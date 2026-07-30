Según esta información, el traspaso ya estaba en la recta final y el jugador de 21 años también habría dado el visto bueno a un cambio a la capital italiana. El acuerdo acabó frustrándose por las demasiado elevadas pretensiones de traspaso del campeón belga. Según se informa, la Roma ofreció 35 millones de euros por el delantero centro, pero el Brujas rechazó la propuesta. Las conversaciones se dieron entonces por terminadas.

Eso podría devolverle la esperanza al Borussia Dortmund. Los aurinegros tienen en su radar desde hace semanas al internacional alemán sub-21 (24 partidos, 12 goles). A mediados de julio, Corriere dello Sport incluso informó de un acuerdo de principio entre el BVB y Tresoldi.

Sin embargo, para que se concrete un traspaso todavía deben cumplirse varios requisitos, se decía entonces. Sobre todo, el futuro de Serhou Guirassy sigue sin estar claro. Si el jugador de 30 años, por el que al parecer se interesan varios grandes clubes internacionales, deja el BVB, primero habría que fichar un sustituto. Eso podría despejar el camino para que Tresoldi llegue a la Bundesliga.

No solo lo quiere el BVB: gran competencia en el pulso por Tresoldi

Pero la lista de interesados en Tresoldi es larga. Además del BVB, entre otros, también Manchester United y Atlético de Madrid estarían siguiendo al atacante.

Sin embargo, desde el punto de vista del FC Brujas, en principio no está prevista una salida inmediata. Tresoldi no llegó hasta el pasado verano al club puntero belga procedente del Hannover 96 y convenció de inmediato. En la Champions League marcó tres goles en diez partidos, entre otros contra el FC Barcelona y el Atlético. En todas las competiciones, firmó 23 goles y nueve asistencias en 58 partidos oficiales. Su contrato en Brujas sigue vigente hasta 2029.