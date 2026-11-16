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El Brighton & Hove Albion es la gran sorpresa de esta temporada de la Premier League, sobre todo gracias a dos alemanes: el entrenador Fabian Hürzeler y el veterano Pascal Groß.

Pregunta de concurso: ¿quién es el mejor jugador de la Premier League en lo que va de temporada? ¡Pascal Groß! Al menos, esa es la opinión del prestigioso medio especializado The Athletic. Aunque a primera vista pueda sonar a chiste, especialmente para algún que otro aficionado del BVB, no es una elección injustificada.

No es casualidad que Groß supere en esa clasificación a estrellas como Declan Rice (2.º, Arsenal) o Erling Haaland (3.º, Manchester City), mientras que Kevin Schade (44.º, Brentford) es el único otro futbolista alemán que juega en el extranjero incluido en ella. Florian Wirtz (Liverpool), por ejemplo, ni siquiera ha entrado entre los 50 mejores jugadores.

Para el futbolista, que ya tiene 35 años, es un merecido reconocimiento, después de que el entrenador Niko Kovac dejara de contar con él en el Borussia Dortmund a principios de 2026 y regresara al Brighton en invierno de forma más o menos inesperada.

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Las Gaviotas ocupan actualmente el segundo puesto de la clasificación, a cinco puntos del Arsenal, defensor del título. Los Gunners también son considerados los grandes favoritos para ganar el campeonato esta temporada y han respaldado esa condición con nueve victorias en las diez primeras jornadas. Su única derrota de la temporada llegó, precisamente, contra el Brighton. Gracias a una exhibición táctica, el equipo dirigido por Fabian Hürzeler arrolló al vigente campeón por 3-0 a mediados de septiembre . El Arsenal sencillamente no encontró respuesta a la presión extremadamente agresiva del que, en teoría, era el equipo menos favorito.

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Líder en participaciones de gol de la Premier League: Groß es, junto a Hürzeler, la cara del éxito del Brighton

El gran protagonista sobre el terreno de juego fue precisamente Groß, que marcó un gol y dio una asistencia. No fue un hecho aislado. Con diez participaciones directas en goles (cuatro tantos y seis asistencias), el centrocampista encabeza incluso la clasificación de goleadores y asistentes de la Premier League por delante de Haaland (nueve goles y ninguna asistencia). Su aportación ha sido decisiva para que el Brighton tenga el mejor ataque de la liga.

Además, apenas unas semanas después de aquel golpe sobre la mesa ante el Arsenal, fue elegido jugador del mes de la máxima categoría inglesa y, con 35 años y tres meses, se convirtió en el sexto ganador de mayor edad del premio. Solo lo superan Stuart Pearce, Teddy Sheringham (ambos con 38 años), Cristiano Ronaldo (37), Gianfranco Zola (36) y Paul Scholes (35 años y nueve meses).

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El momento fue curioso. Groß había anunciado su retirada de la selección alemana apenas unos días antes. «Todavía disfruto jugando al fútbol aquí, en mi club, pero en Alemania hay un relevo generacional y eso también está bien. Les desearé suerte», explicó poco después de que Jürgen Klopp anunciara su primera convocatoria. Ya había sido una sorpresa que el exseleccionador alemán Julian Nagelsmann lo incluyera en la lista para el Mundial, pues quería contar con él a toda costa pese a la enorme competencia en el centro del campo. Nagelsmann elogió a Groß como el pegamento de la selección: «Lo veo como un imán entre los jugadores, alguien que sabe percibir bien qué necesita cada uno en cada momento».

Al final, durante el descalabro en el continente americano, Groß solo jugó tras entrar como suplente en la intrascendente derrota por 1-2 ante Ecuador de la última jornada de la fase de grupos. Fue, además, su último partido con la camiseta de Alemania. Cuando la selección alemana cayó estrepitosamente ante Paraguay en la tanda de penaltis, solo pudo seguir el encuentro con nerviosismo desde la banda. Más tarde, Groß reveló que, a diferencia de algunos otros, a él sí le habría gustado lanzar un penalti . «Estaba preparado para ese escenario, pero no quiero reprochar nada a posteriori», dijo.

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Una frase que describe bastante bien lo que Groß puede aportar en un entorno adecuado para él. Un líder discreto que está ahí cuando se le necesita. Alguien que da un paso al frente, pero que tampoco tiene problemas para asumir un papel secundario. La idea de que desempeñaría ese papel a su regreso al Brighton se desvaneció hace tiempo, ¡y en tiempo récord! Un día después de anunciarse el traspaso, Groß ya entró como suplente; cinco días más tarde volvió a ser titular por primera vez. Ante el Manchester City.

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La idea equivocada sobre Groß: ¿ya no tenía la forma física necesaria para el BVB y Niko Kovac?

En cualquier caso, era comprensible que se pensara así. Al fin y al cabo, Groß venía de una etapa bastante decepcionante en el BVB. Aclamado inicialmente como un fichaje clave en el verano de 2024, llamado a ser la prolongación en el campo del exentrenador Nuri Sahin y a conectar la defensa con el ataque gracias a su indiscutible inteligencia de juego, acabó relegado al banquillo bajo Kovac tras registrar 16 participaciones de gol en 50 partidos oficiales. Por detrás de Felix Nmecha, Marcel Sabitzer y Jobe Bellingham, Groß ya no tenía sitio en la primera mitad de la temporada 2025/26 en un sistema marcado por el dinamismo y la condición física. El desalentador balance: 732 de los 2220 minutos de juego posibles.

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El regreso al Brighton era, a la vez, un paso lógico y consecuente. Volvía al lugar donde había empezado a brillar de verdad. El club del condado de East Sussex, hoy bien conocido por sus fichajes poco convencionales gracias a un sistema de captación basado exclusivamente en datos que ha sido copiado en numerosas ocasiones , pagó entonces tres millones de euros al FC Ingolstadt por un Groß completamente desconocido para el gran público. Siete años y 75 participaciones de gol en 228 partidos de la Premier League después, el BVB se hizo con él por siete millones de euros.

Además, bajo Hürzeler, Groß, que suele jugar como interior de vocación ofensiva y a veces lleva el brazalete de capitán, tiene una consideración de la que no goza ningún otro jugador de la plantilla actual. Desde su regreso al once inicial ante el Manchester City, Groß no ha vuelto a empezar un partido de liga en el banquillo. Solo ha sido sustituido dos veces. Un estatus sin parangón en el Brighton que no se explica únicamente por sus cifras de participaciones de gol, superiores a la media.

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Las sorprendentes cifras de Groß: mucho más que una máquina de participar en goles y futuro entrenador

Porque Groß es mucho más que una máquina de participar en goles. Con 29 remates generados por él, también es el jugador más creativo de la liga, según la base de datos de FotMob. Además, Groß demuestra que todavía puede competir físicamente con los demás jugadores. Con 119,5 kilómetros recorridos, el equivalente a casi tres maratones en diez partidos, el futbolista, internacional en 19 ocasiones, ha cubierto más distancia que cualquier otro profesional de la máxima categoría inglesa. Unas cifras sorprendentes que probablemente causen asombro en Dortmund y a Kovac.

«No contaba necesariamente con ello», declaró Groß recientemente a Sky sobre sus impresionantes cifras de cara a portería. Después, dio en el clavo con su análisis: «Ha sido un buen comienzo para mí personalmente, al igual que para todo el equipo. Creo que nuestra forma de jugar me viene muy bien. Generamos muchas ocasiones, recuperamos muchos balones y llegamos a menudo a situaciones en las que se puede dar el último pase. Queremos crear muchas oportunidades de gol. Sencillamente, es divertido jugar en este equipo».

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¿Y quién sabe? Puede que la historia de éxito acabe incluso con la primera participación del Brighton en la Liga de Campeones. En ese caso, probablemente Groß, cuyo contrato termina al final de la temporada, ni siquiera se plantearía dejarlo. «Mientras me encuentre bien, disfrute y pueda ayudar a mi equipo, seguiré. También es importante para mí tener un papel en el equipo que me encaje, que me llene y con el que esté satisfecho. Mientras se cumpla todo eso, no veo motivo para dejarlo», subrayó en aquella entrevista, dejando claras sus intenciones. También explicó que, cuando terminara su carrera, estaría «en paz» consigo mismo.

Además, tiene claro qué quiere hacer después. Al futbolista nacido en Mannheim le espera una carrera como entrenador que, según muchos creen, será muy exitosa. A Groß solo le falta la licencia de entrenador de fútbol, reveló recientemente a kicker. «Porque con nuestro calendario no queda tiempo para ello», dijo, antes de añadir con buenos motivos: «Así que eso tendrá que esperar un poco más. Pero no hay ningún problema».

Getty Images

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Pascal Groß: comparativa de sus estadísticas en el BVB y en el Brighton desde su regreso

Club BVB Brighton & Hove Albion Partidos (minutos jugados) 66 (4558) 38 (3253) Goles 1 6 Asistencias 17 11