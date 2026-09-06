Diversos informes periodísticos españoles han revelado nuevos detalles detrás de la decisión de Hansi Flick de no otorgar a Frenkie de Jong el brazalete de primer capitán en el Barcelona, en medio de cierta insatisfacción del técnico alemán respecto a la manera en que el centrocampista neerlandés gestionó su lesión, pese a que sigue contando con él como uno de los elementos importantes del equipo.

La emisora española Cadena SER señaló que Flick eligió al brasileño Raphinha como primer capitán del equipo, mientras que Pedri quedó en segundo lugar; por su parte, los jugadores del Barcelona escogieron a Eric García, De Jong y Lamine Yamal para completar el resto del grupo de capitanes.

Este método es nuevo dentro del vestuario del club, después de que la elección de los capitanes se realizara anteriormente por consenso entre los jugadores.

La decisión de Flick sobre Raphinha y Pedri está ligada a su visión de la personalidad del capitán dentro del campo, ya que ve en el extremo brasileño una extensión de sí mismo y un líder capaz de influir tanto en lo futbolístico como en lo anímico, mientras que Pedri también goza de la confianza del técnico alemán, algo que alejó a De Jong del puesto de primer capitán pese a su antigüedad dentro del equipo.

Pero otra razón aumentó las reservas de Flick hacia el jugador neerlandés, relacionada con la forma en que gestionó la lesión que sufrió durante el Mundial.

El Barcelona había anunciado en julio que De Jong sufría una rotura del ligamento lateral interno de la rodilla derecha, y decidió someterlo a un tratamiento conservador y a un seguimiento médico sin intervención quirúrgica.

Según la versión difundida por la Cadena SER, la objeción de Flick no estaba relacionada con el rechazo de De Jong a someterse a una operación quirúrgica, sino con la manera en que gestionó la lesión y su regreso al Barcelona, ya que el técnico considera que quería un jugador más listo y preparado para participar en la mayoría de los partidos.

Pese a ello, la postura de Flick no significa que haya descartado a De Jong de sus planes futbolísticos, pues el técnico alemán sigue considerándolo un jugador importante dentro de su sistema, aunque parece más empeñado en otorgar la capitanía a los jugadores que considera capaces de influir de manera constante dentro del campo, lo que le llevó a preferir a Raphinha y Pedri.