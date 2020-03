El ‘Bienvenidos’ de Miguel Ríos, adaptado para el Granada, retumbará antes de la semifinal

Uno de los granadinos universales es sin duda Miguel Ríos. El popular músico ha adaptado su tema más conocido y uno de los pioneros del rock and roll en con motivo del partido de vuelta de semifinales de la que enfrentará a y Athletic (DAZN, 21:00).

Su himno sonará antes del partido para alentar a los jugadores y envalentonar aún más a una afición que lucirá sus mejores galas para un partido histórico.

Con la adaptación de la letra fruto de la colaboración entre el propio Ríos, Luis García Montero y Juan Vida, el nuevo himno sonará unos minutos antes del arranque del encuentro.

Así lo indincó el propio Granada a través de una nota añadiendo que la adaptación de la letra del Bienvenidos ha sido a iniciativa del propio Miguel Ríos quien escribió la nueva versión junto a García Montero y Vida, todos coautores y con el respaldo del club. Los tres son grandes aficionados de la entidad granadinista.

"Rojiblancos bienvenidos, gracias por estar aquí

bienvenidos al estadio de Los Cármenes.

Sol y nieve es nuestra tierra, esperanza y corazón,

nuestro equipos nos hará seres eléctricos.

Ayúdanos a conquistar las ilusiones de saber ganar

respeto y ley para el rival, en nuestro campo hay fraternidad

Seguidores de Granada, gracias por vuestro calor

vuestra ayuda hoy será imprescindible.

Los recuerdos del futuro levantados con pasión

defendemos con orgullo tus colores

Ayúdanos a conquistar las ilusiones de saber ganar

respeto y ley para el rival, en nuestro campo hay fraternidad

El Granada es nuestro campeón

¡Bienvenidos! (VIS)

Hoy el grito de tu afición

¡CAMPEONES!"

La ciudad de Granada está como loca para este partido que es histórico y por el que se volcarán.

Además del nuevo himno del Granada para la ocasión, los autobúses lucen mensajes de apoyo al equipo (por ejemplo, 'Vamos mi Granada') y las terrazas y balcones de las viviendas de la localidad andaluza lucen en rojo y blanco por los colores de su equipo.

No me esperaba para nada que los buses llevasen este mensaje. ¡¡Qué ilusión me ha hecho hostias!!

VAMOS MI GRANADA ⚪🔴 @GranadaCdeF#ConFuerzayConValor #eternalucha pic.twitter.com/jNUu3T4r2z