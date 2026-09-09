No hace ni dos semanas que se hablaba de Fabio Silva y de una posible salida de Dortmund. Al fin y al cabo, el mercado de fichajes de verano entraba en su recta final y, además, el jugador de 24 años se había quedado como espectador en el arranque de la Bundesliga ante el HSV (2-0).

Su no inclusión estuvo precedida por palabras contundentes tras la Supercopa contra el Bayern. Silva había marcado como revulsivo el gol del Dortmund en la derrota por 1-2 y después expresó de forma clara y directa su deseo de tener más minutos. "Veremos qué pasa", dijo entonces, queriendo decir: ya veremos si me quedo o no.

Silva se quedó, aunque varios clubes de España y Turquía supuestamente estaban interesados en él. Mientras tanto, nada ha cambiado en su papel en el BVB. 28 minutos en la Bundesliga ante el TSG Hoffenheim, 15 minutos en la Champions League contra el FC Villarreal. Su participación durante los 90 minutos en la Copa de Alemania ante el HEBC, equipo de quinta categoría de Hamburgo, habla por sí sola.

Lo que ha hecho, sin embargo, en sus 43 minutos de juego en dos victorias inmensamente importantes es destacable. Contra el Hoffenheim, tras entrar por Konstantinos Karetsas, se convirtió de inmediato en el hombre del partido gracias a su gol del empate y a su participación en el 3-2.

Ante el Villarreal, asistió a Guirassy para el gol de la ventaja y devolvió así el partido al lado del BVB. Casi más importante aún: Silva transmite una energía que arrastra literalmente a sus compañeros. Sus condiciones están fuera de toda duda y su intensidad y disposición parecen haber alcanzado un nuevo nivel.

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"Juntos, juntos": Guirassy quiere una doble punta

"Nos gusta mucho jugar juntos", dijo Guirassy tras la victoria del martes por la noche. El goleador del Dortmund prefirió hablar de su compañero antes que de su partido número 100 con la camiseta negroamarilla y de su doblete. "Nos divertimos mucho juntos en los entrenamientos, es un súper jugador".

Silva difícilmente podría haber reforzado más su deseo de tener más influencia y minutos de los que lo hizo con sus dos magníficas apariciones como revulsivo. La pregunta ahora es, y conviene recordar el debate sobre Deniz Undav impulsado por Julian Nagelsmann durante el Mundial, si el mejor papel de Silva es el de agitador en el tramo final o si no debería tener más minutos para hacer valer aún más, durante más tiempo y quizá mejor sus virtudes. O si ser revulsivo es su rol ideal. En Amazon Prime, por ejemplo, los expertos Mats Hummels y Christoph Kramer se preguntaron si Silva, como titular, quizá podría incluso aportar menos energía y calidad sobre el campo que como revulsivo.

El hecho es que, en la temporada pasada, Silva decepcionó en efecto algunas veces como titular. ¿Sería ahora diferente? Difícil decirlo mientras no se pruebe. O, como lo formuló el director deportivo Ole Book: "No voy a decirle al entrenador la táctica o la formación. Pero creo que todos estamos tomando nota de que Fabio lo está haciendo genial".

En cualquier caso, el portugués está subrayando sus aspiraciones de tener más minutos, opinó Book.

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Fabio Silva y Serhou Guirassy se complementan

Gregor Kobel también es admirador y valedor suyo. "Está a tope" ahora mismo Silva, dijo el portero del BVB en Prime Video. "Aporta una energía fantástica al juego. Estuvo muy vivo, corrió mucho y generó peligro desde la primera acción".

Guirassy utilizó dos veces la palabra "juntos" al hablar de Silva. Ambos delanteros se han dado mutuamente una asistencia de gol en la presente temporada. Los dos se complementan a la perfección, ya que de por sí presentan perfiles diferentes, pero también pueden intercambiar con fluidez los papeles de asistente y finalizador.

Niko Kovac, entrenador del BVB, puede considerarse afortunado de tener a dos delanteros en tan buena forma y que, además, funcionen juntos. Parece haber llegado el momento de alinear a Guirassy y Silva "juntos", desde el inicio.

El próximo partido en casa contra el SC Paderborn (sábado, 15:30) sería el escenario ideal para ponerlo a prueba.



