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¿Dónde volverá a jugar Mauro Icardi? Es una pregunta que se hacen muchos aficionados italianos ante las continuas noticias que apuntan al regreso del exdelantero del Galatasaray a la Serie A como agente libre.

Se ha hablado mucho del Como, el Milan, la Juventus, el Nápoles e incluso el Inter a raíz de sus declaraciones. Sin embargo, según informa Bild en Alemania, Italia podría no ser el destino final del excapitán del Inter, que en los últimos días ha entrado en el radar del Bayern de Múnich.

AGENTE LIBRE DE LUJO: Icardi se quedó sin contrato después de que, a principios de julio, venciera oficialmente su vínculo con el Galatasaray sin que las partes alcanzaran la esperada renovación. Por entonces, el argentino pedía un contrato de varios años por cifras no muy alejadas de los más de 10 millones de euros que ya cobraba con su anterior acuerdo.

EMERGENCIA EN ATAQUE: El Bayern de Múnich afronta estos días un problema evidente en ataque por las numerosas lesiones y, sobre todo, por la larga baja de Harry Kane, que preocupa especialmente de cara al comienzo de 2027. Por eso, el club ha empezado a buscar en el mercado un delantero centro que pueda sustituir al inglés durante su ausencia, aceptar un puesto en el banquillo cuando regrese y contar con experiencia internacional acreditada. Icardi reúne todas esas características.

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LOS CLUBES ITALIANOS: Icardi, como se ha dicho, había reiterado ante la prensa que se había ofrecido al Inter incluso para ser el quinto delantero, pero por ahora el club no busca un goleador para añadir a la plantilla. El Milan se está decantando por perfiles mucho más jóvenes y la Juventus tiene dudas sobre su posible encaje con Luciano Spalletti. Allegri no se opondría a incorporarlo al Nápoles como suplente de Hojlund, pero el Como podría ser el destino más viable, dado que la lesión de Kean es más grave de lo previsto y tendrá que acudir al mercado en busca de un suplente para Douvikas.