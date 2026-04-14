El Bournemouth sufre un revés, tres días después de su hazaña contra el Arsenal

Andoni Iraola dejará el Bournemouth al final de esta temporada, según confirmó este martes el experto en fichajes Fabrizio Romano. La noticia llega tres días después de la sorpresiva victoria 1-2 sobre el líder, el Arsenal.

El joven técnico, de 43 años, tiene contrato hasta final de temporada con el undécimo clasificado de la Premier. El Bournemouth aún no ha confirmado la noticia.

Llegó en 2023 y ha asentado al equipo en la zona media de la tabla con opciones europeas. En 121 partidos ha logrado una media de 1,41 puntos por encuentro.

Previamente dirigió al Rayo Vallecano, al Mirandés y al AEK Larnaca, y como jugador vistió las camisetas del New York City FC y el Athletic Club.

En los últimos años ha vencido con regularidad a equipos de primera, sobre todo en su campo. El sábado, el modesto Bournemouth sorprendió al Arsenal y complicó su lucha por el título.

Varios medios ingleses le sitúan en el Newcastle United, donde Eddie Howe afronta presiones por los malos resultados.

Según David Ornstein, de The Athletic, el Bournemouth ha hecho todo lo posible por retener a Iraola, que renovó hasta 2024, y respeta su decisión de buscar un nuevo reto. Los candidatos para sustituirlo son Marco Rose, exentrenador del Borussia Dortmund, y Kieran McKenna, del Ipswich Town.