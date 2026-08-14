El Bayern Múnich reforzó bien su plantilla durante el mercado de fichajes de verano, con la llegada de jugadores como Ismael Saibari y Nathaniel Brown.

Además, el club alemán puede presumir de su éxito al conservar los servicios del francés Michael Olise, que era objeto de interés de varios clubes, entre los más destacados el Paris Saint-Germain y el Real Madrid.

El club bávaro espera ahora completar algunas ventas, como las de João Palhinha, Sacha Boey y Bryan Zaragoza.

A la espera de ello, los responsables del Bayern Múnich lograron cerrar una gran venta, aunque no tiene relación alguna con el mercado de fichajes de verano.

El sitio Foot Mercato señaló, citando a la cadena Sport 1 y al grupo Merkur/TZ, que el Bayern Múnich se prepara para vender el 5% del capital del club a la empresa Viessmann, especializada en sistemas de calefacción y climatización.

Se espera que esta operación aporte unos 250 millones de euros a las arcas del club bávaro.

El sitio Sport 1 aclaró: «Esto convertirá a la empresa Viessmann en el cuarto accionista del Bayern Múnich. Anteriormente, Allianz, Adidas y Audi poseían cada una el 8,33% de las acciones, mientras que el 70% de las acciones, y por tanto la mayoría de los derechos de voto, seguirá siendo propiedad de la asociación».