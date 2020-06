El Borussia de Dortmund pierde la "pole position" en el fichaje de Ferran Torres

El equipo alemán da un paso al costado en el fichaje de Ferran por la enorme competencia y se centrará en retener en Dortmund a Jadon Sancho

Durante unos meses, el Borussia de Dortmund estaba en la 'pole position' para conseguir el fichaje del valencianista Ferran Torres. Eso ha cambiado en las últimas horas. El club alemán, según ha podido saber Goal Alemania, a través de una información de Kerry Hau, el BVB ya no es el mejor colocado y sabe que la competencia por el mejor juvenil de es encarnizada. El Dortmund, que no llegó a presentar una oferta oficial por el futbolista de Foios, de club a club, entiende que no va a poder competir con los clubes que están pujando ahora por el jugador.

Dortmund tira la toalla en el fichaje de Ferran y lo ve casi imposible

La decisión del BVB, según ha podido saber Goal, consistirá en dar un paso al costado en sus aspiraciones de fichar a Ferran, al que ahora mismo ven casi imposible. Valoraban su fichaje en unos 50 millones de euros, una cantidad más que respetable. Sin embargo, viendo cómo está el mercado ahora y la brutal competencia que ha surgido en el fichaje de Ferran, entienden que ya no son los grandes favoritos para conseguir hacerse con sus servicios. Por tanto, en el club creen que el mejor movimiento posible pasa por centrarse en intentar reterner a Jadon Sancho, pretendido por el y valorado en 128 millones de euros.

Ferran acaba contrato en 2021 y tiene una cláusula de 100 millones

En el Dortmund existe el convecimiento de que Ferran Torres maneja ofertas de grandes clubes europeos. Goal y Spox afirman que el de Foios tiene sobre la mesa el interés de dos equipos de española - uno de ellos es el , según le consta a Goal España-, dos ofertas de y otra de un club de la serie A. El CF, a pesar de sus esfuerzos, no ha podido cerrar su renovación durante estos meses. Ferrn termina contrato el 30 de junio de 2021 y tiene una cláusula de rescisión de 100 millones de euros,

Ferran Torres, centrado en acabar la temporada bien, decidirá a final de temporada

¿Y el jugador qué? Pues Ferran Torres está concentrado únicamente en el presente, en mejorar cada día y en ser cada vez más decisivo para su club, el Valencia CF. El chico siempre ha querido renovar, pero ahora considera que la prioridad es hacer 11 buenos partidos y no escuchar a nada ni nadie. Fuentes cercanas al jugador aseguran que Ferran se ha fijado el final de la temporada como el momento de sentarse a negociar y tomar una decisión sobre su futuro. Su entrenador, Albert Celades, suspira porque siga en el Valencia.