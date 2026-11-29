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El Bayern de Múnich encadena los contratiempos. A sus problemas de lesiones se suma la incertidumbre sobre cuánto tiempo estará de baja Kimmich tras su incidente en Hamburgo.

Si se cumple el pronóstico del exárbitro Patrick Ittrich, el Bayern de Múnich tendrá que prescindir de Kimmich, su referente en el centro del campo, durante los partidos de Bundesliga que quedan este año.

«Por experiencia, probablemente se puede decir que serán al menos tres partidos», afirmó Ittrich como experto de Sky.

Kimmich vio la tarjeta roja por una agresión de manos del árbitro Bastian Dankert en el partido a domicilio del Bayern contra el Hamburgo (0-0). Antes había tenido un enfrentamiento con el delantero del Hamburgo Alexander Rössing-Lelesiit: Kimmich respondió a un empujón tirando al suelo a su rival del pelo.

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Es posible que el jugador del Bayern se beneficie de circunstancias atenuantes. «Dependerá de lo que escriba el árbitro en su informe», explicó Ittrich. «Si menciona la provocación, si se disculpa ante el jugador... Todo eso se tendrá en cuenta».

Getty Images

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Kimmich se mostró autocrítico tras lo ocurrido y calificó su acción de «totalmente injustificable». «Tengo que disculparme ante el equipo . La verdad es que tampoco sé cómo explicarlo», añadió el capitán de la selección alemana. «Fue, desde luego, una estupidez muy, muy grande, y me alegro de que hayamos sumado un punto».

Además de Kimmich, el Bayern perdió en Hamburgo a otro de sus jugadores importantes por lesión. Konrad Laimer tendrá que ser operado por una lesión de tobillo y, según se informa, estará de baja al menos tres meses.

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Tras las roturas de los ligamentos de la sindesmosis de Ismael Saibari y Harry Kane, la rotura de fibras de Jamal Musiala y la lesión de tendón de Manuel Neuer, Laimer es la siguiente baja de larga duración en el equipo de Vincent Kompany.

¿Qué partidos se perdería Joshua Kimmich?

Al menos, el Bayern también recupera jugadores: Alphonso Davies (rotura de fibras), Michael Olise (contusión) y Serge Gnabry (lesión muscular) podrían estar disponibles de nuevo para el duelo de Copa contra el Hertha BSC. Todo apunta a que Kimmich también podrá jugar contra el líder de la segunda división, ya que, previsiblemente, solo será sancionado en la Bundesliga. Las sanciones que abarcan todas las competiciones se reservan para infracciones muy graves.

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Si se cumple el pronóstico de Ittrich, y se espera una decisión el lunes o el martes, Kimmich se perdería los partidos de liga contra el SC Paderborn, el TSG Hoffenheim y el Werder Bremen. En cualquier caso, sí podría jugar en la Champions League contra el Slavia de Praga.

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