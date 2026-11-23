Compartir Sigue a GOAL en Google

Anuncios

Carsten Ramelow, presidente del sindicato de futbolistas Vereinigung der Vertragsfußballspieler (VDV), se ha sumado a las críticas por el caso Jamal Musiala y ha arremetido contra los responsables del Bayern.

Los dirigentes transmitieron un «mal mensaje» con su trato a Musiala, declaró el exinternacional a RTL/Sky Sport, y añadió: «Creo que los responsables se han marcado un auténtico gol en propia puerta».

Ramelow (52 años) reprochó a Karl-Heinz Rummenigge, miembro del consejo de supervisión del club muniqués, y a sus colegas que hayan perdido de vista a la persona que hay detrás del futbolista. «El chico me da mucha pena», dijo. «Lo que muchos olvidan es que, aunque los jugadores ganen hoy mucho más que en nuestra época, todos son personas. Y también en el fútbol la cabeza es enormemente importante». Las críticas desde dentro del propio club «no han ayudado», sino todo lo contrario: «Creo que esto dejará huella».

También en la imagen del Bayern. «El Bayern siempre había sido conocido como un club muy solidario, que además ha ayudado a muchos exjugadores. Oír algo así ahora es, desde luego, una mala señal», afirmó Ramelow. «Debatir públicamente algo así no es propio del Bayern. Eso no se hace».

Anuncios Anuncios

Ramelow rechazó las propuestas planteadas sobre todo por Rummenigge, según las cuales el contrato de Musiala podría modificarse en el caso de que el mediapunta no recuperase plenamente su capacidad de rendimiento a consecuencia de su enfermedad neurológica. «Hay que dejar una cosa clara: un contrato es un contrato. Lo firmaron ambas partes y no se puede cambiar».