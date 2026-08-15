El sí al traspaso frustrado de Said El Mala al BVB

Por Jochen Tittmar

Borussia Dortmund ha lanzado una señal clara al retirarse de la puja por el fichaje de Said El Mala tras semanas de negociaciones tediosas y varias ofertas rechazadas. Desde el punto de vista deportivo y financiero, el final deliberadamente elegido de este pulso era consecuente.

Nadie discute el talento de El Mala. Con 13 goles y cinco asistencias, el joven firmó una sólida temporada de estreno en el 1. FC Colonia. Aun así, la realidad de los hechos sigue siendo clara: se trata de exactamente una temporada exitosa en el fútbol profesional. Sin participación en una competición europea, sin partidos regulares cada tres días.

El BVB apenas había pagado más de 30 millones de euros por un fichaje en toda su historia. Gastar ahora bastante más de 50 millones, incluidos bonus, por un jugador de 19 años sin experiencia internacional habría sido, sencillamente, irresponsable. Al margen incluso de la enorme presión que de repente habría supuesto esa cifra para el jugador.

En el pasado, el BVB fue criticado ocasionalmente por dejarse arrastrar en negociaciones interminables. Por eso, la actuación consecuente de la cúpula directiva es también un paso en la dirección correcta. Al definir un límite de dolor claro para sí mismo y mantenerlo ahora, el Borussia envía un mensaje contundente al mercado de fichajes: Dortmund no se deja extorsionar. Idealmente, esta firmeza refuerza su propia posición negociadora de cara a futuras ventanas de traspasos.

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El BVB ahora puede cerrar varios frentes de la plantilla

Además, un traspaso récord de esta magnitud habría afectado con fuerza al presupuesto restante. Ahora, sin duda, hay presión por el tiempo y el plan, o los planes B, deberían concretarse lo antes posible. Aun así, ahora hay un mayor margen de maniobra y se puede repartir el dinero ahorrado entre varias necesidades. Al fin y al cabo, la plantilla aún necesita profundidad y calidad en varias posiciones.

Porque con un extremo rápido y desequilibrante como sustituto de El Mala no bastaría ni mucho menos: Dortmund necesita sobre todo con urgencia un mediocentro defensivo estratégico, fuerte en la creación y en los duelos, así como un lateral derecho tras la salida de Yan Couto.

Renunciar a El Mala puede dolerle a algunos aficionados del BVB a primera vista, pero al mismo tiempo es una victoria de la sensatez financiera. El BVB demuestra carácter, preserva su equilibrio económico y pisa el freno en el momento adecuado.

El no al traspaso frustrado de Said El Mala al BVB

Por Tim Ursinus

Desde luego, es comprensible que el BVB acabara harto en algún momento de las horrendas exigencias del 1. FC Colonia. Sin embargo, Borussia Dortmund también deja escapar una oportunidad enorme. Probablemente no vuelva a presentarse de esta forma la ocasión de conseguir tan “barato” al internacional alemán en potencia.

El potencial de Said El Mala es indiscutible, y en su caso el camino hacia la élite mundial parece posible. Que su valor de mercado vaya a bajar si sigue en Colonia es más que improbable, salvo quizá en caso de descenso de los renanos.

Además, con el entrenador Rene Wagner tendrá todavía más oportunidades para demostrar sus cualidades. El Mala goza de una enorme consideración por parte del técnico y, como claro jugador diferencial, debería tener garantizado un puesto de titular. Eso ya se notó poco después de la separación de Lukas Kwasniok.

Por tanto, el BVB también podría haber puesto una u otra cantidad adicional de millones, por la que al final terminó fracasando la operación. Ambos clubes no podían estar ya tan lejos el uno del otro. Sobre todo porque el Borussia, evidentemente, estaba plenamente convencido de las cualidades del joven de 19 años.

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El BVB probablemente podría haber vendido a Said El Mala con beneficio

De lo contrario, Lars Ricken y compañía no habrían sido tan persistentes ni habrían afrontado tantas rondas de negociación. Aun así, desaparece la perspectiva de irrumpir en nuevas dimensiones con un fichaje de este calibre, y eso habría sido sin duda la contratación de este extrem o de enorme talento, y de mandar un mensaje a la competencia directa.

Además, habría sido muy posible que El Mala se convirtiera en el próximo gran activo del Dortmund. En los tiempos actuales no parece utópico que, en una futura venta, hubiera alcanzado cotas como las de Ousmane Dembele, Erling Haaland o Jude Bellingham. No por casualidad algunos clubes de nivel medio de la Premier League, como Brentford, ya habían llamado a su puerta. El Mala ya tiene mercado en las islas.

Si El Mala se mantiene sano, eso difícilmente cambiará. Al fin y al cabo, su atractivo estilo de juego y su ya marcada sangre fría de cara al gol prometen suficiente espectáculo como para abrir al máximo las carteras de los dueños multimillonarios de los clubes. Ahora, probablemente, el BVB nunca sabrá todo lo que podría haber sido posible.