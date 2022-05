El cambio de guardia de Kiev a París

Real Madrid y Liverpool vuelven a verse las caras en la final de la Champions League cuatro años después. Y si bien en el equipo inglés apenas han cambiado los jugadores que, en principio, serán titulares ante los blancos en París, en el Real Madrid el cambio ha sido mucho más significativo.

Solamente cinco jugadores de aquel equipo que Zinedine Zidane alineó de inicio repetirán, salvo sorpresa, en el Stade France de París: Carvajal, Casemiro, Modric, Kroos y Benzema. Todos los demás (Courtois, Militao, Alaba, Mendy, Valverde y Vinicius) ni siquiera estaban en la plantilla madridista, a excepción de la posible titularidad de Nacho, el cual jugó aquel partido sustituyendo a Carvajal, que se lesionó.

Portería

Si bien los comienzos de Thibaut Courtois en el Real Madrid no fueron los mejores, el belga ha terminado por ganarse el respeto y la confianza de todo el madridismo con actuaciones absolutamente decisivas. Sus dos últimos años y medio han sido de una excelencia notable y siempre yendo hacia más. Este mismo año ha realizado paradas importantísimas en la Champions como el penalti detenido a Messi en París, la mano extraordinaria a disparo de Azpilicueta en Londres y un pie milagroso a Grealish en las semifinales en el Bernabéu.

Keylor Navas se había ganado el corazón de los aficionados siendo vital en la consecución de las tres Champions League seguidas, pero Courtois ha conseguido que todos "se olviden" del tico con actuaciones que le han llevado a ser el mejor portero actualmente del mundo del fútbol.

Defensa

Aquí el cambio de guardia parecía más doloroso para los blancos y, sin embargo, ha sido de los más efectivos. Las cuatro Champions conquistadas entre 2014 y 2018 no se entienden sin jugadores como Pepe, Varane, Marcelo y, evidentemente, Sergio Ramos. El camero fue el que lo inició todo con aquellos goles en Múnich y aquel inolvidable e histórico cabezazo en Lisboa.

El liderazgo y la contundencia del sevillano se marcharon este verano rumbo a París con la sensación de que sí, sus lesiones eran un problema, pero su reemplazo podría ser un problema mayor. Nada más lejos de la realidad. Eder Militao, que ya acabó la pasada temporada a gran nivel, ha cuajado un año sensacional, y David Alaba, que llegó libre procedente del Bayern, ha sido un soplo de aire fresco a esa defensa, la cual quizás no sabía que necesitaba tanto a un jugador como el austriaco.

Ambos han aunado una pareja magnífica juntando precisamente esas dos grandes virtudes ya mencionadas que convertían a Ramos en el mejor central del mundo: contundencia y liderazgo. El brasileño es todo físico mientras que el austriaco organiza y lidera con una sabiduría del juego fuera de lo común para un central. Motivo por el cual, en Alaba comienzan una gran parte de las jugadas del Real Madrid.

En el lateral zurdo, Ferland Mendy, ya titular en ese flanco desde hace un par de temporadas, es evidente que su principal aportación ha sido defensiva, teniendo en cuenta, además, que sustituye a Marcelo, el cual era todo lo contrario, un lateral que aportaba muchísimo en ataque aunque en defensa a veces generaba más problemas que soluciones.

Centro del campo

¿Aquí ha habido cambio de guardia? No... y sí. Por primera vez en muchas temporadas, Casemiro, Kroos y Modric no son indispensables. Siguen siendo titulares, sí. Fijos en el once para Ancelotti, pero el paso de gigante que ha dado Fede Valverde, la irrupción de Camavinga e, incluso, las pinceladas de Ceballos en el tramo final de temporada, han ayudado mucho a que el Real Madrid alcanzase la final.

De hecho, si nos fijamos en las remontadas, Valverde y Camavinga estuvieron en el campo en las tres remontadas ante PSG, Chelsea y City con Modric como único representante de la vieja guardia en el campo, excepto ante el equipo de Guardiola, dónde el croata también estaba en el banquillo. Eso habla mucho a las claras de que se está empezando a dar también ese cambio de guardia en el centro del campo madridista, con los "viejos rockeros" viviendo, quizás, su última temporada el próximo año. Al menos juntos.

Si hay un futbolista que apunta a ser titular y no ser, ni siquiera, sustituido en París, ese es Fede Valverde. Y que el jugador más indispensable del centro del campo del Real Madrid no sean ni Modric ni Kroos ni Casemiro evidencia la situación actual del centro del campo del Real Madrid.

Delantera

Aquí ha sido sin lugar a dudas la zona en la que más se ha tenido que reinventar el Real Madrid. La marcha de Cristiano Ronaldo cambió por completo el proyecto madridista. El hecho de que los blancos hayan estado tres años sin pisar la final de la Champions no puede separarse del adiós del portugués. Algo lógico, claro, cuando se va uno de los mejores jugadores de todos los tiempos, un futbolista que por números y títulos puede mirarle a la cara a cualquier jugador de la historia del Real Madrid, incluído Alfredo Di Stéfano.

Para suplir al luso, el Real Madrid ha tenido que rehacer la delantera al completo con "tres fichajes": Vinicius, Rodrygo y un cambio radical e inesperado en Karim Benzema. El francés pasó de ser el mejor socio de Cristiano Ronaldo a convertirse en el mejor delantero y el mejor mediapunta del mundo a la vez. Sin él, el Real Madrid se pierde en ataque, a la vez que pierde más de 40 goles, que son los que ha marcado este año. Una barbaridad que antes de la época Cristiano-Messi nos hubiera parecido de auténtico extraterrestre.

Sin embargo, Benzema, desde que Cristiano se marchó, dio un paso adelante significativo pasando de ser un enorme jugador a un excelso futbolista. Pero la clave es el estallido de Vinicius Júnior. Ya nadie se ríe del brasileño, el cual ha pasado de meme a auténtica estrella. Se ha convertido en el socio ideal de Benzema y ha logrado dejar atrás su gran defecto futbolístico: el gol. 21 goles y 20 asistencias esta temporada son una carta de presentación de un jugador que apunta a ser una constante en todos los ránkings y entregas de premios individuales.

Y el más inesperado todavía, el tramo final de Rodrygo Goes. El ex del Santos, desde que recogió ese centro estratosférico de Modric ha cogido confianza y ahora mismo todo lo que toca lo convierte en oro. Y en una final de Champions, teniendo en cuenta que es, hasta ahora, la competición en la que más ha rendido, todos tenemos en la cabeza que es muy probable que tenga minutos en la segunda parte e incluso que pueda ser decisivo en esta final.