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El Bayern de Múnich se ha adelantado para ganar la carrera por el fichaje de Nicolò Tresoldi, uno de los delanteros emergentes más destacados del fútbol europeo, que también interesa a la dirección del Barcelona. Sin embargo, el club alemán ya ha dado sus primeros pasos, mientras que el conjunto catalán se limita por ahora a seguir la evolución del jugador.

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El periodista Christian Falk reveló este viernes, a través del diario "Bild", que el Bayern de Múnich ha mantenido contactos iniciales con el entorno del delantero del Brujas.

"Nicolò Tresoldi está en la lista del Bayern de Múnich y hay conversaciones con el entorno del jugador", afirmó Falk.

Tresoldi era uno de los nombres más valorados por Nils Schmadtke, responsable de captación de talento del Bayern de Múnich, que dejará el club el próximo mes de enero.

Pese a la marcha de Schmadtke, esta no afectará al interés del club bávaro por el delantero, al que considera una inversión prometedora de cara al futuro. Además, la operación para ficharlo apunta al verano de 2027.

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El Brujas no tiene intención de desprenderse de su principal arma ofensiva a mitad de temporada, y tampoco parece que el Bayern de Múnich quiera precipitarse para cerrar el fichaje.

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El Barcelona, a la espera

Por su parte, el Barcelona todavía no ha mostrado ninguna señal de querer acelerar los pasos para fichar al jugador.

Según informó el diario belga "Het Nieuwsblad", el club catalán envió a sus ojeadores al partido de la Champions League entre el Brujas y el Liverpool para seguir de cerca el rendimiento de Tresoldi.

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Asimismo, tanto el Milan como el Bayern de Múnich siguen con gran interés la evolución del joven delantero.

Tresoldi tiene 22 años y ha marcado 16 goles en los 19 partidos que ha disputado esta temporada, cinco de ellos en la Champions League.

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Su capacidad goleadora y sus condiciones físicas, junto al amplio margen de mejora que tiene, lo han convertido en uno de los delanteros emergentes más codiciados del continente europeo.

Un traspaso para financiar el nuevo estadio

El precio podría ser el mayor obstáculo para el Barcelona en su intento de fichar al jugador, ya que, según la prensa belga, la directiva del Brujas aspira a recibir entre 60 y 70 millones de euros a cambio de su traspaso.

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El club belga fichó a Tresoldi procedente del Hannover por solo 7,5 millones de euros en el verano de 2025, y el jugador tiene contrato hasta 2029.

El Brujas ya rechazó una oferta de la Roma de 35 millones de euros el pasado verano, y además el club tiene previsto destinar buena parte de los ingresos de sus futuros traspasos a financiar la construcción de su nuevo estadio.

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El Bayern de Múnich es consciente de que la creciente competencia por hacerse con el delantero le obliga a empezar a moverse mucho antes de la ventana de fichajes prevista.

El Barcelona, en cambio, sigue por ahora en fase de observación, sin que hayan trascendido contactos con el entorno del jugador ni negociaciones con el Brujas.

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Ya hubo contactos el pasado verano, pero coincidieron con numerosas dudas en el seno del club catalán, lo que dejó la operación congelada.

Con el aumento del precio exigido y la creciente competencia por su fichaje, la posibilidad de que Tresoldi llegue al Barcelona parece ya casi imposible.