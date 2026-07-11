El Borussia Dortmund debe batir su récord de traspaso para fichar al joven talento Konstantinos Karetsas (18)

El Borussia Dortmund considera a Konstantinos Karetsas el sucesor ideal de Julian Brandt, según Florian Plettenberg de Sky Sport. Sin embargo, los 35 millones de euros que pide el KRC Genk podrían truncar el fichaje.

A pesar de su juventud, Karetsas ya ha disputado 92 partidos con el Genk, con 6 goles y 23 asistencias que demuestran su potencial. La temporada pasada, además, repartió catorce asistencias en todas las competiciones.

El jugador, nacido en Genk y que en febrero de 2025 optó por la selección de Grecia, lleva años en la órbita de los grandes clubes. Este verano su traspaso parece el siguiente paso lógico, aunque el Genk pide 35 millones de euros.

Si Genk logra esa cifra, batirá su propio récord: los 26 millones que recibió la temporada pasada por el traspaso de Tolu Arokodare al Wolverhampton Wanderers.

Para el Dortmund, que suele ser prudente en sus inversiones, esa cifra es un obstáculo: su fichaje más caro sigue siendo Ousmane Dembélé, por quien pagó 35 millones en 2016.

Las conversaciones entre ambos clubes llevan tiempo estancadas, pero ahora se buscan alternativas. El director técnico del Dortmund, Ole Book, presiona para cerrar el fichaje.

También se ha mencionado al AC Milan como posible destino para Karetsas; el entrenador Rúben Amorim lo sigue de cerca. Galatasaray vigila la situación del «Messi griego», quien tiene contrato con Genk hasta mediados de 2029.