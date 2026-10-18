Escribe que, incluso «en las más altas esferas de la dirección», «ya no se espera que el director deportivo siga ejerciendo su cargo mucho más allá del mercado de fichajes de invierno». Y ahora incluso hay dudas de que Krösche permanezca hasta entonces.

Krösche tiene contrato con el Eintracht hasta 2028. Sin embargo, la relación entre el dirigente y el histórico club, que en su día fue tan fructífera, ha mostrado grietas evidentes en los últimos meses y años. Según se cuenta, el presidente del SGE y máximo responsable del consejo de supervisión, Mathias Beck (55), preparará el lunes a los socios «entre líneas» para la despedida de Krösche durante la asamblea general.

La búsqueda de un sucesor de Krösche se está «intensificando». Entre los posibles candidatos figuran Joti Chatzialexiou (50), que actualmente está haciendo un buen trabajo en el 1. FC Núremberg, y el exjugador del SGE Christoph Spycher (48), del Young Boys de Berna. También se estaría barajando el regreso de Pirmin Schwegler (39, VfL Wolfsburgo) y Fredi Bobic (54, Legia de Varsovia).

Si finalmente llega pronto un nuevo responsable deportivo al club de Fráncfort, se espera que adopte una nueva estrategia de fichajes. En el Eintracht existe consenso en que el modelo que había funcionado en los últimos tiempos, consistente en comprar talentos por sumas considerables y venderlos después por cantidades mucho mayores, ya no funciona. El riesgo financiero se ha vuelto demasiado grande. Además, Krösche ya no ha tenido tanto acierto en el mercado de fichajes. El nuevo rumbo debería centrarse más en la estabilidad.

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Pero la relación del exdirector deportivo del RB Leipzig con el Eintracht no se ha deteriorado solo por eso. También el sonado error de elegir al español Albert Riera como sucesor de Dino Toppmöller la temporada pasada ha dañado su reputación. A ello se suma, entre otras cosas, su acercamiento al AC Milan el pasado verano.

¿Desde cuándo trabaja Markus Krösche en el Eintracht Fráncfort?

Krösche, que anteriormente había trabajado con éxito en Paderborn, llegó a Fráncfort procedente de Leipzig en el verano de 2021. Bajo su dirección, el Eintracht escribió una página exitosa en la historia del club y, además de ganar la Europa League, logró clasificarse para la Champions League. Krösche acertó con varios fichajes y consiguió vender jugadores por sumas en algunos casos desorbitadas. Entre ellos figuran las ventas récord de Randal Kolo Muani (95 millones de euros, PSG), Hugo Ekitike (95 millones de euros, FC Liverpool) y Omar Marmoush (75 millones de euros, Manchester City).

Sin embargo, el porcentaje de acierto de Krösche ha sido mucho menor últimamente, por lo que el Eintracht firmó una temporada pasada decepcionante (octavo puesto en la Bundesliga y fuera de las competiciones europeas). El inicio de esta campaña con el nuevo entrenador Adi Hütter también ha sido irregular. Con 16 goles encajados tras seis jornadas, el conjunto de Fráncfort tiene una de las defensas más débiles de la liga. Al menos, el equipo de Hesse puede respirar por ahora después de la victoria por 1-0 ante el 1. FC Colonia el viernes por la noche, su segundo triunfo de la temporada. Actualmente ocupa el undécimo puesto de la clasificación.