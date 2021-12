El Betis y Claudio Bravo inician los primeros contactos para su renovación

La renovación de Fekir está más que encaminada y con la de Manuel Pellegrini no debe haber mayores complicaciones, habida cuenta que ha sido el entrenador quien emplazaba el tratamiento de su continuidad para más adelante. Pero en el Real Betis tienen trabajo por delante en cuanto a la confección de la plantilla para la temporada que viene, sobre todo con el dilema que supone el renovar o no a determinados jugadores, con sueldo alto, que terminan contrato. Entre ellos está Claudio Bravo.

La entidad ya ha tenido las primeras comunicaciones para tratar el tema de su renovación por un año más, aunque solo ha sido una toma de contacto para conocer impresiones. El jugador termina contrato al final de la presente temporada y los dirigentes consideran que lo más prudente es ofrecerle una campaña más al meta.

En principio el jugador quería dos años garantizados pero parece que el chileno podría aceptar la propuesta del club. Bravo está contento en la ciudad, en el equipo y se considera importante dentro del grupo.

El principal avalista para la continuidad del portero es el propio entrenador. Pellegrini considera que Bravo es un jugador que todavía mantiene el nivel para estar en la alta competición y lo ve como su extensión dentro del vestuario. El chileno tiene la jerarquía suficiente en la plantilla para que su mensaje tenga calado, sin ir más lejos es uno de los capitanes del equipo. Y además de su aportación sobre el verde, es un jugador que se implica en la estrategia.

El técnico ya ha hecho ver al club el pensamiento que tiene él en cuanto la continuidad de su compatriota y desde la entidad se quiere hacer un esfuerzo para atender la petición del entrenador.

Bravo se encuentra en la recta final de su recuperación aunque ayer no estuviera con el resto de sus compañeros en el último encuentro de la Europa League, donde el cuadro verdiblanco perdió 3-2. Pellegrini aseguraba en sala de prensa, en la previa de ese encuentro, que “todavía no se integra en el grupo, no ha hecho fútbol. Espero que la próxima semana podamos contar con él al cien por cien”. El portero se lesionó en el choque precisamente de la Liga Europa frente al Ferencvaros por un problema muscular pero se espera que reaparezca antes de que acabe 2021.