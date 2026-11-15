El Borussia Dortmund, muy criticado por sus propios aficionados tras dos decisiones polémicas

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Una parte de la afición del Borussia Dortmund está harta del club por dos motivos. Los comentarios se han disparado en X bajo la última publicación del BVB.

En 2024, el Borussia Dortmund firmó un contrato de tres años con Rheinmetall. La empresa fabrica, entre otras cosas, tanques, munición, cañones y sistemas de defensa aérea.

En aquel momento, el acuerdo de patrocinio ya suscitó numerosas críticas. Una parte de la afición se indignó y hubo intensas protestas.

Se mostraron pancartas en el estadio, se colocó un tanque falso a las afueras del Signal Iduna Park y se organizaron protestas silenciosas. Participaron más de 90 peñas.

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Ahora, el Dortmund ha decidido no continuar con la colaboración. La decisión ha provocado el enfado de otra parte de la afición.

Sus integrantes consideran que la directiva ha cedido ante el movimiento ultra, a menudo de izquierdas o pacifista. También denuncian una «moral selectiva», ya que el club también ha llegado a acuerdos con varias empresas de apuestas.

Pero lo que más críticas le ha valido al club durante la última semana ha sido su trato a Felix Nmecha. El centrocampista «depositó la corona ante Jesucristo» después de marcar un gol contra el SV Elversberg.

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En Alemania se desató una polémica por su forma de celebrar el gol. Sin embargo, el propio Nmecha aseguró que no pretendía nada malo con su celebración.

«Mi mensaje nunca tuvo como objetivo promover la intolerancia, la discriminación ni el odio en ninguna de sus formas. Como cristianos, nuestro mensaje es de amor y respeto hacia todas las personas, independientemente de su origen, de aquello en lo que crean o de su visión del mundo».

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Aun así, la directiva decidió prohibir a Nmecha que volviera a celebrar un gol de esa manera. La medida recibió críticas de una parte de la afición. Los comentarios se han disparado bajo la última publicación del club, que puede verse a continuación.