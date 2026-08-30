El Bayern de Múnich puso fin a las crecientes especulaciones sobre el futuro de su estrella francesa Michael Olise, al confirmar que actualmente no existen negociaciones para renovar su contrato, en un mensaje sereno pero contundente.

Los rumores sobre el futuro de Olise se intensificaron durante el verano, después de que varios informes apuntaran al deseo del jugador, de 24 años, de vestir algún día la camiseta del Real Madrid, e incluso de que había comunicado esa aspiración a algunos de sus compañeros en la selección de Francia durante el Mundial.

Otros informes también hablaron del interés del club blanco en ficharlo, así como de la posibilidad de presentar una oferta que alcanzaría los 150 millones de euros.

Sin embargo, la directiva del Bayern no ha recibido ninguna oferta oficial del Real Madrid, según confirmó Jan-Christian Dreesen, director ejecutivo del club bávaro, quien subrayó en declaraciones anteriores que no ha llegado «ni una llamada, ni un mensaje, ni siquiera un fax» del club español en relación con Olise.

Dreesen volvió a referirse al tema tras la victoria del Bayern ante el Stuttgart, asegurando que el club no ve necesidad de precipitarse en la renovación del contrato del jugador, que se extiende hasta el verano de 2029.

Dreesen declaró, según el diario alemán Bild: «No hay negociaciones en este momento. Michael tiene contrato hasta 2029, por lo que no hay razón para apresurarse».

Añadió que el Bayern no se preocupa por lo que se dice fuera de los muros del club, dado que Olise se siente cómodo dentro del equipo y mantiene un rendimiento brillante, aclarando que el nivel del jugador sobre el terreno de juego representa la respuesta más clara a todos los rumores. El directivo bávaro afirmó: «El lenguaje decisivo se habla dentro del terreno de juego. Y como responsable que conoce lo que ocurre en el interior, a veces sientes diversión y a veces asombro ante todo lo que se escribe. Siempre dijimos que eso son tonterías».

El Bayern de Múnich inauguró la defensa del título de la Bundesliga con una goleada por 5-1 ante el Stuttgart, el pasado viernes. Olise marcó el segundo gol en el minuto 55.

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