Las duras declaraciones del director del NEC, Wilco van Schaik, sobre las condiciones en Bodø/Glimt tampoco han pasado desapercibidas en Noruega. Un portavoz del club noruego ha respondido a las críticas y afirma que el NEC no expresó ninguna queja de antemano.

Van Schaik se mostró llamativamente crítico con las instalaciones en Bodø. Según el director general del NEC, sobre todo el baño de hielo proporcionado no estaba ni mucho menos a la altura de lo que esperaba de un entorno de Liga de Campeones.

«Acabo de estar en el vestuario, esto es un batiburrillo», señaló Van Schaik. «Pedimos una bañera y hielo. Creo que simplemente han sacado una bañera de alguna tienda de bricolaje y le han puesto hielo dentro. Esto es realmente inaudito».

Esas declaraciones tuvieron una amplia repercusión y también llegaron a Bodø/Glimt. En declaraciones al medio noruego Nettavisen, un portavoz del club asegura no reconocerse en la imagen que trazó Van Schaik.

«En las últimas semanas hemos hablado mucho con el NEC y no hemos recibido ninguna respuesta de que hubiera cosas que no estuvieran en orden», afirmó el portavoz. Según el noruego, además, no hay nada excepcional en la bañera que se preparó para el NEC.

«La misma bañera estaba allí cuando jugaron aquí el Manchester City y el Inter, y nadie dijo nada al respecto», continuó. «Es la primera vez que oímos que hay algo mal con ella. Creemos que hemos proporcionado lo que se nos pidió».

Después, el portavoz sitúa aún más en perspectiva las críticas de Van Schaik. «Hay equipos que ofrecen cubos de basura llenos de hielo, así que hay alternativas mucho peores», concluyó el portavoz de prensa del Bodø/Glimt.

Por cierto, los comentarios de Van Schaik ya le valieron el lunes bastantes críticas tanto de aficionados neerlandeses como noruegos en X. «Qué falta de respeto tan increíble», escribió alguien, mientras que otro usuario afirmó: «Y luego salir igualmente a hacer el ridículo sin opción alguna. Estas palabras después de la semana pasada... El neerlandés definitivo, cuánta palabrería. ¡Vamos, Bodø!»

El periodista noruego Sigve Kvamme ironiza en X: "Solo cuando el gigantesco club NEC Nijmegen, un club cuyo nombre has tenido que buscar un momento, llega a Aspmyra, se critica con dureza la falta de instalaciones".

Mientras tanto, el NEC deberá encontrar la respuesta sobre todo en el campo este martes por la noche. El conjunto de Nimega tendrá que borrar una anterior derrota por 1-3 para mantener vivas sus opciones de alcanzar la fase de liga de la Liga de Campeones. Si queda eliminado, al NEC le quedará como red de seguridad la fase de liga de la Europa League.

El partido comienza este martes por la noche a las 21:00 en el Aspmyra Stadion, del que ya tanto se habla.







