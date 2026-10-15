El Arsenal, campeón de la Premier League, ha puesto el nombre del surcoreano Kim Min-jae, defensa del Bayern Múnich, sobre la mesa de sus opciones, mientras el club bávaro se prepara para mantener conversaciones con el jugador sobre su futuro.

El diario alemán "Bild" informó de que Maurizio Micheli, jefe del departamento de ojeadores del Arsenal, es quien propuso a Kim a la dirección del club londinense.

Micheli había desempeñado un papel en el traspaso del defensa coreano al Nápoles, cuando trabajaba en el club italiano.

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El periódico añadió que el Bayern se prepara para mantener conversaciones con Kim sobre su futuro, teniendo en cuenta que su contrato se extiende hasta 2028 y que su salida el próximo mes de enero parece poco realista.

Se espera que el mercado de invierno sea tranquilo en el Bayern, según "Bild". El diario señaló que el club solo se movería si surgiera una oportunidad adecuada para incorporar un sustituto del extremo colombiano Luis Díaz, mientras que no hay planes para fichar un lateral derecho ni para reforzar otras posiciones.

El Bayern ocupa actualmente la tercera posición en la Bundesliga, con 11 puntos de 5 partidos, tras 3 victorias y dos empates, a dos puntos del Friburgo y del Borussia Dortmund.

El conjunto bávaro había empatado con el Augsburgo (2-2) en la última jornada, en un partido que registró el gol más rápido en la historia de la Bundesliga, obra de Robin Fellhauer, jugador del Augsburgo.

En la Liga de Campeones, el Bayern ha sumado 4 puntos en dos partidos, tras ganar al Bodø/Glimt noruego (5-0) y empatar después con el otro equipo noruego, el Viking, con un resultado de (3-3).



