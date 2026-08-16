Según informa kicker, el guardameta alemán, que todavía tiene contrato con el SC Friburgo, lleva «mucho tiempo descontento» con la forma de actuar de Epic Sports. La agencia de representación del archiconocido y excéntrico Ali Barat habría «entusiasmado y mantenido motivado» al jugador de 24 años «también con tres atractivos escenarios del tipo si-entonces».

Según esa información, los agentes habrían sugerido a Atubolu que, entre otros, era un candidato caliente para un traspaso a Borussia Dortmund, AC Milan y Aston Villa en caso de que el portero titular de cada uno de esos clubes se marchara.

En el BVB se trata de Gregor Kobel. Aunque el pasado verano sí hubo rumores bastante concretos sobre una posible salida del suizo, estos se enfriaron por completo antes y durante la temporada 2025/26. kicker añade, no obstante, que Atubolu sí estaba realmente «muy bien considerado» en Dortmund en caso de una repentina salida de Kobel.

Noah Atubolu, en un dilema de traspaso: en el SC Friburgo le amenaza la grada

Pero como ese caso no se dará y en Aston Villa y Milan también seguirán los guardametas titulares Emiliano Martínez y Mike Maignan, los pretendientes sugeridos por los agentes en realidad nunca fueron opciones reales.

¿Qué pasará ahora con Atubolu? En la región de Brisgovia, el guardameta alemán, que con el nuevo seleccionador Jürgen Klopp espera su oportunidad en la selección absoluta, ya no tiene futuro. Después de que Atubolu informara a los responsables del club al final de la pasada temporada de su deseo de marcharse y rechazara una renovación de contrato, el Friburgo incorporó de inmediato a Mio Backhaus, procedente del Werder Bremen, como sustituto de alto coste. Con un traspaso de doce millones de euros, Backhaus es incluso el fichaje más caro de la historia del club.

Traspaso de Atubolu: supuestamente aún quedan cuatro clubes en la carrera

El contrato de Atubolu con el SCF expira en 2027 y, según kicker , el club de la Bundesliga exige entre 15 y 20 millones de euros en caso de interés concreto. Ese interés habría llegado ya por parte del Olympique de Marsella tras la salida de Geronimo Rulli al Manchester City. Sin embargo, el histórico club francés fue rechazado de inicio recientemente con una oferta claramente demasiado baja. Una segunda propuesta debería llegar en breve.

También se atribuye interés en fichar a Atubolu al AFC Bournemotuh de la Premier League, al SSC Nápoles y a la Juventus de Turín. Sin embargo, según kicker , esos tres clubes aún no habrían presentado una oferta concreta en Brisgovia.

Mientras tanto, Atubolu también ha regresado a los entrenamientos con el equipo del Friburgo tras un largo periodo de trabajo individual. El próximo fin de semana arrancan las ligas en Inglaterra, Italia y Francia. La presión del tiempo sobre Atubolu y sus agentes sigue creciendo.