)
Estadio AT&T, Arlington
Argentina ganó 2-0
Sábado 27 de junio
Jordania vs. Argentina (21:00 h CDT)
Estadio AT&T, Arlington
Argentina ganó 3-1
Viernes 3 de julio
Argentina vs. Cabo Verde (18:00 ET)
Estadio Hard Rock, Miami Gardens
Argentina ganó 3-2 (en la prórroga)
Martes 7 de julio
Argentina vs. Egipto (12:00 h, hora del Este)
Estadio Mercedes-Benz, Atlanta
Argentina ganó 3-2
Sábado 11 de julio
Argentina vs. Suiza (20:00 h CDT)
Estadio Arrowhead, Kansas City
El camino de Argentina hacia la final del Mundial 2026
Tras ganar el Grupo J, estos son sus posibles partidos hasta la final del 19 de julio.
Tras vencer a Egipto en octavos, Argentina se mide a Suiza en cuartos. La Albiceleste suma 11 partidos sin perder en fases finales desde su caída ante Arabia Saudí en 2022.
Si superan a Suiza, se medirán con Noruega o Inglaterra en semifinales y, después, con Francia, Marruecos, España o Bélgica en la final.
Fecha (hora local)
Ronda
Sede
Posible enfrentamiento
Entradas
11 de julio (20:00 h CDT)
Cuartos de final
Arrowhead Stadium, Kansas City
Argentina vs. Suiza
15 de julio (15:00 h CDT)
Semifinales
Estadio Mercedes-Benz, Atlanta
Partido 102: vs. Noruega o Inglaterra
19 de julio (15:00 h, hora del Este)
Final
Estadio MetLife (East Rutherford)
Partido 104: vs Francia/Marruecos/España/Bélgica
Bota de Oro del Mundial 2026: última clasificación
Lionel Messi lidera la Bota de Oro del Mundial 2026 tras anotar su octavo gol ante Egipto. Ya suma nueve partidos consecutivos marcando en Copas del Mundo, racha que inició en los octavos de final de Catar 2022 contra Australia.
Jugador (Selección)
Goles
Próximo partido – Entradas
Lionel Messi (Argentina)
8
vs. Suiza – Entradas
Kylian Mbappé (Francia)
7
contra Marruecos - Entradas
Erling Haaland (Noruega)
7
contra Inglaterra - Entradas
Harry Kane (Inglaterra)
6
contra Noruega - Entradas
Vinícius Júnior (Brasil)
4
Eliminado
Jude Bellingham (Inglaterra)
4
vs Noruega - Entradas
Ousmane Dembélé (Francia)
4
vs. Marruecos – Entradas
Julián Quiñones (México)
4
Eliminado
Ismaïla Sarr (Senegal)
4
Eliminado
Mikel Oyarzabal (España)
4
vs Bélgica - Entradas
Lionel Messi lidera la lista histórica de goleadores del Mundial con 21 tantos en seis ediciones (2006-2026).
Cómo comprar entradas para el Mundial de Argentina
Situación actual de venta de entradas:
- Fase de venta de últimahora: ya en curso y por orden de llegada. Transacciones en tiempo real. Última oportunidad de comprar a la FIFA.
- Mercado oficial de reventa de la FIFA: única plataforma autorizada para comprar y vender entradas verificadas a su valor nominal. Estará abierta hasta el final del torneo.
- Mercados secundarios: También puedes buscar entradas en plataformas como StubHub, especialmente para los partidos eliminatorios de alta demanda, aunque los precios suelen ser superiores al valor nominal. Lee siempre los términos y condiciones de la plataforma antes de comprar.
¿Cuánto cuestan?
La FIFA usa precios variables para el torneo de 2026.
En la fase de grupos los precios arrancan en 60 dólares (para algunos niveles de aficionados), mientras que la final llega a 6.730 dólares; en reventa pueden ser aún mayores.
Precios de las entradas para el Mundial de la FIFA 2026:
Fechas
Fase / Categoría
Rango de precios oficial
Rango estimado en el mercado secundario
9–11 de julio
Cuartos de final
450–1 775 $
850–5.500 $ (2.348 $)
14–15 de julio
Semifinales
930–3.295 $
1.500 $ – 9.500 $ (3.721 $)
18 de julio
Partido por el tercer puesto
250 $ – 800 $
500–3.500 $ (1.480 $)
19 de julio
Final de la Copa del Mundo de la FIFA (MetLife Stadium)
1.490 $ – 7.875
5.900–38.000 $+ (15.240 $)
Grupo J – Clasificación final
Puesto
Equipo
Partidos
V
E
D
Goles a favor
Goles en contra
Diferencia de goles
Puntos
Clasificación
1.º
Argentina
3
3
0
0
8
1
+7
9
Clasificado
2.º
Austria
3
1
1
1
6
6
0
4
Clasificados
3.º
Argelia
3
1
1
1
5
7
-2
4
Clasificado
4.º
Jordania
3
0
0
3
3
8
-5
0
Eliminado
¿Quiénes forman parte de la convocatoria de Argentina para el Mundial de 2026?
Esta es la lista oficial de 26 jugadores que representarán a Argentina en el Mundial de la FIFA 2026:
Posición
Jugador
Club actual
Porteros
Emiliano Martínez
Aston Villa
Gerónimo Rulli
Olympique de Marsella
Juan Musso
Atlético de Madrid
Defensas
Cristian Romero
Tottenham Hotspur
Lisandro Martínez
Manchester United
Nicolás Otamendi
SL Benfica
Nahuel Molina
Atlético de Madrid
Nicolás Tagliafico
Olympique de Lyon
Gonzalo Montiel
River Plate
Facundo Medina
Olympique de Marsella
Marcos Senesi
Tottenham Hotspur
Centrocampistas
Alexis Mac Allister
Liverpool
Enzo Fernández
Chelsea
Rodrigo De Paul
Inter de Miami
Leandro Paredes
Boca Juniors
Giovani Lo Celso
Real Betis
Exequiel Palacios
Bayer Leverkusen
Valentín Barco
RC Estrasburgo
Delanteros
Lionel Messi (capitán)
Inter de Miami
Julián Álvarez
Atlético de Madrid
Lautaro Martínez
Inter de Milán
Thiago Almada
Atlético de Madrid
Nicolás González
Atlético de Madrid
Nico Paz
Como 1907
Giuliano Simeone
Atlético de Madrid
José Manuel López
SE Palmeiras
Tienda: Equipaciones de Argentina para la Copa Mundial de la FIFA 2026
La actual campeona del mundo estrena en la Copa Mundial de la FIFA 2026 una equipación local de adidas que celebra su historia y mira al futuro. Las clásicas rayas blancas y azul cielo ahora incluyen un degradado de tres tonos que evoca sus tres títulos mundiales (1978, 1986 y 2022). En la nuca se lee “1896”, año de fundación de la AFA, y los detalles en azul marino en hombros y puños completan el diseño.
Cómo ver los partidos de Argentina con una VPN
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