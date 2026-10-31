Según informa el diario español Sport, el Real Madrid es el único interesado que queda en la puja por el atacante de solo 16 años.

Según esta información, Gabriel habría rechazado al Paris Saint-Germain, que, al parecer, también había intentado fichar al inglés en las últimas semanas. El motivo sería que el joven no considera beneficioso para su desarrollo marcharse a una liga menos competitiva como la francesa.

Además, habría reiterado su deseo de trasladarse a España. Cree que allí encontraría las mejores condiciones para aprovechar al máximo sus cualidades y desarrollarse de la mejor manera posible.

Como el Barça, según diversos medios, se habría retirado de la puja por el jugador de 16 años hace ya algún tiempo, un fichaje por el Real Madrid parece el paso lógico. Los blancos también habrían mostrado un gran interés por Gabriel.

Hasta hace poco, el Bayern de Múnich también figuraba como posible destino del joven. Ya habría habido conversaciones entre los responsables del club muniqués y el entorno del adolescente, y el entrenador Vincent Kompany sería especialmente admirador del mediapunta.

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¿A qué club se incorporará JJ Gabriel tras su salida del Manchester United?

Lo que ya está claro es que Gabriel dejará en verano el Manchester United, su club hasta ahora. Gabriel juega para los Red Devils desde los once años y marcó 23 goles en 23 partidos con el equipo sub-18 la temporada pasada. Por ello fue elegido mejor jugador de la Premier League sub-18. Además, en agosto debutó como profesional y se convirtió en el jugador más joven de la historia del United en jugar con el primer equipo.

Debido a las normas del Brexit, Gabriel, en principio, no puede trasladarse a otro país hasta cumplir los 18 años. En Inglaterra, por ahora solo puede firmar un contrato de beca y no podrá suscribir uno profesional hasta los 17. Sin embargo, el origen de sus padres podría abrirle una vía: según informaciones de Sky, Gabriel quiere solicitar un pasaporte chipriota. Eso permitiría un traspaso ya en enero.

Gabriel fue noticia recientemente porque, al parecer, pidió al Manchester United que cancelara su inscripción en el club. La petición causó una «conmoción» en el United y fue «casi sin precedentes», según informó el Telegraph.