El Brujas de Balanta fue declarado campeón de Bélgica por el coronavirus

El Brujas, del colombiano Eder Álvarez Balanta, se sumó al francés y es otro de los equipos europeos en proclamarse campeón en los escritorios debido a la pandemia del coronavirus que azota al planeta.

A pesar de que faltaba una jornada para terminar la fase regular y los playoffs finales, la Junta Directiva de la Jupiler League ha decidido dar por terminada la temporada y otorgarle la corona al actual líder, según un comunicado oficial.

"La temporada 2019-2020 ha terminado. Eso es lo que la junta de la Pro League acaba de decidir. Como resultado, el actual líder del es campeón. Se está creando un grupo de trabajo para distribuir las entradas europeas, decidir sobre la promoción y el descenso y prepararse para la próxima temporada", había adelantado el diario Nieuwsblad a inicios del mes de abril.

Brujas ha sido de lejos el mejor equipo de la temporada del fútbol belga, logrando 70 puntos en 29 partidos, producto de 21 partidos ganados, 7 empatados y solo 1 perdido; además, le sacó 15 puntos a su escolta el Gent.

Por su parte, Balanta, quien llegó al Brujas en el pasado mercado de pases proveniente del Basel suizo, fue ficha clave de la campaña del cuadro Azul y Negro, disputando más de 1.200 minutos en 16 partidos (13 de titular) y marcó dos goles. Esta temporada tuvo una reconversión y pasó de ser defensor central al motor del mediocampo.

Este sería el décimo título del bogotano, quien lo ganó todo con (Liga, Copa , , , y Suruga Bank) y también se coronó con el Basel en la Superliga y Copa (2).

