El Borussia Dortmund sorprende al Barcelona con su respuesta a la oferta por Ademi

El FC Barcelona se ha topado con el primer obstáculo en su intento por fichar al internacional alemán Karim Ademi, después de que el Borussia Dortmund rechazara la oferta inicial presentada por el club catalán; sin embargo, todo apunta a que las negociaciones no han llegado a un punto muerto, dada la clara voluntad del jugador de vestir la camiseta de los «blaugranas».

El Barça ve en el fichaje de Ademi, de 24 años, una oportunidad única, ya que el jugador sueña con vestir de azulgrana.

Según Mundo Deportivo, el Barça ya pactó las condiciones personales con el jugador y luego ofreció 20 millones de euros al Dortmund, que lo rechazó por considerarlo insuficiente.

Pese al rechazo, el Dortmund ha dejado la puerta abierta a negociar si llega una propuesta que se ajuste a sus demandas económicas.

El Dortmund sabe que su situación no es fácil: el contrato de Ademi expira en 2025 y no hay indicios de renovación. Si no se llega a un acuerdo este verano, el club alemán corre el riesgo de perderlo gratis dentro de un año.

El Dortmund reconoce su valor deportivo y comercial, pero insiste en recibir una compensación justa.

El Barça, tranquilo, no ve el fichaje como prioridad y prioriza un delantero.

Sin embargo, lo ve como una oportunidad y avanzará si el precio se ajusta a su presupuesto; de lo contrario, se retirará.

Si el jugador y el Dortmund acercan posturas, el fichaje podría concretarse antes del cierre del mercado.