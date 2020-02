El Besiktas no quiere comprar a Karius, que tendrá que volver al Liverpool

El Besiktas, equipo en el que está cedido, no ejercerá la opción de compra a final de temporada

Quién no recuerda a Loris Karius. El meta alemán, que protagonizó aquella desafortunada actuación en la final de la 2018, en Kiev, ante el , no ha levantado cabeza desde entonces. A pesar de que salió cedido del para fichar por el turco como cedido durante dos temporadas, el portero volverá a Anfield. En su momento, el fichaje del brasileño Alisson Becker reforzaba uno de los puntos débiles de aquel equipo subcampeón de Europa y, por lo tanto, el alemán buscó una salida para no ver los partidos desde el banquillo. Aquellos dos brutales fallos en la final de Kiev le marcaron para siempre y quizá por eso salió del Liverpool.

Sin embargo, en tampoco ha tenido una buena temporada y sus errores han seguido produciéndose. Y claro, con ellos, han llegado una catarate de críticas, burlas, memes y vídeos virales de los aficionados recogiendo sus fallos. Ahora, cuando todavía no se ha cumplido el plazo de su cesión, el exportero del Liverpool, según The Atlantic, ya sabe que no continuará en Estambul. Los turcos tampoco le quieren y tendrá que volver a Anfield.

Karius no se siente cómodo en Turquía, no está feliz en el Besiktas y seguramente vuelva a su equipo de procedencia, el Liverpool. Senol Gunes, técnico del Besiktas, ya admitió el año pasado que no se sentía "parte del equipo". Y por otro lado, Karius denunció al club turco por el impago de cuatro mensualidades de su salario. El futuro inmediato de Karius pasa por volver a Liverpool. Al fin y al cabo, ese sigue siendo su club. El Besiktas no ejercerá la opción de compra a final de temporada