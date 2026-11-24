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Harry Kane sufrió una grave lesión poco después de renovar con el Bayern. El delantero, de 33 años, se suma así, en cierto modo, a una triste lista.

Una cuestión parece preocupar especialmente a la cúpula del Bayern en estos momentos: ¿cuándo justificará Jamal Musiala su enorme salario? O, mejor dicho, ¿llegará a justificarlo alguna vez? El jugador, de 23 años, amplió anticipadamente su contrato en febrero de 2025 hasta 2030 y pasó a ser el mejor pagado del club, con un sueldo anual que, según se informa, asciende a 25 millones de euros.

Menos de cinco meses después, Musiala se fracturó el peroné. Desde su regreso sufrió numerosos contratiempos, hasta que este verano se hizo pública su disfunción neurológica. Su última ausencia fue de dos meses por una rotura de fibras musculares. «Lo que sabemos, por desgracia, hace pensar que le resultará difícil volver al nivel que ha mostrado tantas veces aquí, en este estadio», dijo el viernes Karl-Heinz Rummenigge, miembro del consejo de supervisión . Y, si así fuera, su salario «ya no sería asumible» y habría que debatir un ajuste.

Las duras palabras de Rummenigge dieron una dimensión completamente nueva al debate que ya habían abierto Uli Hoeneß y Jan-Christian Dreesen . Nunca antes el Bayern había cuestionado públicamente de tal manera un contrato firmado de mutuo acuerdo. Musiala es un caso especial por su inusual enfermedad. Sin embargo, en los últimos tiempos se ha convertido, en cierto modo, en una triste tradición en el Bayern que los jugadores se lesionen tras renovaciones especialmente lucrativas o que, por otros motivos, no vuelvan a alcanzar el nivel que habían mostrado antes.

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Gnabry, Coman y Goretzka bajaron su rendimiento tras renovar

En 2020, el Bayern ganó los seis títulos. El equipo de Múnich era entonces el mejor de Europa y, además, tenía futuro. Muchos de sus jugadores clave estaban en la mejor edad para un futbolista. Por eso despertaban interés internacional y contaban con una posición negociadora favorable cuando sus contratos se acercaban a su fin.

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La directiva de entonces, encabezada por el presidente ejecutivo Oliver Kahn y el director deportivo Hasan Salihamidzic, quería mantener unido al equipo campeón a toda costa y realizó un gran esfuerzo económico para conseguirlo. Joshua Kimmich, Leon Goretzka, Serge Gnabry y Kingsley Coman renovaron uno tras otro. Los cuatro obtuvieron importantes aumentos de sueldo y pasaron a cobrar entre 17 y 20 millones de euros, lo que los situó entre los mejor pagados.

Mientras Kimmich se consolidó como pieza clave, Goretzka, Coman y Gnabry nunca volvieron a rendir como antes y pronto fueron considerados candidatos a salir. Los motivos fueron distintos: Coman y Gnabry sufrieron problemas físicos recurrentes, mientras que el estilo de juego de Goretzka encajaba cada vez menos con la evolución general del fútbol, también en Múnich.

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Aunque partía de un nivel general más bajo, la caída de Eric Maxim Choupo-Moting fue, en proporción, quizá aún más pronunciada. A principios de 2023, con 33 años, el delantero recibió un nuevo contrato que duplicó su salario hasta unos diez millones de euros, según se informa. En el año y medio siguiente solo marcó cinco goles y después abandonó Múnich sin dejar traspaso. Coman fue vendido en 2025 por una cantidad muy inferior a su valor de mercado, Goretzka se despidió sin dejar traspaso y Gnabry renovó con una rebaja salarial.

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Bayern: Davies también causa baja con frecuencia, como Musiala

Igual que Kahn y Salihamidzic hicieron en su día un esfuerzo económico para renovar a Kimmich, Goretzka, Coman y Gnabry, sus sucesores Max Eberl y Christoph Freund lo hicieron durante los dos últimos años, uno tras otro, con Kimmich de nuevo (renovación hasta 2029), Alphonso Davies (2030), Jamal Musiala (2030), Dayot Upamecano (2030) y Harry Kane (2029).

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Todos esos acuerdos también parecían razonables en su momento. Por ahora, Kimmich y Upamecano han justificado sus renovaciones. Davies, en cambio, va de un contratiempo físico a otro desde que firmó, igual que su buen amigo Musiala. O, mejor dicho, cojea de uno a otro. Justo cuando Davies había recuperado la forma al comienzo de esta temporada, sufrió una rotura de fibras musculares con la selección de Canadá.

Kane afronta la baja por lesión más larga de su carrera profesional

Ahora la «maldición» también ha alcanzado a Kane. Tras meses de negociaciones, el delantero inglés, de 33 años, amplió a principios de noviembre su contrato, que estaba próximo a vencer, hasta 2029. La renovación incluyó un aumento de sueldo hasta los 29 millones de euros, según se informa, el salario más alto de la historia del Bayern. ¿Y después? Dos partidos sin marcar y una rotura de la sindesmosis ante el 1. FC Colonia. Kane ya ha sido operado y estará de baja unos tres meses .

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Le espera la baja por lesión más larga de su carrera profesional. Hasta ahora, según la base de datos de Transfermarkt nunca había estado ausente más de 68 días consecutivos (en 2020, por una rotura muscular en el muslo). ¿Cuánto tardará en recuperar su mejor nivel una vez restablecido? A largo plazo, las esperanzas de que Kane lo consiga son mucho mayores que en el caso de Musiala y probablemente también que en el de Davies, igualmente propenso a las lesiones.

Mientras tanto, a corto plazo, el Bayern se está quedando sin jugadores de ataque. Ismael Saibari (rotura de la sindesmosis) y Gnabry (lesión muscular en el muslo) estarán de baja durante semanas, igual que Kane. Michael Olise también arrastra molestias y probablemente se pierda el partido del miércoles contra el OSC Lille en la Champions League . Al menos, Musiala reapareció ante el Colonia y Luis Diaz también debería regresar pronto.