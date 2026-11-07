El Bayern de Múnich conservó el liderato de la Bundesliga tras vencer a domicilio al Mainz (2-1) este sábado, en el estadio Mewa Arena, en el marco de la novena jornada de la competición.

El gigante bávaro elevó su cuenta con esta victoria hasta los 21 puntos, liderando por diferencia de goles sobre el Dortmund, segundo clasificado, mientras que el Mainz se quedó congelado en los 10 puntos, en la décima posición.

Joshua Kimmich abrió el marcador para los visitantes en el minuto 14, tras un pase de Harry Kane, que aprovechó un error defensivo del Mainz antes de ceder el balón al centrocampista alemán, que ejecutó un potente disparo que acabó en la escuadra superior derecha de la portería.

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El joven Lennart Karl añadió el segundo gol del Bayern, en el minuto 57, con la asistencia también de Harry Kane, antes de que Phillipp Tietz marcara el único gol del Mainz de cabeza, en el minuto 90+3.

Lesión de Neuer

El partido presenció cómo Manuel Neuer, portero del Bayern de Múnich, se vio obligado a abandonar el campo por una lesión en el pie, con lo que Jonas Urbig lo sustituyó antes del final de la primera parte.

El incidente se produjo tras un ataque del Mainz que terminó con el balón llegando a Lee Jae-sung, que lo introdujo en la red, pero el árbitro anuló el gol por fuera de juego.

El portero alemán, de 40 años, no pudo completar el partido, en medio del temor a una recaída del problema en el pie, que lo había apartado del Bayern durante 3 partidos, antes de su regreso a la titularidad frente al Atlético de Madrid en la Liga de Campeones de Europa (2-0).

Neuer había comenzado el duelo ante el Mainz como titular, en un partido con especial significado para él, después de convertirse en el jugador de mayor edad en disputar la Bundesliga con la camiseta del Bayern de Múnich.

El gigante bávaro ya arrastra además varias lesiones más, pues están ausentes de sus filas Jamal Musiala, Ismail Saibari, Serge Gnabry y Luis Díaz.

El segundo clasificado mantiene la persecución

A la misma hora que el partido entre el Bayern de Múnich y el Mainz, el Borussia Dortmund logró la victoria ante su invitado el Elversberg por el resultado de (2-1) también, con lo que se mantiene detrás del líder únicamente por diferencia de goles.

Los dos goles del Dortmund los marcó su internacional alemán Felix Nmecha, en los minutos 55 y 71, mientras que Noel Futkeu firmó el único gol del Elversberg, en el minuto 81.