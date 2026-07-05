Jürgen Klopp (59 años) podría ser el nuevo seleccionador de Alemania.

El Bayern de Múnich, el club más exitoso de Alemania, sigue de cerca este nombramiento y se pregunta cómo afectará al equipo, según el diario alemán «Bild».

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Su etapa al frente del Borussia Dortmund (2008-2015) estuvo marcada por una intensa rivalidad con el Bayern.

Llevó al Dortmund a ganar dos ligas (2011 y 2012) e infligió al Bayern una histórica derrota 5-2 en la final de la Copa de Alemania 2012.

En los últimos años, sin embargo, la relación entre ambos mejoró. De hecho, en 2024, durante su búsqueda de un nuevo entrenador, el Bayern contactó a Klopp para sondear su disposición antes de fichar a Vincent Kompany (40 años).

Klopp rechazó la oferta porque acababa de dejar el Liverpool y no se sentía con fuerzas para asumir otro proyecto de inmediato.

Klopp necesita al Bayern

No se espera que la influencia del Bayern afecte negativamente a su trabajo con la selección alemana, pues Klopp sabe que es clave mantener una buena relación con los responsables del club. Ya no es tan cordial como la que tenía con el Dortmund, pero se basa en el respeto mutuo.

Desde lo deportivo, Klopp necesita al Bayern más que a ningún otro club, ya que se espera que su plantilla cuente con varios jugadores del club bávaro, entre ellos el capitán de la selección, Joshua Kimmich; Lennart Karl; y Nathaniel Brown, fichado por 55 millones de euros al Eintracht de Fráncfort, además de Jonas Orbej, Jonathan Tah, Alexander Pavlović, Jamal Musiala, Tom Bischoff y Serge Gnabry.

Según «Bild», diez jugadores del Bayern podrían entrar en la lista habitual de Klopp.

Dos intentos anteriores

El aprecio que el Bayern le tiene a Klopp se refleja en los intentos pasados por ficharlo. En febrero, su asesor, Mark Kosicki, dijo a «Transfermarkt»:

«El Bayern estuvo muy cerca de ficharnos en dos ocasiones. La primera fue en 2008, cuando Uli Hoeneß quería fichar a Jürgen Klopp, mientras que Karl-Heinz Rummenigge prefería fichar a Jürgen Klinsmann. La segunda fue tras la salida de Niko Kovač en noviembre de 2019, pero Klopp tenía contrato con el Liverpool».

Uli Hoeneß (74 años) es uno de sus mayores valedores, y también cuenta con el aprecio de Herbert Hainer (73 años), presidente del Bayern y exdirector de Adidas, marca de la que Klopp es embajador hasta final de año.

Además, Klopp tiene una relación cercana con Björn Golden (61 años), actual director ejecutivo de Adidas y accionista del Bayern.