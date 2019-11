El Betis ya parece una pesadilla para el Real Madrid en el Bernabéu

El equipo andaluz había ganado en las dos últimas temporadas y, este sábado, obtuvo un valioso punto.

El se enfrentó este sábado al Real y, a juzgar por los momentos de cada uno, los dirigidos por Zinedine Zidane parecía que le ganarían sin problemas al conjunto de Rubi, cuya continuidad en el banquillo del Benito Villamarín sigue pendiendo de un hilo. Sin embargo, con el empate 0 a 0, el club andaluz confirmó que es una pesadilla para la institución merengue cuando se ven las caras en el Santiago Bernabéu. El Real Madrid, de hecho, había perdido las dos últimas veces...

0-2 EN 2018/19

El último partido de la temporada 2018/19 fue precisamente el que cerró la jornada 38 del campeonato pasado, con los verdiblancos ganando a un equipo merengue que ya no jugaba por nada. Zidane había vuelto al banquillo del Bernabéu tras la salida de Santiago Solari, pero no pudo enderezar el rumbo de un Madrid golpeado desde la eliminación en ante el . El pasado 19 de mayo, los andaluces tampoco aspiraban ni siquiera a entrar en la y la historia terminó con el Coliseo Blanco pitando a los suyos: el Madrid cerraba la peor campaña en más de 20 años con una actuación acorde a sus circunstancias, errática y sin chispa. ¿El resultado? Loren Moron abrió la cuenta en el 61' y Jesé, justo un ex del Real, sentenció en el 75' para el 2-0 de los entonces conducidos por Quique Setién.

0-1 EN 2017/18

En la temporada 2017/18, el Madrid también había perdido en casa recibiendo al Betis. El 20 de septiembre de 2017 iba a ser sobre la bocina y con un gol de Antonio Sanabria en el minuto 94, a centro de Barragán. Era la quinta jornada del campeonato doméstico y el resultado dejaba a los blancos en el octavo lugar de la clasificación, fuera de los puestos europeos y con apenas 8 puntos. ya empezaba a escapársele a un equipo de Zidane que veía cómo el ganaba sus primeros cinco compromisos y tomaba 7 puntos de ventaja respecto de los capitalinos en poco más de un mes de competición. Además, en ese partido el Real no sólo perdió ante el Betis como local después de 19 años, sino también la racha de 73 encuentros consecutivos marcando al menos un gol, y lo hizo justo en el día en el que regresaba su gran goleador, Cristiano Ronaldo, sancionado con 5 juegos por su expulsión en el Camp Nou durante la Supercopa de ante el Barça.

2-1 EN 2016/17

Hace más de dos años y medio que el Real Madrid no puede ganar al Betis en el Bernabéu. La última vez fue en la temporada 2016/17, cuando se midieron el 12 de marzo de 2017 por la jornada número 27 de LaLiga. El equipo de Zidane llegaba líder del campeonato con 62 puntos, dos más que el Barcelona, mientras que el Betis era decimocuarto, con 28. Pese a todo, los andaluces se lo pusieron muy difícil a los locales y se adelantaron con un tanto de Sanabria en el minuto 24. Sin embargo, Cristiano Ronaldo cabeceó un centro de Marcelo para empatar en el 41' y Sergio Ramos, también de cabeza, firmó el sufrido 2-1 definitivo en el 81', cuando el Betis hacía ya tres minutos que jugaba con 10 hombres por la expulsión de Cristiano Piccini. El Madrid terminaría esa Liga siendo campeón y el Betis, decimoquinto.

5-0 EN LA 2015/16

La última victoria cómoda del Real Madrid sobre el Betis en casa es la del 29 de agosto de 2015, por la segunda jornada de LaLiga. En esa oportunidad, el equipo que entonces dirigía Rafa Benítez se impuso 5-0 al de Pepe Mel con dianas de Gareth Bale (2), James Rodríguez (2) y Karim Benzema. Ese Madrid iba a perder LaLiga a manos del Barcelona apenas por un punto (91-90), mientras que el Betis cerró la campaña en el décimo lugar de la clasificación.